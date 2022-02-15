7 интересных фактов про ангелов-хранителей

Ангелы-хранители были приставлены к нам еще до нашего рождения. В отличие от ангелов-помощников и архангелов, ангелы-хранители следят только за нами. Мы должны относиться к ним как к своего рода частным детективам, у которых есть только одно дело, и это дело – наше.

Ангелы-хранители напоминают в чем-то заботливую маму, которая всегда присматривает за своим ребенком, и делают все, что могут, чтобы обеспечить ему безопасность и защиту. Они приносят в нашу жизнь комфорт, мудрые советы, возможности и приводят в нее правильных людей.

1. Они не привязаны к конкретной религии

Ангелы-хранители есть не только у христиан. Они есть у каждого человека, независимо от его вероисповедания: у мусульман, евреев, индуистов, язычников и буддистов. Ангелы есть у каждой духовной личности, хотя они и не относятся к какой-то конкретной религии.

И в этом есть определенный смысл, ведь, как уже упоминалось ранее, ангелы приставляются к нам еще до нашего появления на свет. У ангелов-хранителей нет какой-то любимой духовной традиции. У атеистов тоже есть свой защитник. Ангелы-хранители уважают убеждения людей, если только эти убеждения не причиняют человеку вред.

2. У них есть душа и сердце

Некоторые люди верят, что ангелы отличаются от обычных людей и что между ними нет ничего общего.

3. Когда мы просим их помочь, они делают для нас больше, чем нужно

Но ангелы – это высокочувствительные и эмоциональные создания, и в этом есть определенный смысл, поскольку работа, которую они делают, заключается в демонстрации сострадания и милосердия к человечеству.Кроме того, ангелы очень восприимчивы к эмоциям людей. Когда нам больно, ангелы тоже чувствуют боль. Однако они еще и эксперты в области эмоций, а потому не станут брать на себя больше, чем смогут вынести.

Ангелы всегда ищут возможность сделать наше путешествие по жизни более увлекательным, веселым и динамичным. Таким образом, даже те из нас, кто не читает по вечерам молитвы и не принимает чужую помощь, все равно ощущают ангельское вмешательство.

Ангелы всегда уважают наш выбор, если только наши решения не будут нести вред нам или окружающим нас людям.

4. Не мы выбираем их, а они нас

Одна из основных причин, почему ангелы-хранители так преданны человеку, заключается в том, что не мы выбираем их, а они нас. Они сами решили быть рядом с нами и направлять по жизненному пути, давая священную клятву, свидетелями которой являются небеса и дух.

Хотя ангелы-хранители чувствуют, что обязаны следить за своими подопечными, их преданность основана на настоящей и чистой любви. Их способность любить человека удивляет. Они приняли сознательное решение подарить нам свою любовь, потому что уважают нашу душу.

5. Нет никого, кто знал бы нас лучше нашего ангела-хранителя

Они были с нами еще до того как мы родились, когда мы были всего лишь маленькой душой, плавающей в небесах. Вот почему они действительно знают нас хорошо. Они видели нас «настоящих», а не только нашу культуру, физическую оболочку и время, в котором мы сейчас живем.

А поскольку ангелы-хранители находятся в тесном контакте с Духом, они знают, какой жизненный опыт, отношения и предназначение уготованы нам Высшей силой на земле. Они могут видеть нас насквозь.

6. Они проходят с нами и через хорошие, и через плохие времена

Ангелы не бросают нас в беде. Они везде следуют за нами. Если у нас возникают какие-то трудности (скажем, мы оказались на скамье подсудимых, на больничной койке, в тюрьме или находимся в отчаянии), наш хранитель будет полностью нас поддерживать и любить. Когда происходит подобное, они ближе к нам, чем мы думаем.

Они не осуждают нас, а каждую совершенную ошибку воспринимают именно как ошибку. Они знают, что людям свойственно ошибаться. Когда мы совершаем ужасные поступки или предстаем перед другими людьми не лучшей версией себя, их прощения не приходится долго ждать.

7. У нас сразу несколько ангелов-хранителей

Разные культуры и традиции, как правило, описывают ангелов-хранителей как созданий, имеющих лишь одну миссию. Но у всех нас есть сразу несколько ангелов-хранителей, а не один. Их число напрямую зависит от особенностей нашей жизни, а также от задач, которые стоят перед нашей душой.

Зачастую у одного человека может быть 3 или 4 ангела-хранителя. У них даже может быть личность, как и у обычных людей. И они очень хотят наладить с нами коммуникацию.

Нам следует уделить время познанию своих ангелов-хранителей. В таком случае коммуникация с ангелами будет происходить естественным образом.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2413211228589263806/

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