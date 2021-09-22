Как спали аристократы в XVIII веке: Шкаф вместо кровати, ларец-подушка и другие странности

Сегодня о здоровом сне говорят многие. Выпускаются специальные анатомические матрасы и подушки, можно купить любое постельное белье и одежду для сна. А раньше, в 18 веке, людям было гораздо сложнее.

В частности, придворные должны были следовать модным тенденциям, которые сложились в обществе. Читайте в материале, какие странные приспособления использовались для сна, почему Петр Великий спал в шкафу, а дамы надевали на голову странную конструкцию из металла.

Голову на ларчик кладу

На больших сундуках нередко спали, а под голову подкладывали маленький ларчик.

В домах людей любых сословий можно было увидеть сундук. Он использовался для хранения богатства, а также нередко применялся как спальное место. Одновременно добро защищали от ночных воров. А что же с подушкой? Удивительно, но в качестве этого предмета прекрасно подходили небольшие ларчики. Начиная с 19 века такие изделия брали в путешествие, а также очень часто клали в постель вместо подушки. В Эрмитаже есть экспонат, который так и называется — ларчик для сна.

Зачем же аристократкам требовался жесткий ларчик во время ночного отдыха? Дело в том, что в этом случае женщина могла не переживать за локоны, которые помнутся на мягкой подушке.

Как дамы в креслах спали, а шею подставкой подпирали

Возможно, такой вариант был позаимствован на Востоке, ведь в Японии вплоть до начала 20 века использовали деревянные подушки-кимакуру, а в Китае под голову клали каменные или фарфоровые бруски.

Старинные прически были очень объемными, и во время сна могли повредиться.

В 18 веке в Росси очень модны были парики. Но постепенно их вытеснили высокие прически. Чтобы не разрушать во время ночного сна шедевры парикмахерского искусства, модницы стали искать различные способы. На головах у аристократок сооружался внушительный начес, к которому присоединялись самые разные элементы, от перьев и цветов до искусственных птичек. Дамы не могли позволить себе полноценный сладкий сон на мягкой перине и уютной подушке. Оберегая прическу, они дремали, сидя в кресле или прикорнув на диване. А поскольку прическа была достаточна тяжела, следовало предпринимать меры. Иначе можно было ее помять, или уронить голову на грудь, что могло негативно отразиться на состоянии позвоночника. Во избежание таких проблем женщины пользовались специальной подставкой, которую подставляли под основание шеи. Да, вряд ли это было удобно, но что поделать — красота требует жертв!

Валики для сна на заказ: у кого богаче?

Валики для сна используются и сегодня, но только с целью профилактики шейного остеохондроза.

Иногда вместо ларцов-подушечек использовали специальные деревянные валики. Их следовало подкладывать под шею таким образом, чтобы прическа не касалась постели, оставалась на весу. Такие приспособления изготавливали на заказ. Были мастера, которые занимались только этими изделиями. Для большей комфортности деревянная «подушка» обивалась бархатной тканью. Но и этого было мало. Ведь хотелось похвастаться перед знакомыми своим с валиком. Жемчуг и драгоценные камни — вот что использовалось для украшения валиков. Это было настоящее произведение искусства! Кстати, сегодня подушки-валики из дерева снова популярны и пользуются спросом у людей, придерживающихся здорового образа жизни. Если посетить дом Петра Первого в Санкт-Петербурге, на Петровской набережной, то в постели царя можно увидеть старинный валик для сна. Его диаметр составляет примерно 30 сантиметров, а дизайн поражает простотой.

Зачем Петр I в шкафу спал, а дамы надевали на ночь чепец из металла

Моду спать в шкафу Петр I привез из Голландии.

Когда Петр I вернулся из Голландии, он был полон различными современными для того времени идеями. Например, сон в шкафу. Кажется, для чего нужен такой странный способ ночного сна? Дело в том, что голландцы спали в шкафах, чтобы защититься от нашествия отвратительных крыс.

Такой странный способ защиты не получил отклика в России. Но Петр не собирался делать его обязательным. Однако некоторые придворные все же воспользовались сном в предмете мебели. Правда, чаще всего это делалось для того, чтобы не испортить прическу. В шкафу тесно, особо не развалишься, голову не положишь. Вот и получается, что сооружения на голове оставались нетронутыми. Правда, этот метод применяли в основном дамы. У мужчин проблем с прическами е возникало.

Что качается женщин, то они следовали моде конца 18 века. Высокая прическа, которая считалась тем моднее, чем выше была, а также большое количество страусовых перьев и драгоценностей, требовала бережного отношения. Да что там драгоценности. На головах у дам можно было увидеть свежие фрукты, гнезда и клетки с птицами, живые цветы. Чтобы растения не вяли, их не просто вплетали в волосы, но и устанавливали в специальные сосуды с водой.

Создать такой шедевр на голове было не так уж и дешево. Естественно, это были не ежедневные варианты, а чаще праздничные. Но женщинам хотелось сохранить их подольше. Потому использовали муку, которая заменяла современные средства для укладки. Прическа выглядела роскошно, но вот съедобная ее составляющая, а именно мука, очень интересовала грызунов. Иногда мыши забирались в волосы дамы, которая задремала. А что испытывает женщина, по голове которой бегают противные твари? Конечно, бывали истерики и обмороки. Потому было изобретено специальное устройство под названием кибитка. Это был специальный чепец-каркас из проволоки, способный не только сберечь прическу, но и не дать мышам забраться в нее.

Не все женщины могли спать в «кибитке». Если бессонница становилась невыносимой, то каркас меняли на особый воротник. Его задачей было удерживание на весу головы, но не только. В воротник закладывалась приманка для грызунов. Мыши могли полакомиться от души, а потом, наевшись, покидали даму, которая просыпалась в хорошем настроении, а грандиозная прическа (которая могла изображать сцену на охоте или быть сделанной в виде корабля) оставалась нетронутой.

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