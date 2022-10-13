Российские ракеты уничтожили один из ключевых узлов для переброски вооружений на Донбасс

11 октября, на второй день массированного обстрела критически важной инфраструктуры Украины, стало известно, что ВС РФ в ходе проведения спецоперации уничтожили один из ключевых узлов для переброски вооружений, боеприпасов и личного состава ВСУ на Донбасс. Об этом 11 октября проинформировал общественность Telegram-канал «Zаставный».

Наглядно о том, насколько важен Павлоградский железнодорожный узел для ВСУ в Донбассе. Сегодня по нему прилетели наши ракеты

– говорится в публикации под картой-схемой железнодорожной логистики региона.





Нужно отметить, что в этот день председатель Днепропетровского областного совета и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщили в своих блогах о произошедшем. С их слов, российские ракеты попали по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Имеются серьезные разрушения на одной из высоковольтных подстанций, в связи с чем многие населенные пункты остались без электричества. В Днепропетровской области введён режим тотальной экономии электроэнергии. Сколько потребуется времени на ремонт, неизвестно.



Одновременно компания «Укрзализныця» обнародовала коммюнике, в котором сказано, что из-за случившегося задерживаются (отстают от графика) три пассажирских состава: № 31 Пшемысль – Запорожье (+3 часа 02 минуты), № 32 Запорожье – Пшемысль (+0:37 минут), № 42 Львов – Днепр (+1 час 11 минут).



Про грузовые перевозки ничего не сообщается, однако известно, что именно через Павлоград осуществлялась значительная часть снабжения группировки ВСУ на Донбассе. Кроме того, у Украины есть много тепловозов (устаревшего подвижного состава), которым электроэнергия не нужна. – говорится в публикации под картой-схемой железнодорожной логистики региона.Нужно отметить, что в этот день председатель Днепропетровского областного совета и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщили в своих блогах о произошедшем. С их слов, российские ракеты попали по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Имеются серьезные разрушения на одной из высоковольтных подстанций, в связи с чем многие населенные пункты остались без электричества. В Днепропетровской области введён режим тотальной экономии электроэнергии. Сколько потребуется времени на ремонт, неизвестно.Одновременно компания «Укрзализныця» обнародовала коммюнике, в котором сказано, что из-за случившегося задерживаются (отстают от графика) три пассажирских состава: № 31 Пшемысль – Запорожье (+3 часа 02 минуты), № 32 Запорожье – Пшемысль (+0:37 минут), № 42 Львов – Днепр (+1 час 11 минут).Про грузовые перевозки ничего не сообщается, однако известно, что именно через Павлоград осуществлялась значительная часть снабжения группировки ВСУ на Донбассе. Кроме того, у Украины есть много тепловозов (устаревшего подвижного состава), которым электроэнергия не нужна.

Использованы фотографии: https://t.me/zastavnyii

Источник

А вы знали об этом?

Многие исследователи уверены, что дела НКВД в полном объеме не будут рассекречены никогда. В марте 2014 года межведомственная Комиссия по защите государственной тайны продлила срок секретности для документов ВЧК-КГБ за 1917-1991 годы на следующие 30 лет. Под действие этого решения попал и большой массив документов, касающихся Большого террора 1937-1938 годов, чрезвычайно востребованных историками и родственниками жертв репрессий.



Рекомендую также прочесть:

Где прячется Зеленский: Представлен ролик, доказывающий фейковость фона во время многих выступлений президента Украины https://otari.mirtesen.ru/blog/43677865655/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!