Гармония в семье: как создать и поддерживать

Когда встречаются два любящих сердца, для них не существует в мире никаких преград и проблем. Главное, чего они ходят, - это быть вместе и никогда не разлучаться. Но вот цель достигнута, влюбленные создали семью и зажили вместе. И вот тут-то их и подстерегают разные опасности, разрушительно влияющие на мир в семье. Как правило, в начале семейной жизни отношения между супругами подвергаются испытаниям — бытовым, психологическим, материальным. Идет притирка характеров, пересмотр привычек. Ведь далеко не каждый готов принимать свою вторую половину без коррекции некоторых черт характера или устоявшихся привычек.

Проблемы в семье могут быть в любой период

Но такие проблемы случаются и в более зрелых семьях. Поскольку чувство безоглядной любви постепенно угасает, становятся видны все недостатки близкого человека, которые уже преуменьшают чувство любви и нежности. Так и возникает конфликт интересов, переходящий в кризис семейной жизни. А все это происходит оттого, что, став супругами, влюбленные не были готовы к совместному проживанию и не уделили должного внимания привычкам и предпочтениям партнера, не были готовы принять своего суженого или суженую такими, как они есть на самом деле, а не какими им рисовало их восторженное воображение.

Женская сила

Но ведь для того, чтобы семья была счастливой, важен не только идеальный порядок в доме, гармония в семье играет куда большую роль и приносит ощутимую пользу. И многое здесь зависит от женщины, ибо именно она издревле является хранительницей семейного очага. Только в ее силах создать в семье такие условия, чтобы мужчина хотел быть защитником интересов своей семьи, не только ее материальных ценностей, но и моральных устоев, ценностей духовных. Очень важно так распределить обязанности в семье, чтобы загрузка каждого ее члена была равномерной и посильной, а каждый из супругов оставался равноправным и играющим важную роль в процессе создания семейной идиллии.

Гармония и взаимопонимание в семье. Что это такое?

Только четкое понимание своей важности в общем семейном деле позволяет увидеть, как необходимо слаженное взаимодействие двух половинок для того, чтобы воцарилась гармония в семейной жизни. Такая позиция, при которой каждый из супругов вносит свой неоценимый вклад в общее благополучие и счастье. Она заставляет их работать в одной упряжке, стараясь улучшить свой уровень жизни. В понятие "гармония" включены такие факторы, как согласованность совместных действий, слаженность и стройность в движении к общей цели — достижению счастья и благополучия в семейной жизни.

Важность гармонии понимают все без исключения, ибо невозможно достичь цели, когда гребцы гребут в разных направлениях. Только не все, к сожалению, хотят и могут этого добиться. Ведь гармония в семье строится на взаимопонимании, четкой согласованности действий супругов и других домочадцев, сопереживании и проявлении сочувствия, создании максимально позитивной атмосферы и уюта в семье.

Во многих случаях семейные конфликты возникают из-за того, что каждый из супругов принес в свою семью стереотипы отношений, действовавшие в родительских семьях. Каждый настаивает именно на такой модели семьи, к которой он привык. При этом не принимая во внимание привычек второй половины, что является тяжким бременем для партнера и показывает ему, насколько его интересы безразличны. Усугубляет эту ситуацию взаимное нежелание супругов идти на уступки и искать какие-то компромиссы.

Бесконечные взаимные обиды и обвинения в ущемлении прав партнера сильно мешают становлению новой семьи со своими семейными устоями, не дают развиваться гармоничным отношениям, пока стороны не поймут всю бесполезность этого занятия и не станут на путь построения новых семейных отношений. Это достигается путем взаимных компромиссов, доверительными отношениями, при которых можно высказывать и обсуждать любую точку зрения, но окончательное решение принимать только совместно после достижения обоюдного согласия.

Совместные планы - необходимый элемент хороших отношений в семье

По-настоящему образцовые семьи получаются только тогда, когда все ее члены строят совместные планы, определяют для каждого из домочадцев важные участки ответственности и стремятся вместе к общему результату. В таких семьях все поддерживают друг друга и не тянут одеяло только на себя, заботясь и о других участниках сообщества. Необходимо организовать мощную поддержку в период кризисных ситуаций на работе, ибо нереализованность кого-либо в профессиональном плане может нарушить семейную идиллию и привести к разрушению с такими усилиями построенных гармоничных отношений.

Дети в семье уже взрослые