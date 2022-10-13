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Российские ракеты уничтожили один из ключевых узлов для переброски вооружений на Донбасс

Российские ракеты уничтожили один из ключевых узлов для переброски вооружений на Донбасс

 

11 октября, на второй день массированного обстрела критически важной инфраструктуры Украины, стало известно, что ВС РФ в ходе проведения спецоперации уничтожили один из ключевых узлов для переброски вооружений, боеприпасов и личного состава ВСУ на Донбасс. Об этом 11 октября проинформировал общественность Telegram-канал «Zаставный».

Наглядно о том, насколько важен Павлоградский железнодорожный узел для ВСУ в Донбассе. Сегодня по нему прилетели наши ракеты

– говорится в публикации под картой-схемой железнодорожной логистики региона.

Российские ракеты уничтожили один из ключевых узлов для переброски вооружений на Донбасс

Нужно отметить, что в этот день председатель Днепропетровского областного совета и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщили в своих блогах о произошедшем. С их слов, российские ракеты попали по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Имеются серьезные разрушения на одной из высоковольтных подстанций, в связи с чем многие населенные пункты остались без электричества. В Днепропетровской области введён режим тотальной экономии электроэнергии. Сколько потребуется времени на ремонт, неизвестно.

Одновременно компания «Укрзализныця» обнародовала коммюнике, в котором сказано, что из-за случившегося задерживаются (отстают от графика) три пассажирских состава: № 31 Пшемысль – Запорожье (+3 часа 02 минуты), № 32 Запорожье – Пшемысль (+0:37 минут), № 42 Львов – Днепр (+1 час 11 минут).


Про грузовые перевозки ничего не сообщается, однако известно, что именно через Павлоград осуществлялась значительная часть снабжения группировки ВСУ на Донбассе. Кроме того, у Украины есть много тепловозов (устаревшего подвижного состава), которым электроэнергия не нужна.

Использованы фотографии: https://t.me/zastavnyii

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А вы знали об  этом?

Многие исследователи уверены, что дела НКВД в полном объеме не будут рассекречены никогда. В марте 2014 года межведомственная Комиссия по защите государственной тайны продлила срок секретности для документов ВЧК-КГБ за 1917-1991 годы на следующие 30 лет. Под действие этого решения попал и большой массив документов, касающихся Большого террора 1937-1938 годов, чрезвычайно востребованных историками и родственниками жертв репрессий.

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