18 доказательств, что все детеныши животных очаровательны, и даже очень

Маленькие и беспомощные, но уже полностью готовы завоевать ваши сердца. И для них это легкая добыча. Вообще, любоваться пушистыми неуклюжими детенышами разных зверушек — это своего рода терапия от всяких проблем и невзгод.
Потому что как иначе, ведь они такие миленькие, что смотришь на них и сразу забываешь о всем плохом, настраиваешься на позитивный лад. А с таким настроем все по плечу.
Слонята ломают мимиметры одним своим видом
Вы когда-нибудь видели раньше маленького лебедя
Новорожденный зубр в Карпатах
Найдите минутку, чтобы полюбоваться этим очаровательным малышом
Лисенок устал и прилег поспать на дереве
Спереди папа-лебедь, сзади мама – пушистые малыши в безопасности
Он еще слишком мал и наивен, а потому не боится подпускать человека так близко
Леопардик старается выглядеть так же грозно, как мать, но получается как получается
Ща как возьму палку и сделаю из нее копалку! И как эволюционирую тут в человека!
Щенок с примечательной отметиной – что его ждет?
Черепашка впервые заходит в океан
Детеныш морского льва еще совсем не похож на грозного хищника
Какая маленькая, но громкая пискля!
А это тоже котик, только морской. И тоже голосистый!
Оленята обычно следуют за матерями. Чтобы собралась такая стайка – это редкость.
Мамины нежности всегда выглядят одинаково
Он невероятно фотогеничный! И нечего тут смеяться!
Позитивный ягненок, который еще толком и не успел познакомиться с этим миром
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