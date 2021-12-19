Молитвы за ближнего: тексты, в чем помогают

Когда нам плохо, мы начинаем вспоминать о Боге. Просим Его помощи и поддержки. Получив ее - благодарим. А иногда и забываем о благодарности.

Иное дело - когда страдают наши близкие. Это страшно: смотреть, как человек мучается, а помочь нельзя. Или можно? Можно помолиться за своего родственника. Только не надо говорить, что молитва не помогает. Помогает и еще как. Просто мы молиться не умеем, не хотим и, вообще, не верим в ее действие.

Как молиться за страдающего близкого? Как помочь родственнику, хорошему другу или просто знакомому, который уже доведен до отчаяния? Ответы на эти вопросы ищите далее в статье.

Зачем нужна молитва?

Некоторые "Фомы неверующие" считают, что молитва за родных и ближних - пустое занятие. Дескать, лучше советом помочь или материально, если возможность есть.

Это очень большая ошибка. Молитва, искренняя и сердечная, способна творить чудеса. Как часто приходится сталкиваться: болеет человек, а за него слезно молится жена, дети или мать. И встает болящий на ноги. А врачи только руками разводят: по всем параметрам - покойник, а поди же ты.

Молитва оказывает огромную духовную поддержку. С ее помощью, как говорят Святые Отцы, из ада спасти душу можно. Если хотите помочь своему бедовому родственнику, не знающего, кто такой Бог, молитесь за него.

Как правильно молиться?

Молитва о ближних - серьезная поддержка для них. Конечно, идеальным вариантом является молитва в храме. Почему? Потому что молится священник. Это во-первых. А его молитва куда сильнее нашей. На священнике особая благодать, дающаяся ему при рукоположении. И даже самый плохой священник молится лучше, чем самый благочестивый мирянин.

А во-вторых, давайте вспомним слова Бога: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.

Это не значит, что домашнюю молитву Бог не слышит. Вовсе нет. Но дома мы не можем вынимать частички из просфоры, как делает это священник в алтаре.

Какой православной молитвой о ближних и родных можно помочь самым дорогим людям? В первую очередь, подачей за них заказных записок. Именно заказных, которые читают в алтаре. Ибо только в этом случае вынимают частички.

Во-вторых, нелишними будут молебны о здравии родных. И сорокоуст - отличный вариант. Сорокоуст можно заказывать и об упокоении.

В-третьих, купите самую простую свечку. И поставьте ее перед иконой Спасителя или Матери Божьей. А когда будете ставить, перечислите имена всех живых близких. Также ставятся свечи на канон. С той разницей, что там поминаются усопшие.

Материнская молитва

Она со дна моря достанет и от беды отведет. По этому поводу есть интересный рассказ. У одной женщины четверо детей ушли на войну. И она всю войну держала строгий пост, молясь за своих чад. Ее дети возвратились живыми. У соседей одни сплошные похоронки, а в доме этой женщины радость.

Никто, кроме матери, не станет молиться за нас с такой силой. Только материнское сердце способно на подобную молитву. Принести себя в жертву ради чада? Это запросто. Пока наши мамы живы и молятся за нас, они дают нам огромную поддержку духовную.

Ниже приведены материнские молитвы за ближних ко Господу Иисусу Христу. Под ближними здесь подразумеваются дети.

Боже! Создателю всех тварей, прилагая милость к милости, Ты соделал меня достойной быть матерью семейства; благость Твоя даровала мне детей, и я дерзаю сказать: они Твои дети! Потому что Ты даровал им бытие, оживотворил их душой бессмертной, возродил их крещением для жизни, сообразной с Твоей волей, усыновил их и принял в недра Церкви Своей, Господи! Сохрани их в благодатном состоянии до конца жизни; сподоби их быть причастниками таинств Твоего завета; освящай Твоей истиной; да святится в них и через них святое имя Твое! Ниспошли мне твою благодатную помощь в их воспитании для славы имени Твоего и пользы ближнего! Подаждь мне для сей цели способы, терпение и силы! Научи меня насадить в их сердце корень истинной мудрости — страх Твой! Озари их светом управляющей вселенную Твоей Премудрости! Да возлюбят Тебя всей душой и помышлением своим; да прилепятся к Тебе всем сердцем и во всю жизнь свою да трепещут слов Твоих! Даруй мне разум убедить их, что истинная жизнь состоит в соблюдении заповедей твоих; что труд, укрепляемый благочестием, доставляет в сей жизни безмятежное довольствие и в вечности — неизреченное блаженство. Открой им разумение Твоего Закона! Да до конца дней своих действуют в чувстве вездеприсутствия Твоего! Насади в их сердце ужас и отвращение от всякого беззакония; да будут непорочными в путях твоих; да памятуют всегда, что Ты, Всеблагий Боже, ревнитель закона и правды Твоей! Соблюди их в целомудрии и благоговении к имени Твоему! Да не порочат Церкви Твоей своим поведением, но да живут по ее предписаниям! Одушеви их охотою к полезному учению и соделай способными на всякое доброе дело! Да приобретут истинное понятие о тех предметах, коих сведения необходимы в их состоянии; да просветятся познаниями благодетельными для человечества. Господи! Умудри меня напечатлеть неизгладимыми чертами в уме и сердце детей моих опасение содружеств с незнающими страха Твоего, внушить им всемерное удаление от всякого союза с беззаконными. Да не внимают они гнилым беседам; да не слушают людей легкомысленных; да не совратят их с пути Твоего дурные примеры; да не соблазнятся они тем, что иногда путь беззаконных благоуспешен в сем мире! Отче небесный! Даруй мне благодать всемерно беречься подавать детям моим соблазн моими поступками, но, постоянно имея в виду их поведение, отвлекать их от заблуждений, исправлять их погрешности, обуздывать упорство и строптивость их, воздерживать от стремления к суете и легкомыслию; да не увлекаются они безумными помыслами, да не ходят вслед сердца своего, да не возгордятся в помышлении своем, да не забудут Тебя и закона Твоего. Да не погубит беззаконие ума и здоровья их, да не расслабят грехи душевных и телесных сил их. Судья Праведный, наказывающий детей за грехи родителей до третьего и четвертого рода, отврати такую кару от детей моих, не наказывай их за грехи мои; но окропи их росою благодати Твоей, да преуспевают в добродетели и святости, да возрастают в благоволении Твоем и в любви людей благочестивых. Отче щедрот и всякого милосердия! По чувству родительскому я желала бы детям своим всякого обилия благ земных, желала бы им благословения от росы небесной и от тука земного, но да будет с ними святая воля Твоя! Устрой судьбу их по Твоему благоволению, не лиши их в жизни насущного хлеба, ниспосылай им все необходимое во времени для приобретения блаженной вечности, будь милостив к ним, когда согрешат перед Тобою, не вменяй им грехов юности и неведения их, приведи в сокрушение их сердца, когда будут противиться руководству благости Твоей; карай их и милуй, направляя на путь благоугодный Тебе, но не отвергай их от лица Твоего! Принимай с благоволением молитвы их, даруй им успех во всяком добром деле; не отврати лица Твоего от них во дни скорби их, да не постигнут их искушения выше сил их. Осеняй их Твоей милостью, да ходит Ангел Твой с ними и сохранит их от всякого несчастия и злого пути, Всеблагий Боже! Соделай меня матерью, веселящейся о детях своих, да будут они отрадой моей в дни жизни моей и опорою мне в старости моей. Удостой меня, с упованием на Твое милосердие, предстать с ними на Страшном Суде Твоем и с недостойным дерзновением сказать: Вот я и дети мои, которых Ты дал мне, Господи! Да совокупно с ними прославляя неизреченную благость и вечную любовь Твою, превозношу Пресвятое Имя Твое, Отче, Сыне и Душе Святый, во веки веков. Аминь!

А эта молитва называется благословением матери:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою.Господи, в милости Твоей власти чадо мое, помилуй и спаси его имени Твоего ради.Господи, прости ему вся согрешения, вольныя и невольныя, совершенные им пред Тобою.Господи, настави его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела.Господи, благослови его в доме, около дома, в школе, в поле, в работе и в дороге, и на каждом месте Твоего владения.Господи, сохрани его под кровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы (лучи атома) и от напрасныя смерти.Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий.Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания и скорби.Господи, даруй ему благодать Духа Твоего Святаго на многие лета жизни, здравия и целомудрия.Господи, умножь и укрепи его умственные способности и телесные силы.Господи, дай ему Твое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в настоящее время утра, дня, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь!

Материнская молитва к Богородице:

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь!

Молитва к ангелу-хранителю за детей своих:

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь!

Молитва за крестников

Вы знаете, что крестные родители несут перед Богом гораздо большую ответственность, чем кровные? В задачу кровных входит родить и воспитывать, как следует. А крестные должны воспитать своих крестников в вере православной. Привить им веру. Приучить к храму и принятию святых таинств.

Увы, но в настоящее время на крещении младенца можно наблюдать такую ситуацию: крестные "Символ Веры" прочесть не могут. И выходит, что крестные - люди крещеные, только про Бога ничего не знают. Какие из них наставники?

Мы отвлеклись. Давайте поговорим о том, какую молитву за ближних (крестников) необходимо читать крестным. Раз уж не смогли воспитать, как следует, и привить любовь к Богу, то молитесь хотя бы, не отлынивайте от своих обязанностей.

Молитвенное обращение к Господу:

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на крестниках моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, отжени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, пожалей крестников моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй крестников моих (имена), и просвети их ум светом разума Святаго Евангелия Твоего, и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш.

Как молиться о близких?

Молитва за родных и ближних - прямая обязанность каждого православного христианина. Иное дело, что, приходя к Богу, мы не знаем, как это делать.

Начнем с того, что существует утреннее правило. И в конце его есть молитвы о здравии и упокоении родственников наших. Они совсем коротенькие.

Вот текст утренней молитвы за ближнего (о здравии):

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя), родителей моих (имена), сродников, начальников, наставников (имена) и всех православных христиан.

На ее прочтение, вместе с перечислением имен, уйдет минут 10 от силы. И столько же - на молитву об упокоении усопших близких:

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих (имена), сродников, наставников (имена) и всех православных христиан.

И не забываем о "классических" молитвах, которые помогают во всякой нужде. Это "Отче наш" и "Богородице Дево, радуйся". К Божьей Матери вообще необходимо прибегать постоянно. В любой нужде, во всяком деле. Кто, кроме Нее, защитит нас и поможет?

Итак, молитва Богородице за ближних от бед, просьба о помощи им:

Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен Плод чрева Твоего. Яко Спаса родила, еси душ наших.

Молитва к Богу:

Отче наш, иже еси на Небесех. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, якоже на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение. Но избави нас от лукавого. Аминь!

Молитва о болящем

Порой наши близкие особо нуждаются в молитвенной помощи. Когда они болеют физически и духовно. И какую молитву о здравии ближнего читать? У кого просить помощи? Особенно в самые тяжелые, кризисные моменты?

Читайте псалтырь. Это сильнейшая вещь, и очень хорошо помогает. Когда начинаешь читать, то ничего непонятно. Со временем начинает приходить понимание.

Как читают псалтырь? По одной кафизме. Кафизма делится на три славы: за живых родных, за успопших и за живых ближних (друзья, коллеги и прочие люди, которые не являются родными по крови). Возьмите на себя труд вычитывать по одной кафизме только за болящего.

Обращайтесь за помощью к святым угодникам Божьим. Это может быть святой, чье имя носит больной. Или тот святой, которого вы почитаете. Чаще всего за помощью обращаются к Матроне Московской, Ксении Петербургской, Сергию Радонежскому, Николаю Чудотворцу, Серафиму Саровскому. Молитвы некоторым из этих святых приведены в статье.

Молитва Серафиму Саровскому:

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отъиде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя умножившаяся, яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да укрепит державу нашу, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь!

Молитва Николаю - Угоднику:

О всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих, скоро потщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал еси триех мужей, в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща, и избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя шуйяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь!

Можно ли молиться о некрещеном?

Есть ли молитва о ближних, которые не крещены? И как молиться за таких?

Предупредим сразу: только в домашней молитве. Ни в коем случае нельзя подавать за них записки и заказывать молебны. Даже свечи ставить - и то под запретом.

Вы можете помянуть таких ближних в утренних молитвах. Они даны выше. А можно прочитать молитву святому мученику Уару:

О, святый мучениче Уаре! Ревностию по Владыце Христу разжигаем, Небеснаго Царя пред мучителем исповедал еси, и о Нем усердно пострадал еси, и ныне Церковь почитает тя, яко прославляемаго от Владыки Христа славою Небесною. Приими наше прошение и молитвами твоими от вечных мук свободи нас. Аминь.

На самом деле это очень грустный момент. Когда дорогой человек отрицает Бога и совершенно не хочет креститься. Ладно - младенец: он сам еще ничего не решает. Но взрослый, умный товарищ, не принимающий Господа - это плачевно. Хотя данный выбор он делает сам. И нам, как ни обидно было бы, приходится смиряться с этим. Но молиться за такого упрямого ближнего можно и нужно, только дома.

Если ближний заблудился

Жил-был человек. Ходил в храм, приступал к таинствам исповеди и причастия. Добрые дела творил. А потом, в какой-то момент, разуверился. В церкви попы бизнес делают, Бога нет, все это сказки. И вообще, Он нас не слышит. В общем, товарищ пошел куда-то в сторону.

И пол-беды, если только в храм перестал ходить. А если еще и увлекся каким-нибудь течением западным, типа оккультизма? Тут хоть стой, хоть падай. И можно ли творить молитву за ближнего, который пошел по наклонной?

Таких людей в церкви называют заблудшими. И молиться за них обязательно нужно. Подавайте записки почаще. Читайте дома акафист иконе Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших". Кладите поклончики за такого товарища.

Только не пытайтесь переубедить его. Это бесполезно. Родственник (или друг) еще больше озлобится и не будет слышать вас. Лучше молитесь молча, без того, чтобы давить на такого человека.

Где взять акафист? Купите в церковной лавке. Это маленькая, тоненькая книжечка. Стоит она 30-50 рублей. Там же можно приобрести и иконочку "Взыскание погибших".

Супружеские молитвы

Поженились молодые люди. Все хорошо было: жили душа в душу, а родственники нарадоваться не могли на голубков. Да только начались ссоры в семье. Постоянные скандалы, крики и упреки привели к разводу.

Знакомая картина? Сейчас очень много разводов. Потому что люди в массе своей, как говорится, верят в душе. Крещеные, но в храм не ходят и дома не молятся.

А между тем молитва о ближних, включая супругов, очень нужна. Это сильнейший помощник. И прежде чем думать о разводе, "включите" молитву.

"Где бы ее взять...", - Подумает кто-то. Перепишите или распечатайте. А текст мы предоставим.

Молитва князю Даниилу Московскому:

Церкве Христовы похвало высокая, града Москвы стено необоримая, державы Российския Божественное утверждение, преподобне княже Данииле, к раце мощей твоих притекающе, усердно молим тя: призри на нас, память твою воспевающих, пролей теплое твое ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром страну нашу, грады и веси ея и обитель сию добре да сохранит, благочестие и любовь в людях твоих насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искореняя; всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвами твоими, яко да прославляем дивного во святых Своих Христа Бога нашего во веки веков. Аминь!

Ее читают с просьбой о любви и совете между супругами.

А если необходима помощь в семейной нужде, обращайтесь к блаженной Ксеньюшке Петербургской:

О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога прияла еси и под сению Всемогущего покоишися. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя: предстояще на месте погребения твоего, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси их ко Престолу Милосердаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, и на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных, помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом Святаго Крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности и целомудрии воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашествующим подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости духа утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Тайн умоли: ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

И конечно, не забывайте о молитве ко Пресвятой Богородице. Она так и называется - о семье:

Владычице Преблагословенная, возьми под Свой покров семью мою. Всели в сердца супруга моего и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму; не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкаго расставания, до преждевременныя и внезапныя смерти без покаяния.А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от огненнаго запаления, воровскаго нападения, всякаго злаго обстояния, разнаго страхования и диавольскаго наваждения.Да и мы купно и раздельно, явно и сокровенно будем прославлять имя Твое Святое всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Пресвятая Богородице, спаси нас!

Совет неофитам

Хотелось бы кое-что посоветовать тем, кто только начал приходить к Богу.

Молитвы Господу о ближних необходимо возносить. Только не переусердствуйте. Предвидим возмущения, мол, как можно переусердствовать с этим делом?! Еще как возможно.

Иные, начиная воцерковляться, рвутся в бой. И, не благословясь у священника, начинают вершить "молитвенные подвиги": большую часть ночи молятся, пытаются отмаливать чужие грехи. А потом болеть начинают. Почему так происходит?

Потому что сами еще слабы, а уже беремся спасать ближних. Вот и бьют нас нечистые силы. Они же не спят. Им совсем неинтересно, чтобы души стали Божьими. Наоборот, бесы жаждут душами человеческими поживиться. А тут одна душа упорхнула, да еще и остальных за собой решила увести? Вот и злобятся лукашки с окаяшками. Поэтому не рвите жилы. И сами пропадете, и ближних не спасете.

И еще вопрос: можно ли читать Иисусову молитву за ближнего? Обычно эту молитву читает каждый сам за себя. Она звучит так:

Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешнаго/грешную.

Но при необходимости окончание молитвы изменяется:

Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас грешных.

Опять же: не беритесь творить Иисусову молитву без благословения священника. Только тот батюшка. у которого вы регулярно исповедуетесь, может сказать, какое количество молитв в день вам нужно читать. И можно ли читать ее за родных и ближних.

Молитвы за усопших

Еще один серьезный момент. Как молиться за тех, кто ушел в Жизнь Вечную?

Во-первых, обязательно подавать записки заказные. Во-вторых, хотя бы раз в месяц заказывать панихиду. Это делается в храме. И желательно присутствовать в этот день на службе, молясь вместе со священником за упокой душ.

Третий момент - поминовение в день рождения, день смертной памяти и на день ангела. В эти дни очень желательно заказывать панихиды и подавать записки.

Четвертый момент - это свечи. Их ставят на канон и мысленно поминают усопших родных.

Пятое - сорокоусты об упокоении.

Шестое - вечное поминовение. Это достаточно дорого стоит, и требу можно заказать только в монастырях.

А как молиться дома за своих дорогих покойников? Молитву утреннюю мы выше опубликовали. Читайте псалтырь, одна Слава как раз и "отдана" усопшим сродникам. Только поминать по нему можно крещеных.

С некрещеными сложнее. За них подают милостыню и читают канон мученику Уару.

Вообще, подавать милостыню за усопшего человека полезно. Для вас обоих. Просите, чтобы те, кому даете, помянули вашего умершего близкого.

В течение сорока дней после того, как человек преставился, желательно подать за него сорокоусты в храмы и монастыри. Чем больше, тем лучше. И обязательно читать псалтырь, по одной кафизме как минимум. Есть возможность - читайте больше. В первые три дня прочитывают весь псалтырь ежедневно.

Как молиться дома и в храме?

Если с храмом все понятно: пришел, подал записки и ушел, то как дома приносить молитву за ближнего?

Начнем с того, что в храме не все так просто. Если подаете записки на литургию, будьте добры, задержитесь. И помолитесь вместе со всеми. Не надо рассчитывать только на молитву священника - он-то помолится. Но близкий - ваш, и в вашу обязанность входит молиться за него, а не перекладывать это дело на батюшку и прихожан церкви.

Что касается домашней молитвы, то здесь проще. Встали у иконостаса, зажгли лампаду или свечу и молитесь себе. Хотите - акафист читайте, хотите - молитвы, а хотите - своими словами поминайте родных живых и усопших.

Заключение

Молиться за кого-то - тяжелый труд. Надо быть готовым к тому, что при чтении молитвы о помощи ближнему без искушений не обойдется. Болеть можете, из рук все валиться начнет, неурядицы всякие преследовать. А то и ближние, которых вымаливают, звереют на глазах.

Если это происходит, не бросайте мольбы. Идет нешуточная борьба за душу человеческую. Враг атакует вас, чтобы вывести из равновесия, чтобы молитва была утеряна. А это недопустимо: мы на духовной войне, и боремся с врагами молитвенными мечом и щитом.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2371841259027826755/

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