Сколько жён было у Ивана Грозного, где он с ними знакомился и как от неугодных супружниц избавлялся

Ивана Грозного чаще всего вспоминают, как сурового и решительного правителя.

И мало кто знает, что этот человек неоднократно женился и в течение жизни имел несколько жен. Некоторые историки считают, что именно семейная жизнь оказала влияние на формирование личности царя.

Читайте, сколько у Грозного было жен, кто они были, где царь с ними знакомился и как относился, и какова судьба каждой из них.

Любимая Анастасия, с уходом которой царь с трудом справился и красавица Мария Темрюковна, неграмотная и злая

Первой женой Ивана Грозного стала Анастасия Захарьина.

Когда Ивану было 17 лет, он решил жениться и устроил для этого смотр потенциальных невест. Среди множества девушек была одна, которая приглянулась юному царю. Это была Анастасия Захарьина — милая, скромная девушка с добрым и мягким характером. Свадьба состоялась. Анастасия была человеком, к мнению которого Иван Грозный всегда прислушивался. Историки утверждают, что Анастасию Иван действительно искренне любил и с которой жил, душа в душу. В браке появилось 6 малышей, но, увы, почти все они скончались в раннем возрасте.

Самой царицы Анастасии не стало в 1560 году. Есть версия, что на это событие оказали влияние болезни и частые роды.

Другая говорит, что женщина была отравлена. Что бы ни произошло, Иван Грозный очень тяжело переживал утрату, возможно, это печальное событие оказало влияние на характер царя.

После потери Анастасии Иван решил искать новую жену. Он отдал приказ снарядить послов, которые должны были поискать невесту для царя у черкесских князей. Выбор пал на дочь князя Марию Темрюковну, шестнадцатилетнюю красавицу. Соотечественники утверждали, что Мария была невероятно хороша. Изначально она не говорила по-русски, однако потом смогла выучить язык. Эта жена имела на Грозного влияние и умела настроить мужа против человека, который ей не нравился. Мария со странным удовольствием наблюдала за казнями.



Царь прекрасно понимал, что жена имеет плохой, мстительный и хитрый характер. С течением времени страсть прошла, и Иван все чаще начал посещать свой гарем. Мария тоже имела любовников. Наступил день, когда Мария слегла (возможно, с воспалением легких) и вскоре покинула этот мир. При дворе считали, что царица была отравлена недоброжелателями.

Марфа Собакина, выигравшая царский конкурс красоты

Марфу Собакину Иван Грозный выбрал среди множества девушек.

В 1571 году Иван Грозный организовал настоящий конкурс красоты среди невест. В Александровскую слободу было привезено не менее двух тысяч молодых красавиц. Придирчивый царь выбрал изначально 24 девушек, а потом из них — двенадцать. Все участницы подвергались осмотру. Этим занимались бабки и лекари. Победила в этом своеобразном конкурсе Марфа Собакина. Была объявлена помолвка. Кстати, эта девушка была рекомендована Ивану Малютой Скуратовым. Скорее всего, он преследовал цель породниться с государевой семьей. Во время свадьбы жена и дочь Малюты были свахами, а сам Скуратов выступал в роли дружки (вместе с Борисом Годуновым). К сожалению, после свадьбы невеста сильно заболела и через пару недель отдала душу Богу. Есть множество версий произошедшего, и все они говорят об одном — жена царя покинула этот мир из-за отравления, колдовства, иных похожих причин.

Анна Колтовская, которую ненавидели бояре и юная Анна Васильчикова, умершая внезапно

Анна Колтовская ничего не имела против пиров мужа.

Уход Марфы оказал плохое влияние на Ивана Грозного. Его подозрительность усилилась. Выбор новой жены произошел не сразу. Невестой была выбрана восемнадцатилетняя Анна Колтовская. Церковь была против четвертого брака царя, потому Иван просто-напросто отдал священнослужителю приказ и их обвенчали. Анна лояльно относилась к оргиям и застольям и ничего не имела против того, что муж пользовался услугами других женщин. Она не любила Ивана. Есть версия, что Анна вела борьбу с опричниной и добилась для многих опричников казни. И хотя и царь, и народ относились к ней с любовью, бояре ненавидели царицу. Они «нашептали» Ивану различных сплетен и посоветовали отправить жену в монастырь. В результате Анна исчезла, а появилась схимонахиня Дарья, томившаяся в подземелье. В 1626 году ее не стало.

Еще одной Грозного была княжеская дочь Анна Васильчикова, которой только исполнилось 17 лет. Надо отметить, что ее отец, Петр, противился свадьбе и отказался посылать дочь во дворец. Но царь не стал церемониться и заслал сватов в княжеский дом. Анне пришлось покориться, но церковь брак не признала. Молодые прожили вместе всего 3 месяца. После этого совершенно здоровая девушка внезапно ушла на небеса. Официальная версия — «грудная болезнь». Анну тайно, под покровом ночи, перевезли для погребения в Суздальский монастырь.

Василиса Мелентьева, имевшая огромное влияние на мужа, и Мария Нагая, которая постоянно грустила

Василиса Мелентьева имела большое влияние на царя.

Еще одной женой Ивана Грозного стала некая Василиса Мелентьева. Когда царь увидел ее, она была замужем за Никитой Мелентьевым, приближенным Ивана. Во время посещения семьи Мелентьевых царь был поражен красотой Василисы, и после того, как ее муж внезапно ушел на небеса, немедленно приказал доставить женщину во дворец. Иван выполнял все капризы Василисы. Например, из дворца были изгнаны все дамы, коих та считала соперницами. Она также запрещала проводить оргии и безумные гуляния, была против постоянных казней. Царь стал вести себя более скромно, тихо. Он сделал Василису царицей, как она и хотела, то есть женился. Семейная жизнь продолжалась 2 года пока царь не застал Василису с мужчиной, Иваном Колычевым. Сильная любовь царя не спасла Василису. На отдаленной части Александровской слободы были похоронены двое — Колычев и Мелентьева. Есть легенда, что несчастная царица была похоронена заживо.

После Мелентьевой Иван Грозный женился еще один, последний раз. Он выбрал Марию Нагую. Девушка очень просила отца, чтобы тот пощадил ее и не отдавал царю, который был уже стар, болен и выглядел ужасно. Сначала жена устраивала Грозного, но потом стала раздражать его своей печалью. Царь стал задумываться о том, что надо как-то избавиться от жены. Он даже приступил к поискам новой невесты. Но в 1584 году Грозный ушел в мир иной.

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