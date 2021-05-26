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18 доказательств, что все детеныши животных очаровательны, и даже очень

Маленькие и беспомощные, но уже полностью готовы завоевать ваши сердца. И для них это легкая добыча. Вообще, любоваться пушистыми неуклюжими детенышами разных зверушек — это своего рода терапия от всяких проблем и невзгод. 

Потому что как иначе, ведь они такие миленькие, что смотришь на них и сразу забываешь о всем плохом, настраиваешься на позитивный лад. А с таким настроем все по плечу.

Слонята ломают мимиметры одним своим видом

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Спереди папа-лебедь, сзади мама – пушистые малыши в безопасности

18 доказательств, что все детеныши животных очаровательны, и даже очень

Он еще слишком мал и наивен, а потому не боится подпускать человека так близко

18 доказательств, что все детеныши животных очаровательны, и даже очень

Леопардик старается выглядеть так же грозно, как мать, но получается как получается

18 доказательств, что все детеныши животных очаровательны, и даже очень

Ща как возьму палку и сделаю из нее копалку! И как эволюционирую тут в человека!

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Щенок с примечательной отметиной – что его ждет?

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18 доказательств, что все детеныши животных очаровательны, и даже очень

А это тоже котик, только морской. И тоже голосистый!

18 доказательств, что все детеныши животных очаровательны, и даже очень

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Чтобы собралась такая стайка – это редкость.

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