Иконы: венчальная пара, когда возникло Таинство венчания

Понятие "Таинство венчания", как потребный элемент в церковной традиции, появилось уже очень давно. А вот само словосочетание «венчальная пара» - относительно недавно, только в конце XVII века в России. В основном этот обряд был распространен среди богатых вельмож на закате IV века, во времена создания великой Византии, называемой Вторым Римом.

Первой из семи церквей Таинство венчания признала Армянская церковь (444 год). Но обязательным оно стало в конце IX начале X века при византийском правителе императоре Льве VI Мудром.

Таинство венчания

В продолжение темы «Венчальная пара иконы: название икон» надо отметить, что в древние времена венчаться могли только свободные от рабства люди. Как необходимый обряд Таинство венчания приняли при императоре Андронике 2 Палеологе и Патриархе Афанасии (XIII-XIV вв.). Россия в этом вопросе шагнула дальше всех, обряд венчания стали проводить и простые люди, а не только князья и бояре. И к XVIII века он стал всенародным.

Икона «Венчальная пара» состоит из образов Господа Вседержителя и Пресвятой Богородицы (хотя могут использоваться почти все образы Божией Матери).

Такое необыкновенно красивое действо, как бракосочетание, происходит в Божием храме.

Икона «Венчальная пара»: значение

Православные парень и девушка обручаются, меняясь кольцами. После обручения совершается и само Таинство. На головы молодоженов надеваются венцы, которые напоминают венец Господа. Слово «венчание» произошло от слова «венец».

Священник венчает молодых и молится Господу, чтобы послал Он Свою благодать венчающейся паре и благословил их брак. Иконой Господа Иисуса Христа благословляется жених, иконой Пресвятой Богородицы благословляется нареченная невеста.

Многие люди по-разному относятся к венчальной иконе, кто-то как к символу брака, другие как к предмету роскоши или высококультурной ценности. Однако при этом надо глубоко понимать, что это святые образы Божии и только потом уже все остальное.

Иконы - это и образное, и духовное олицетворение святых. И тем более - иконы «Венчальная пара», которые включают в себя Господа Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу, и об этом лучше никогда не забывать.

Еще до революции «Венчальная пара» покупалась молодыми или их родителями. Очень часто она передавалась по наследству. После совершения этого процесса святые образы обычно ставятся в восточный угол дома. Икона Господа должна стоять по правую сторону, икона Богородицы - по левую.

Икона «Венчальная пара» при обращении к ней должным образом послужит надежной защитой и укрепит веру. При молении перед иконами души супругов соединяются в неразрывное целое, в Евангелии Сам Спаситель говорил «…ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Обычно венчальные иконы размером с аналой – 31 х 27 см, либо с пядницу – 20 х 24 см.

Любящие друг друга люди будут ценить и дорожить этим духовным символом единства.

Иконы «Венчальная пара» имеют сакральное значение, и оно достигается освящением в церкви. Их изготавливают мастера, которые получили на это благословение. Они служат неким оберегом для молодой семьи и помогают им преодолеть трудности, защищают от негативного воздействия всякого рода недоброжелателей. Купить их можно в любой православной церковной лавке.

"Венчальная пара": иконы, фото

Происхождение иконы Пресвятой Богородицы церковные предания связывают с именем евангелиста Луки, хотя ни одной такой иконы не сохранилось. Десятка самых старинных икон Божией Матери украшает российские церкви, но это уже списки икон, написанных Лукой.

Появление на Красной площади Казанской иконы в Москве связывают с одной удивительной историей. Однажды царь Иоанн Грозный, после покорения Казани, учредил Казанскую епархию и начал возводить церковь Николы Тульского. В это же время дочь стрелка, благочестивая Матрона, увидела сон, который повторялся трижды. Матерь Божия указывала ей на место хранения чудотворного Ее образа. Девушка пришла на то место и раскопала икону, которая потом была установлена в храме Николы Тульского. А после того как он сгорел, она стала храниться в Благовещенском соборе.

Перед этим чудотворным образом стали исцеляться люди от слепоты. Вот тогда-то Иоанн Грозный решил построить женскую обитель, в которой первой инокиней и была та самая Матрона, со временем ставшая его настоятельницей. Затем эту икону перенесли в Успенский храм, вскоре она стала всероссийской святыней, и с нее начали делать списки. Но в 1904 году икона бесследно исчезла. Этот образ Пресвятой Матери обладает мощной сакральной силой, поэтому она вошла в состав "Венчальной пары".

Спас Нерукотворный

А вот что касается первой иконы Спаса Нерукотворного, то ее создал Сам Иисус Христос, который вытер Свое лицо мокрым платком, на котором появилось изображение Его лика. А затем он передал его через художника, пытавшегося написать образ Христа, для Едесского царя, который был болен проказой. Царь исцелился, затем прикрепил на доску платок с ликом Господа и установил его над воротами города - так появилась икона.

Образ Господа Вседержителя – это связывающая с Богом ниточка, ступенька, освещающая путь верующего ко спасению. Эта икона также неслучайна - она благословляет молодеженов на счастливую семейную жизнь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2216159214638205809/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Зачем Сталин распродал сокровища Эрмитажа в 1929 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43822489981/

Римский император Гелиогабал, затмивший Калигулу своими выходками https://otari.mirtesen.ru/blog/43794274746/

Причина демографического коллапса России— духовное неблагополучие общества https://otari.mirtesen.ru/blog/43971943379/