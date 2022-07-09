Первая брачная ночь королевы Испании Марии Луизы Орлеанской

Многие принцессы становились лишь разменным товаром в руках своих родителей-владык. И всё ради мнимой политической выгоды. Очень редко, когда девочке, помимо статуса, брак приносил ещё и счастье. Мария Луиза Орлеанская была очень красивой принцессой, да ещё и внучкой двух королей: французского короля Людовика XIII и английского Карла I.

Мария Луиза хотела выйти замуж за дофина Франции, а ей предложили уродливого короля Испании. Конечно, в своём уродстве он не виноват, это лишь итог близкородственных браков между Габсбургами. И всё же, приукрашенный портрет Карла II не передавал все его внешние особенности. Потому при личной встречи новоявленная королева Испании была в огромном изумлении.

Французский король Людовик XIV очень любил свою племянницу, а по некоторым сплетням, возможно, она приходилась ему внебрачной дочерью. Потому он желал ей самого лучшего. Правда, в мыслях короля, лучшее — это не счастливый брак, а корона на голове.

Парадный портрет испанского короля Карла II

Когда Марии Луизе сообщили о скором прибытии Карла, то девушка так напугалась, что её слезы, стекающие тропинкой по белой пудре, невозможно было остановить! Еле как бывшую французскую принцессу, одели как испанскую королеву в платье усеянное драгоценностями, не забыв накинуть тяжеленную мантию из меха горностая.

Когда Карл пришёл к Марии Луизе, то та мгновенно застыла в ужасе. Перед ней стоял молодой юноша с бледной кожей, выпирающей слюнявой губой и длинной каплей на кончике носа. Немое молчание королевы спас придворный Виллар, объяснив смятение принцессы её застенчивостью. Теперь Мария Луиза со страхом представляла окончание банкета, но ждать ей долго не пришлось.

Влюблённый и нетерпеливый Карл ворвался в покои жены во всём параде: в плаще, тапках и со шпагой. По этикету так было принято приходить в покои супруги испанскому королю. От такой нелепости Мария Луиза расхохоталась, а остаток ночи провела то ли в крепком сне, то ли в обмороке, так что самое страшное обошло её воспоминания стороной.

Внешнее обаяние когда-то французской принцессы таяло на глазах. Как тут сохранить живость, когда версальские балы сменились на мрачные покои старого замка и пустые коридоры. Свой стресс королева стала заедать шоколадом, и на 27-м году жизни бедная женщина скончалась, перестав видеть чопорный испанский двор.

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А вы знали об этом?

Изначальный смысл слова «иудей» — израильтянин из колена Иуды. После того, как вавилоняне захватили в плен десять колен Израилевых, племя Иуды осталось единственным представителем этого народа, и приняло на себя название «евреи». С течением времени их верования переняли и другие племена, не имевшие общих корней с евреями. Нееврейским народам , исповедующих иудаизм относятся — караимы, хазары,буртасы. Один из наиболее известных нееврейских народов, исповедующих иудаизм — это фалаша — этнолингвистическая группа эфиопского народа амхара. Во второй половине XX века большинство их переселилось в Израиль, где сейчас проживает 130 тысяч фалаша. Вне Израиля осталось только около 6000 представителей данного народа.

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