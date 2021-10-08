Межконтинентальные подземные тоннели исчезнувших цивилизаций

2003 год в Подмосковье (окрестности г.Солнечногорска) ознаменовался загадочным событием. В озере Бездонное водителем Верешенской сельской администрации Владимиром Сайченко был обнаружен штатный спасательный жилет ВМС США с идентификационной надписью, подтверждающей, что это имущество принадлежит матросу Сэму Беловски с эсминца "Коуэлл", взорванного террористами 12 октября 2000 г. в Аденском порту. Трагически погибли 4 матроса, а 10 пропали без вести, в том числе и Сэм Беловски. Может быть, информация ошибочна и загадки никакой нет?

В результате опроса непосредственных свидетелей и участников описываемого события было выяснено, что спасательный жилет был действительно обнаружен и надписи на нем прямо указывают на матроса "Коуэлла" С. Беловски.

Но как спасательный жилет из Индийского океана мог попасть в озеро, затерявшееся на просторах Центральной России, преодолев при этом за три года 4000 км по прямой? Каков был его путь? Возможно, существуют какие-то нам неизвестные подземные пути, тоннели, связывающие достаточно отдаленные части материков Земли. Но кем и когда они созданы, и для чего?

Неоднократно различными исследователями на разных континентах отмечалось, что, помимо тоннелей , бункеров, шахт и различных пещер, созданных природой, существуют подземные полости, созданные цивилизациями, предшествующими человеческой. Последние существуют не только в виде гигантских подземных залов, стены которых обработаны неизвестными нам механизмами, со следами вторичных природных процессов (натеки, сталактиты, сталагмиты, трещины и пр.), но также в виде линейных сооружений - тоннелей. Начало XXI века знаменуется увеличением частоты находок фрагментов этих тоннелей на разных континентах.

Идентификация древних тоннелей - дело непростое, требующее всесторонних знаний о технике проведения подземных работ, механизмах трансформации земной коры и подземных пространств в ходе исторического развития нашей планеты. Но эта процедура вполне реальна, если учитывать; что основное отличие древних тоннелей от природных и современных подземных объектов заключается в том, что, как ни странно, древние объекты отличаются совершенством и удивительной точностью обработки стенок полостей (как правило, они оплавлены), идеальной направленностью и ориентацией. Их также отличают громадные циклопические размеры и... запредельная для человеческого понимания древность. Но и нельзя утверждать, что все они появились одновременно. Рассмотрим имеющуюся реальную информацию о древних тоннелях и выработках.

В Крыму хорошо известна пещера Мраморная, расположенная в пределах горного массива Чатыр-Даг на высоте 900 м над уровнем моря. При спуске в пещеру многочисленных посетителей встречает громадный зал в виде трубы размером около 20 метров, в настоящее время наполовину заполненной каменными глыбами, обрушившимися вследствие многочисленных землетрясений, и залитой карстовыми отложениями.

Сквозь трещины в своде свисают сталактиты, и навстречу им тянутся сталагмиты, производящие завораживающее впечатление. Мало кто обращает внимание на то, что изначально это был тоннель с идеально ровными стенами, уходящий в глубь горного массива с уклоном в сторону моря. Стены хорошо сохранились и не имеют следов эрозионной деятельности: текущих вод - карстовых каверн, образующихся вследствие растворения известняка. То есть перед нами часть тоннеля, ведущая в никуда и начинающаяся на высоте около 1 км от уровня Черного моря.

Учитывая, что впадина Черного моря образовалась на рубеже эоцена и олигоцена (ок. 30 млн. лет назад) в результате падения крупного астероида, срезавшего и разрушившего основную гряду крымских гор, вполне уместно предположить, что Мраморная пещера представляет собой фрагмент древнего тоннеля, основная часть которого располагалась в разрушенном астероидом горном массиве, имеющем возраст не менее 30 млн. лет.

Как следует из последних сообщений крымских спелеологов, обнаружена громадная полость под массивом Ай-Петри, живописно нависающим над Алупкой и Симеизом. Кроме того, обнаружены тоннели, соединяющие Крым и Кавказ.

Уфологи Кавказского региона в ходе одной из экспедиций определили, что под хребтам Уварова, напротив горы Арус, существуют тоннели, один из которых ведет по направлению к Крымскому полуострову, а другой через города Краснодар, Ейск и Ростов-на-Дону тянется до Поволжья. В районе Краснодара фиксируется ответвление на Каспяй. К сожалению, более детальных сведений участники экспедиции не представили.

А в Поволжье как раз находится небезызвестная Медведицкая гряда, достаточно детально обследованная экспедициями "Космопоиска" начиная с 1997 г. Обнаружена и нанесена на карту разветвленная сеть тоннелей, обследованных на десятки километров. Тоннели имеют круглое сечение, иногда овальное, диаметром от 7 до 20 м, выдерживающее по всей длине постоянную ширину, и направление на глубине от поверхности 6-30 м. По мере приближения к возвышенности на Медведицкой гряде диаметр тоннелей увеличивается с 22 до 35 метров, далее - 80 м и уже на самой возвышенности диаметр полостей достигает 120 м, превращаясь под горой в громадный зал. Отсюда под разными углами уходят три семиметровых тоннеля. Становится понятным, что Медведицкая гряда - это узел, перекресток, где сходятся тоннели из других регионов, в том числе и с Кавказа, Отсюда можно попасть не только в Крым, но и в северные регионы России, на Новую Землю и далее на Североамериканский континент (данные контактера Антона Анфилова). Некоторые считают, что и в настоящее время тоннели - действующие и используются в качестве транспортных артерий и баз аппаратами НЛО, хотя последние совсем необязательно являются их строителями. Неудивительно, что П. Мирониченко в книге "Легенда об ЛСП" считает, что вся наша страна, включая Крым, Алтай, Урал, Сибирь и Дальний Восток, пронизана тоннелями. Остается только обнаружить их местоположение. И происходит это в большинстве случаев случайно. Так, житель лискинского села Селяв-ное Воронежской области Евгений Чесноков на лугу провалился в дыру, которая оказалась пещерой с расходящимися в разные стороны тоннелями, на стенках которых были изображены символы.

На Кавказе, в ущелье под Геленджиком, с давних времен известна вертикальная шахта - прямая, как стрела, диаметром около полутора метров, глубиной более 100 м. Кроме этого, особенностью ее являются ровные, словно оплавленные стенки. Изучение их свойств показало, что на стенки произведено одновременно термическое и механическое воздействие, которое создало в породе корку толщиной 1-1,5 мм, придав ей чрезвычайно прочные свойства, которые невозможно создать даже при сегодняшнем развитии техники, а оплавление стен свидетельствует о ее техногенном происхождении. К тому же в шахте отмечен интенсивный радиационный фон. Не исключено, что это один из вертикальных стволов, соединяющийся с горизонтальным тоннелем, идущим из этого района в Поволжье, к Медведицкой гряде.

Известно, что в послевоенные годы (в 1950 г.) было издано секретное постановление Совмина СССР о строительстве тоннеля через Татарский пролив, чтобы связать материк железной дорогой с о. Сахалин. Со временем секретность сняли, и доктор физико-механических наук Л. С. Берман, работавшая там в это время, поведала в 1991 году в своих воспоминаниях, что строители не столько строили, сколько восстанавливали уже существующий тоннель, проложенный в глубокой древности, чрезвычайно грамотно, с учетом геологии дна пролива. Упоминалось и о странных находках в тоннеле - непонятных механизмах и окаменелых остатках животных. Все это потом исчезло в секретных базах спецслужб.

Теперь переместимся в район Западной Европы, в частности, к границе Словении и Польши, в горный массив Татры Бескиды. Здесь высится "королева Бескид" - гора Бабья высотой 1725 м. С глубокой древности жителями прилегающей местности хранится тайна, связанная с этой горой. Как рассказал один из жителей по имени Винсент, он в 60-х годах XX века вместе с отцом, по его настоянию, отправился из села к Бабьей горе. На высоте 600 м они вместе с отцом отодвинули в сторону одну из выступающих скал, откуда открылся большой вход, в который могла свободно входить телега с лошадью. Открывшийся тоннель в виде овала был прямым, как стрела, широким и таким высоким, что в нем мог поместиться целый поезд. Гладкая и блестящая поверхность стен и пола казалась покрытой стеклом (снова внеземные технологии?). Внутри было сухо. Длинный путь по наклонному тоннелю привел их в просторный зал, формой похожий на огромную бочку. В нем находилось несколько тоннелей, некоторые из них были треугольного сечения, другие круглого. По словам отца Винсента выходило, что по тоннелям отсюда можно попасть в разные страны и на разные континенты. Тоннель слева ведет в Германию, затем в Англию и дальше на американский континент. Правый тоннель тянется в Россию, на Кавказ, потом в Китай и Японию, а оттуда -в Америку, где соединяется с левым.

Попасть в Америку можно и по другим тоннелям, проложенным под Северным и Южным полюсами Земли. На пути каждого тоннеля есть "узловые станции", подобные этой. По его словам, в настоящее время эти тоннели являются действующими - по ним отмечено продвижение аппаратов НЛО.

Сообщение из Англии свидетельствует, что во время проходки тоннеля для хозяйственных нужд шахтеры услышали доносящиеся снизу звуки работающих механизмов. Когда каменную толщу пробили, шахтеры обнаружили лестницу, ведущую в колодец, при этом звуки работающих механизмов усилились. Правда, больше ничего не сообщается об их дальнейших действиях. Но, возможно, они случайно нашли одну из вертикальных шахт горизонтального тоннеля, идущего из Германии. А звуки работающих механизмов свидетельствовали о его рабочем состоянии.

Американский континент также богат сообщениями о местонахождении древних тоннелей. Эндрю Томас, известный исследователь, убежден, что под Америкой сохранились древние подземные вертикальные и горизонтальные тоннели опять же с обожженными стенками, и некоторые из них находятся в идеальном состоянии. Тоннели прямые, как стрела, и пронизывают весь континент. Одним из узлов, где сходятся несколько шахт, является гора Шаста в Калифорнии. От нее пути ведут в штаты Калифорния и Нью-Мексико. Подтверждением этого служит случай, происшедший с супругами Айрис и Ник Маршалл, которые в окрестностях небольшого калифорнийского городка Бишоп в гористой местности под названием Казо Дьябло проникли в пещеру, стены и пол которой были необыкновенно ровные и гладкие, как будто отшлифованные до зеркального блеска. По стенам и на потолке были начерчены странные иероглифические письмена. На одной из стен имелись небольшие отверстия, из которых струились слабые лучи света. Потом они услышали странный шум, идущий из-под земли, в результате чего спешно покинули помещение. Возможно, они случайно обнаружили один из входов в подземный тоннель, который оказался действующим.

В 1980 г. недалеко от берегов опять же Калифорнии было обнаружено огромное полое пространство, простирающееся в глубь континента на несколько сотен метров. Не исключено, что была обнаружена одна из узловых станций подземных тоннелей.

О наличии тоннелей говорит и тот факт, что проведенные ядерные испытания на большой глубине на известном полигоне в штате Невада дали неожиданный эффект. Через два часа в Канаде, на одной из военных баз на расстоянии 2000 км от полигона Невада, был зарегистрирован уровень радиации, в 20 раз превышающей норму. Как это могло произойти? Оказалось, что рядом с базой находилась громадная пещера, являющаяся частью огромной системы пещер и тоннелей континента. В 1963 году при проходке тоннеля наткнулись на огромную дверь, за которой спускались мраморные ступени. Возможно, это был очередной вход в систему тоннелей. К сожалению, неизвестно, в каком месте это произошло.

А вот в штате Айдахо антрополог Джеймс Маккин обследовал большую пещеру и продвинулся по широкому каменному тоннелю на несколько сот метров, прежде чем его остановил невыносимый запах серы, страшные останки человеческих скелетов и явственный шум из глубины. В результате чего исследования пришлось прекратить.

На территории Мексики в одной из самых пустынных и малонаселенных областей отмечена древняя пещера Сатано де лас Голондринас, имеющая глубину более километра и ширину несколько сот метров. Ее отвесные стены абсолютно ровные и гладкие. А дно ее представляет собой настоящий лабиринт различных "комнат", "переходов" и тоннелей, расходящихся на этой глубине в разные стороны. Один из узлов межконтинентальных тоннелей?2003 год в Подмосковье (окрестности г.Солнечногорска) ознаменовался загадочным событием. В озере Бездонное водителем Верешенской сельской администрации Владимиром Сайченко был обнаружен штатный спасательный жилет ВМС США с идентификационной надписью, подтверждающей, что это имущество принадлежит матросу Сэму Беловски с эсминца "Коуэлл", взорванного террористами 12 октября 2000 г. в Аденском порту. Трагически погибли 4 матроса, а 10 пропали без вести, в том числе и Сэм Беловски. Может быть, информация ошибочна и загадки никакой нет?

В результате опроса непосредственных свидетелей и участников описываемого события было выяснено, что спасательный жилет был действительно обнаружен и надписи на нем прямо указывают на матроса "Коуэлла" С. Беловски.

Но как спасательный жилет из Индийского океана мог попасть в озеро, затерявшееся на просторах Центральной России, преодолев при этом за три года 4000 км по прямой? Каков был его путь? Возможно, существуют какие-то нам неизвестные подземные пути, тоннели, связывающие достаточно отдаленные части материков Земли. Но кем и когда они созданы, и для чего?



Неоднократно различными исследователями на разных континентах отмечалось, что, помимо тоннелей метро, бункеров, шахт и различных пещер, созданных природой, существуют подземные полости, созданные цивилизациями, предшествующими человеческой. Последние существуют не только в виде гигантских подземных залов, стены которых обработаны неизвестными нам механизмами, со следами вторичных природных процессов (натеки, сталактиты, сталагмиты, трещины и пр.), но также в виде линейных сооружений - тоннелей. Начало XXI века знаменуется увеличением частоты находок фрагментов этих тоннелей на разных континентах.

Идентификация древних тоннелей - дело непростое, требующее всесторонних знаний о технике проведения подземных работ, механизмах трансформации земной коры и подземных пространств в ходе исторического развития нашей планеты. Но эта процедура вполне реальна, если учитывать; что основное отличие древних тоннелей от природных и современных подземных объектов заключается в том, что, как ни странно, древние объекты отличаются совершенством и удивительной точностью обработки стенок полостей (как правило, они оплавлены), идеальной направленностью и ориентацией. Их также отличают громадные циклопические размеры и... запредельная для человеческого понимания древность. Но и нельзя утверждать, что все они появились одновременно. Рассмотрим имеющуюся реальную информацию о древних тоннелях и выработках.

В Крыму хорошо известна пещера Мраморная, расположенная в пределах горного массива Чатыр-Даг на высоте 900 м над уровнем моря. При спуске в пещеру многочисленных посетителей встречает громадный зал в виде трубы размером около 20 метров, в настоящее время наполовину заполненной каменными глыбами, обрушившимися вследствие многочисленных землетрясений, и залитой карстовыми отложениями. Сквозь трещины в своде свисают сталактиты, и навстречу им тянутся сталагмиты, производящие завораживающее впечатление.

Мало кто обращает внимание на то, что изначально это был тоннель с идеально ровными стенами, уходящий в глубь горного массива с уклоном в сторону моря. Стены хорошо сохранились и не имеют следов эрозионной деятельности: текущих вод - карстовых каверн, образующихся вследствие растворения известняка. То есть перед нами часть тоннеля, ведущая в никуда и начинающаяся на высоте около 1 км от уровня Черного моря. Учитывая, что впадина Черного моря образовалась на рубеже эоцена и олигоцена (ок. 30 млн. лет назад) в результате падения крупного астероида, срезавшего и разрушившего основную гряду крымских гор, вполне уместно предположить, что Мраморная пещера представляет собой фрагмент древнего тоннеля, основная часть которого располагалась в разрушенном астероидом горном массиве, имеющем возраст не менее 30 млн. лет.

Как следует из последних сообщений крымских спелеологов, обнаружена громадная полость под массивом Ай-Петри, живописно нависающим над Алупкой и Симеизом. Кроме того, обнаружены тоннели, соединяющие Крым и Кавказ.Уфологи Кавказского региона в ходе одной из экспедиций определили, что под хребтам Уварова, напротив горы Арус, существуют тоннели, один из которых ведет по направлению к Крымскому полуострову, а другой через города Краснодар, Ейск и Ростов-на-Дону тянется до Поволжья. В районе Краснодара фиксируется ответвление на Каспяй. К сожалению, более детальных сведений участники экспедиции не представили.

А в Поволжье как раз находится небезызвестная Медведицкая гряда, достаточно детально обследованная экспедициями "Космопоиска" начиная с 1997 г. Обнаружена и нанесена на карту разветвленная сеть тоннелей, обследованных на десятки километров. Тоннели имеют круглое сечение, иногда овальное, диаметром от 7 до 20 м, выдерживающее по всей длине постоянную ширину, и направление на глубине от поверхности 6-30 м. По мере приближения к возвышенности на Медведицкой гряде диаметр тоннелей увеличивается с 22 до 35 метров, далее - 80 м и уже на самой возвышенности диаметр полостей достигает 120 м, превращаясь под горой в громадный зал. Отсюда под разными углами уходят три семиметровых тоннеля.

Становится понятным, что Медведицкая гряда - это узел, перекресток, где сходятся тоннели из других регионов, в том числе и с Кавказа, Отсюда можно попасть не только в Крым, но и в северные регионы России, на Новую Землю и далее на Североамериканский континент (данные контактера Антона Анфилова). Некоторые считают, что и в настоящее время тоннели - действующие и используются в качестве транспортных артерий и баз аппаратами НЛО, хотя последние совсем необязательно являются их строителями.

Неудивительно, что П. Мирониченко в книге "Легенда об ЛСП" считает, что вся наша страна, включая Крым, Алтай, Урал, Сибирь и Дальний Восток, пронизана тоннелями. Остается только обнаружить их местоположение. И происходит это в большинстве случаев случайно. Так, житель лискинского села Селяв-ное Воронежской области Евгений Чесноков на лугу провалился в дыру, которая оказалась пещерой с расходящимися в разные стороны тоннелями, на стенках которых были изображены символы.

На Кавказе, в ущелье под Геленджиком, с давних времен известна вертикальная шахта - прямая, как стрела, диаметром около полутора метров, глубиной более 100 м. Кроме этого, особенностью ее являются ровные, словно оплавленные стенки. Изучение их свойств показало, что на стенки произведено одновременно термическое и механическое воздействие, которое создало в породе корку толщиной 1-1,5 мм, придав ей чрезвычайно прочные свойства, которые невозможно создать даже при сегодняшнем развитии техники, а оплавление стен свидетельствует о ее техногенном происхождении. К тому же в шахте отмечен интенсивный радиационный фон. Не исключено, что это один из вертикальных стволов, соединяющийся с горизонтальным тоннелем, идущим из этого района в Поволжье, к Медведицкой гряде.

Известно, что в послевоенные годы (в 1950 г.) было издано секретное постановление Совмина СССР о строительстве тоннеля через Татарский пролив, чтобы связать материк железной дорогой с о. Сахалин. Со временем секретность сняли, и доктор физико-механических наук Л. С. Берман, работавшая там в это время, поведала в 1991 году в своих воспоминаниях, что строители не столько строили, сколько восстанавливали уже существующий тоннель, проложенный в глубокой древности, чрезвычайно грамотно, с учетом геологии дна пролива. Упоминалось и о странных находках в тоннеле - непонятных механизмах и окаменелых остатках животных. Все это потом исчезло в секретных базах спецслужб.

Теперь переместимся в район Западной Европы, в частности, к границе Словении и Польши, в горный массив Татры Бескиды. Здесь высится "королева Бескид" - гора Бабья высотой 1725 м. С глубокой древности жителями прилегающей местности хранится тайна, связанная с этой горой. Как рассказал один из жителей по имени Винсент, он в 60-х годах XX века вместе с отцом, по его настоянию, отправился из села к Бабьей горе.

На высоте 600 м они вместе с отцом отодвинули в сторону одну из выступающих скал, откуда открылся большой вход, в который могла свободно входить телега с лошадью. Открывшийся тоннель в виде овала был прямым, как стрела, широким и таким высоким, что в нем мог поместиться целый поезд. Гладкая и блестящая поверхность стен и пола казалась покрытой стеклом (снова внеземные технологии?). Внутри было сухо. Длинный путь по наклонному тоннелю привел их в просторный зал, формой похожий на огромную бочку.

В нем находилось несколько тоннелей, некоторые из них были треугольного сечения, другие круглого. По словам отца Винсента выходило, что по тоннелям отсюда можно попасть в разные страны и на разные континенты. Тоннель слева ведет в Германию, затем в Англию и дальше на американский континент. Правый тоннель тянется в Россию, на Кавказ, потом в Китай и Японию, а оттуда -в Америку, где соединяется с левым.

Попасть в Америку можно и по другим тоннелям, проложенным под Северным и Южным полюсами Земли. На пути каждого тоннеля есть "узловые станции", подобные этой. По его словам, в настоящее время эти тоннели являются действующими - по ним отмечено продвижение аппаратов НЛО.

Сообщение из Англии свидетельствует, что во время проходки тоннеля для хозяйственных нужд шахтеры услышали доносящиеся снизу звуки работающих механизмов. Когда каменную толщу пробили, шахтеры обнаружили лестницу, ведущую в колодец, при этом звуки работающих механизмов усилились. Правда, больше ничего не сообщается об их дальнейших действиях. Но, возможно, они случайно нашли одну из вертикальных шахт горизонтального тоннеля, идущего из Германии. А звуки работающих механизмов свидетельствовали о его рабочем состоянии.

Американский континент также богат сообщениями о местонахождении древних тоннелей. Эндрю Томас, известный исследователь, убежден, что под Америкой сохранились древние подземные вертикальные и горизонтальные тоннели опять же с обожженными стенками, и некоторые из них находятся в идеальном состоянии. Тоннели прямые, как стрела, и пронизывают весь континент. Одним из узлов, где сходятся несколько шахт, является гора Шаста в Калифорнии.

От нее пути ведут в штаты Калифорния и Нью-Мексико. Подтверждением этого служит случай, происшедший с супругами Айрис и Ник Маршалл, которые в окрестностях небольшого калифорнийского городка Бишоп в гористой местности под названием Казо Дьябло проникли в пещеру, стены и пол которой были необыкновенно ровные и гладкие, как будто отшлифованные до зеркального блеска. По стенам и на потолке были начерчены странные иероглифические письмена. На одной из стен имелись небольшие отверстия, из которых струились слабые лучи света. Потом они услышали странный шум, идущий из-под земли, в результате чего спешно покинули помещение. Возможно, они случайно обнаружили один из входов в подземный тоннель, который оказался действующим.

В 1980 г. недалеко от берегов опять же Калифорнии было обнаружено огромное полое пространство, простирающееся в глубь континента на несколько сотен метров. Не исключено, что была обнаружена одна из узловых станций подземных тоннелей.

О наличии тоннелей говорит и тот факт, что проведенные ядерные испытания на большой глубине на известном полигоне в штате Невада дали неожиданный эффект. Через два часа в Канаде, на одной из военных баз на расстоянии 2000 км от полигона Невада, был зарегистрирован уровень радиации, в 20 раз превышающей норму. Как это могло произойти? Оказалось, что рядом с базой находилась громадная пещера, являющаяся частью огромной системы пещер и тоннелей континента. В 1963 году при проходке тоннеля наткнулись на огромную дверь, за которой спускались мраморные ступени. Возможно, это был очередной вход в систему тоннелей. К сожалению, неизвестно, в каком месте это произошло.

А вот в штате Айдахо антрополог Джеймс Маккин обследовал большую пещеру и продвинулся по широкому каменному тоннелю на несколько сот метров, прежде чем его остановил невыносимый запах серы, страшные останки человеческих скелетов и явственный шум из глубины. В результате чего исследования пришлось прекратить.

На территории Мексики в одной из самых пустынных и малонаселенных областей отмечена древняя пещера Сатано де лас Голондринас, имеющая глубину более километра и ширину несколько сот метров. Ее отвесные стены абсолютно ровные и гладкие. А дно ее представляет собой настоящий лабиринт различных "комнат", "переходов" и тоннелей, расходящихся на этой глубине в разные стороны. Один из узлов межконтинентальных тоннелей?Неоднократно различными исследователями на разных континентах отмечалось, что, помимо тоннелей метро, бункеров, шахт и пр.

Южная Америка по части тоннелей не отстает от Северной. В ходе недавних исследований профессора Э. фон Деникина под поверхностью пустыни Наска обнаружены многокилометровые тоннели, по которым до сих пор течет чистая вода.

А в июне 1965 г. в Эквадоре аргентинским исследователем Хуаном Морицом в провинции Морона-Сантьяго, в пределах территории, оконтуриваемой городами Галаквиза - Сан-Антонио - Иопи, обнаружена и нанесена на карту никому не известная система подземных тоннелей и вентиляционных шахт общей протяженностью в сотни километров. Вход в систему тоннелей выглядит как аккуратный вырез в скальных породах размером с амбарные ворота. Спуск на последовательно расположенные горизонтальные платформы приводит на глубину 230 м. Здесь находятся тоннели прямоугольного сечения, изменяющейся ширины с поворотами под углом 90 градусов. Стены гладкие, будто покрыты глазурью или отполированы. Строго периодично расположены вентиляционные шахты диаметром около 70 см и помещения размером с концертный зал.

Обнаружено, что в центре одного из них размещаются сооружения вроде стола и семь "тронов" из неизвестного материала, похожего на пластик. Рядом с "тронным" местом обнаружены литые из золота большие фигуры ископаемых ящеров, слонов, крокодилов, львов, верблюдов, бизонов, медведей, обезьян, волков, ягуаров и даже крабов и улиток. В этом же зале находится "библиотека" из нескольких тысяч металлических тисненных пластин размером 96x48 см с какими-то значками. Каждая пластина особым образом проштампована. X. Мориц нашел также каменный "амулет" (11x6 см) с изображением фигурки человека, стоящего на глобусе.

Тоннели и залы изобилуют грудами золотых изделий (диски, пластины, огромные "ожерелья") с различными рисунками и символами. Встречаются изображения динозавров, вырезанные на стенах. На пластинах - изображения пирамид, сложенных из блоков. А символ пирамиды соседствует с летающими (не ползающими!) в небе змеями. Таких изображений найдены сотни. На некоторых пластинках отражены астрономические понятия и идеи космических путешествий.

Без сомнения, открытие, сделанное X. Морицом, в некоторой степени приоткрывает завесу того, кто сооружал тоннели, их уровень знаний и ориентировочно -эпоху, когда это происходило (они видели динозавров).

А уже в 1976 году совместная англо-эквадорская экспедиция обследована один из подземных тоннелей в районе Лос-Тайоса, на границе Перу и Эквадора. Там обнаружено помещение, где также находился стол, окруженный стульями со спинками высотой более

двух метров, изготовленными из неизвестного материала. Другое помещение представляло собой длинный зал с узким проходом посередине. По стенкам его шли полки с древними книгами, толстыми фолиантами - около 400 страниц каждый. Листы томов из чистого золота были заполнены непонятным шрифтом.

Безусловно, тоннели и залы создателями использовались не только для передвижения, но и как хранилища ценной информации, рассчитанной на длительное время. Понятно, что сейчас эти помещения уже не используются.

Экспедиция ученых-спелеологов в 1971 году на территории Перу обнаружила пещеры, вход в которые преграждали скальные блоки. Преодолев их, исследователи обнаружили на глубине около 100 м огромный зал, пол которого был выложен блоками со специальным рельефом. На (опять же) отполированных стенах виднелись непонятные надписи, напоминающие иероглифы. В разные стороны от зала разбегались многочисленные тоннели. Некоторые из них ведут по направлению к морю, под воду и продолжаются на его дне.

Таким образом, мы столкнулись, видимо, с очередной узловой станцией.

С другой стороны, участок горной цепи, протянувшийся от Ла-Пома до Кайафате (Аргентина) неподалеку от города Качо, подвергается в настоящее время высокому уровню радиоактивности и электризации почвы, вибрации и микроволновому излучению, согласно исследованиям ученых Равного биофизического института Омара Хосе и Хорхе Диллетайна, проведенным в июне 2003 года Они считают, что это явление несет техногенный характер и является следствием работы неких технических устройств (машин), находящихся под землей на глубине многих километров. Возможно, эти подземные выработки используются в настоящее время как рабочие помещения.

Совершенно удивительны сообщения из Чили. В ноябре 1972 года в Чили по просьбе правительства С. Альенде прибыла советская комплексная экспедиция со специалистами по горному делу Николаем Поповым и Ефимом Чубариным на предмет обследования и возможности возобновления работ старых рудных шахт для производства меди, в чем нуждалась республика. Специалисты отправились в горы на забытое месторождение, расположенное в 40 км от города Чичуана.

Расчистив порядком заваленный вход в шахту, Попов и Чубарин прошли несколько десятков метров и обнаружили ход, уходивший под утлом 10 градусов вниз. Ход имел полтора метра в диаметре с волнообразной поверхностью. Специалисты решили обследовать ход, и спустя 80 метров он перешел в горизонтальное состояние и привел в большую выработку, богатую медными жилами. Они тянулись не менее чем на сотни метров.

Но оказалось, что жилы уже разрабатывали, причем высокотехнологическим методом: пустая порода оставалась нетронутой, никаких обвалов и мусора. Немного дальше специалисты увидели слитки меди, формой и размером напоминающие страусиные яйца, собранные в кучки по 40- 50 штук на расстоянии друг от друга в 25-30 шагов. Потом они увидели змееподобный механизм - комбайн в диаметре около метра и длиной 5-6 метров. Змея припадала к медной жиле и буквально высасывала прожилки меди из стен тоннеля. Но долго наблюдать не получилось, так как появились новые змееподобные механизмы меньшего размера - диаметром около 20 см и длиной 1,5-2 м. По-видимому, они проникали в места, не доступные для крупного механизма, и выполняли еще и защитную функцию от нежелательных посетителей.

А теперь вспомним химсостав НЛО, который на 90 процентов состоит из меди. И не исключено, что советские специалисты случайно обнаружили одно из месторождений меди, разрабатываемых представителями НЛО для своих нужд по ремонту и созданию новых типов аппаратов НЛО, одна из баз которых находится в горах Южной Америки. Однако это также дает возможность понять, каким способом создавались большого размера тоннели со своими блестящими, словно отполированными стенками.

Таким образом, легенды о наличии в Южной Америке разветвленной системы подземных тоннелей не лишены оснований, и совершенно не исключено, что золото и драгоценности, поиску которых конкистадоры посвятили не одну сотню лет, инки спрятали в подземных тоннелях в Андах, центр которых находится од древней столицей Куско, и протянулись они на много сотен километров не только под территорией Перу, но и Эквадора, Чили и Боливии. Но входы в них велела замуровать жена последнего правителя инков. Так глубокое прошлое соседствует и переплетается с событиями недалекого настоящего.

Юго-Восточная Азия также не страдает от отсутствия древних тоннелей. Знаменитая Шамбала расположена в многочисленных пещерах Тибета, соединенных подземными ходами и тоннелями со своими посвященными, находящимися в состоянии "сомати" (ни жив ни мертв), сидящими в позе лотоса многие сотни тысяч лет. Готовые тоннели использовались и в других целях - сохранения генофонда Земли и основных ценностей. Неоднократно упоминалось со слов посвященных, имеющих доступ к находящимся в состоянии "сомати", о хранящихся там необычных средствах передвижения и о тоннелях с абсолютно гладкими стенами.

В провинции Хунакь Китая, на южном берегу озера Дунтинху, к юго-западу от города Ухань, рядом с одной из круглых пирамид китайские археологи открыли засыпанный проход, который привел их в подземный лабиринт. Его каменные стены оказались очень гладкими и тщательно обработанными, что дало основание ученым исключить их природное происхождение. Один из множества симметрично расположенных проходов привел археологов в большой подземный зал, стены и потолок которого были покрыты множеством рисунков. На одном из рисунков изображена сцена охоты, а наверху виднелись существа (боги?) "в современной одежде", сидящие в круглом корабле, очень похожем на аппарат НЛО. Люди с копьями гонятся за зверем, а летящие над ними "сверхчеловеки" целятся в цель предметами, похожими на ружья.

Другой рисунок представляет собой 10 шаров на равном расстоянии друг от друга, размещенных вокруг центра, и напоминает схему Солнечной системы, причем третий шар (Земля) и четвертый (Марс) соединены между собой линией в виде петли. Это говорит о связи Земли и Марса какими-то отношениями. Возраст рядом расположенных пирамид ученые определили как 45000 лет.

Но тоннели могли быть построены значительно раньше и лишь использовались последующими жителями Земли.

А вот на северо-западе Китая, в пустынной и малонаселенной местности провинции Цинхой, что в Тибете, недалеко от города Их-Цайдам возвышается гора Байгонг с расположенными рядом пресными и солеными озерами. На южном берегу соленого озера Тосон на 60 метров возвышается одинокая скала с пещерами; в одной из них с ровными и гладкими, явно искусственного происхождения стенами наклонно выступает из верхней части стены покрытая ржавчиной труба диаметром 40 см, другая труба уходит под землю, а у входа в пещеру вмонтировано еще 12 труб меньшего диаметра - от 10 до 40 см.

Они располагаются параллельно друг другу. На берегу озера и поблизости от него можно увидеть множество железных труб, торчащих из скал и песка, диаметром 2-4,5 см и ориентированных с востока на запад. Есть трубки и еще меньшего сечения - всего несколько миллиметров, но ни одна не засорена внутри. Такие трубки обнаружены и в самом озере - выступающие наружу или скрытые в глубине. При изучении состава труб оказалось, что они имеют 30 процентов окиси железа, большое количество двуокиси кремния и окиси кальция. Состав говорит о длительном окислении железа и указывает на очень древнее происхождение труб.

Все это - и пещеры, и трубы - остатки сооружений, возможно, -стартовой площадки запуска ракет и космических кораблей, воздвигнутой в глубоком прошлом представителями внеземной цивилизации, которые, не исключено, причастны к строительству подземных тоннелей по всему миру после того, как по каким-то причинам (например, разрушение стартовых комплексов) им не удалось покинуть Землю.

Всем известны пирамиды и развалины древних храмов на плато Гиза в Египте, Но мало известно, что находится под поверхностью земли.

Последние исследования ученых показывают, что под пирамидами внутри плато скрываются огромные неизученные подземные сооружения, и ученые предполагают, что сеть тоннелей распространяется на десятки километров и протягивается как в сторону Красного моря, так и к берегу Атлантического океана. А теперь вспомним результаты исследования в Южной Америке тоннелей, уходящих под дно Атлантического океана... Возможно, они идут навстречу друг другу.

На Ближнем Востоке, в Сирии, в районе г.Алеппо нами обследован малоизвестный в науке, получивший у местных жителей название "провал". Это холмистая сухая местность, но, когда подъехали к одному из холмов, мы были крайне удивлены, увидев вместо вершины громадную полость с отвесными стенами глубиной до 70 м и диаметром до 120 м. Как такое могло образоваться на ровном месте? Со слов жителей, провал образовался мгновенно, в один день, уже в глубокой древности, И вначале на дне оставалась дыра диаметром около 10 м, засыпавшаяся впоследствии.

Очевидно для того, чтобы иметь провалившийся объем породы, ниже должна быть полость объемом не менее 1,6 млн. куб. м грунта, так как при разрыхлении объем породы увеличивается по меньшей мере в два раза. А теперь вспомним принципы сооружения известных нам подземных залов в других местах - Медведицкая гряда, Бабья гора, подземные залы в Андах. Везде они сооружались внутри гор или возвышенностей. Возможно, здесь находился один из "узлов" очередного подземного тоннеля.

Вдоль Ливанских гор, со стороны Сирии известно еще несколько подобных провалов, образовавшихся в результате землетрясений и просто разрушения пород от времени - свод не выдержал вертикальной нагрузки.Зная о возможном расположении сети тоннелей по земному шару, частью затопленных, частью сухих и местами разрушенных, частью используемых для скрытого передвижения аппаратов НЛО, представим, как мог попасть в озеро Бездонное в Подмосковье из Аденского пролива жилет Беловски, владелец которого, видимо, погиб. Для этого необходимо, чтобы была подземная сеть тоннелей, заполненных водой с ее движением на север.

Возможно, с этого места на Аравийском полуострове существуют тоннели, ведущие через Сирию к Каспию, где они соединяются с тоннелями у Краснодара, далее на Ростов с ответвлениями в Воронежскую область, к озеру Бездонному и далее соединяются с тоннелем из Татр, идущим на Поволжье.

Что касается времени создания тоннелей, то их разновозрастность очевидна: от древних (более 30 млн. лет), уже разрушенных и частично обрушившихся, засыпанных в результате катаклизмов на Земле (Крым, Сирия и др.), до достаточно молодых - менее 1 млн. лет, хорошо, иногда идеально сохранившихся и находящихся в рабочем состоянии и используемых аппаратами НЛО.

Эти тоннели созданы, видимо, на ранней стадии развития человечества, судя по оставленным на стенках тоннелей рисункам, изображающим совместные действия "сверхчеловеков" и обычных людей (Анды). И, скорее, это были все-таки не внеземные космические пришельцы, а одна из четырех древних высокоразвитых цивилизаций, упоминаемых еще инками, обладавших высокими технологиями, позволявшими создавать такие инженерные сооружения, протянувшиеся на громадные расстояния. Ибо незачем пришельцам в случае угрозы катаклизмов на нашей планете создавать подземные тоннели, когда они могли спокойно удалиться на свою, издали наблюдая за событиями на Земле.

Теперь, на основании известного на сегодняшний день материала и древних источников, попытаемся создать схему расположения тоннелей по континентам.

Конечно, эта схема довольно приблизительна, так как нет сведений и практически не изучены, с этой точки зрения, Африка, Индия, Австралия, большая часть России и Япония.

Но уже эта схема дает представление об объемах работ древних цивилизаций. Но зачем это было надо?

Мы знаем, что каждые 200 млн. лет на Земле происходят глобальные катастрофы с исчезновением до 80 процентов фауны и флоры, и последнее такое было на границе эоцена, всего 30 млн. лет назад в результате падения очередных астероидов. Более мелкие нарушения жизни на Земле в виде падения мелких астероидов и сопутствующих им землетрясений, волн цунами, извержений вулканов и наводнений составили 100,41 и 21 тыс. лет. Возможно, древние цивилизации, зная о таких циклах и желая избежать их последствий, и создали по всей Земле сеть тоннелей и подземных сооружений, укрывшись в них, чтобы не зависеть в своей деятельности от происходящего на поверхности.

Источник : https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43393690135/

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