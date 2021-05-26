18 доказательств, что все детеныши животных очаровательны, и даже очень

Маленькие и беспомощные, но уже полностью готовы завоевать ваши сердца. И для них это легкая добыча. Вообще, любоваться пушистыми неуклюжими детенышами разных зверушек — это своего рода терапия от всяких проблем и невзгод.

Потому что как иначе, ведь они такие миленькие, что смотришь на них и сразу забываешь о всем плохом, настраиваешься на позитивный лад. А с таким настроем все по плечу.

Слонята ломают мимиметры одним своим видом

Вы когда-нибудь видели раньше маленького лебедя

Новорожденный зубр в Карпатах

Найдите минутку, чтобы полюбоваться этим очаровательным малышом

Лисенок устал и прилег поспать на дереве

Спереди папа-лебедь, сзади мама – пушистые малыши в безопасности

Он еще слишком мал и наивен, а потому не боится подпускать человека так близко