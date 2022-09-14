Зачем для казни Лаврентия Берии заказали металлическое кольцо

Действительно, специально для казни Лаврентия Берии было изготовлено металлическое кольцо. По крайней мере, об этом поведал Михаил Хижняк, занимавший должность коменданта штаба ПВО. Правда, некоторые утверждают, что это было не кольцо, а крюк.

Смертный приговор

Лаврентий Павлович Берия в 1953 году оказался в опале. Он был отправлен в командировку в Берлин, а в это время, как предполагают некоторые историки, Никита Хрущев и начал обсуждать со своими коллегами из высшего руководства страны будущий арест министра внутренних дел. Вскоре Берия вернулся в Москву и был взят под стражу. Ему были предъявлены обвинения в ревизионизме, шпионаже, злоупотреблении властью, вредительской деятельности и моральном разложении.

Однако поместили Лаврентия Берию не в следственный изолятор, а в бункер штаба Московского военного округа. Именно там, согласно официальной версии, он провел несколько месяцев в ожидании приговора. А приговор оказался суров – смертная казнь. Лаврентия Павловича никуда не отвезли для того, чтобы исполнить приговор, а расстреляли прямо в бункере.

Подготовка к казни

Так как это помещение было не приспособлено для таких целей, казни Берии предшествовала тщательная подготовка.

В частности, по свидетельству Михаила Хижняка, который занимал должность коменданта штаба Московского округа войск ПВО и присутствовал при казни Лаврентия Берии, ему приказали съездить домой к бывшему министру и привезти ему черный костюм. Кроме того Хижняк должен был приготовить брезент и веревку. Эти предметы были необходимы для того, чтобы завернуть тело казненного, которое затем было переправлено в крематорий.

Также, как пишет в своей книге «Берия: последний рыцарь Сталина» Елена Прудникова, для расстрела Лаврентия Берии был сколочен деревянный щит. Этот щит, который сделали два плотника вместе с тем же Хижняком, по словам Прудниковой, предохранял палача, Павла Батицкого, и других людей, находившихся в бункере, включая прокурора Романа Руденко и военачальника Кирилла Москаленко, от рикошета. Именно в этот щит и было вбито металлическое кольцо.

Кольцо для министра

Если верить историку Борису Соколову, который приводит на страницах издания «Берия. Судьба всесильного наркома» свидетельства очевидцев тех событий, это кольцо было изготовлено на заказ специально для казни Лаврентия Берии. Оно предназначалось для того, чтобы к нему привязать приговоренного к смерти. Правда, журналист Алексей Пиманов, который провел не одно историческое расследование, утверждает, что привязывали Берию не к кольцу, а к крюку.

По мнению многих современников Лаврентия Павловича, его боялись абсолютно все, так как считали его очень хитрым и беспринципным. Неудивительно, что Никита Хрущев рассказывал о том, что Берия готовил переворот, и якобы в Москву должны были войти танки, а Кремль должна была разгромить авиация. Судя по всему, экс-министра внутренних дел опасались даже тогда, когда тот уже находился в заточении. Именно поэтому для него и заказали прочное кольцо и надежно к нему привязали.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хватит вешать лапшу на уши бедным россиянам,многих из которых лживая советская пропаганда и так развела как обыкновенных лохов! Неужели можно поверить в то , что трусливый и необразованный колхозник Хрущев , который на даче Сталина развлекал гостей палача народов, залезая под стол , держал несколько месяцев всемогущего Лаврентия Берия в бункере , не опасаясь переворота сторонников Берии? Об этом свидетельствует и сам автор этой позорной статьи , говоря, что экс-министра внутренних дел опасались даже тогда, когда тот уже находился якобы в заточении!

И разве не абсурд и издевательство над соотечественниками , внушая им идиотизм, что якобы заключенный в металическое кольцо , Берия не смог бы сбежать и совершить переворот! Дорогой ты мой автор этой лживой статьи, ведь в этой ситуации опасность однозначно представлял не сам Берия, а его сторонники из высшего руководства страны и миллионы невинных людей, которых он освободил из заключения после смерти тирана Сталина!

На самом деле Берию убили в его особняке на Малой Никитской улице, где он оказал достойное сопротивление заговорщикам.В этом отношении заслуживает внимания слова Леонида Брежнева по поводу этого убийства «Берия был настоящим грузином, который никогда не дал бы себя арестовать и пойти на расстрел, как овца»!Именно поэтому несколько месяцев в бункере , как и на суде , находился не Берия , а его двойник, чтобы скрыть факт кровавого захвата власти кровожадным Хрущевым,у которого как и у палача народов Сталина , руки были по пояс в крови репрессированных соотечественников!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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