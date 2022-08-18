За что Сталин «заказал» Свердлова уголовникам во время последней ссылки

В 1913 году Яков Свердлов и Иосиф Сталин были сосланы в Туруханский край. Некоторое время, определившись в поселке Курейка, революционеры вынуждены были жить под одной крышей. Впрочем, соседства со Сталиным Свердлов долго не выдержал. Сбежав на другую квартиру, Яков Михайлович писал жене о том, что жить с ним просто немыслимо.

Двое ссыльных под одной крышей

Если верить Ирине Мудровой, автору книги «Великие евреи. 100 прославленных имен», Яков Свердлов и Иосиф Сталин познакомились в 1912 году в Нарыме, где они оба отбывали ссылку. Вскоре революционеры из Нарыма сбежали, но были задержаны и высланы в Туруханский край Енисейской губернии. Поначалу ссыльные поселились под одной крышей: в поселке Курейка Сталин и Свердлов жили в избе Тарасеевых. Именно в тот период, уверен автор издания «Лев Троцкий и другие», Михаил Корабельников, между Яковом Свердловым и Иосифом Джугашвили и сложились неприязненные отношения.

Как вспоминала Анфиса Степановна Тарасеева, хозяйка дома, слова которой приведены в книге Елены Прудниковой «Сталин: второе убийство», Свердлов и Сталин терпеть друг друга не могли. Последний, по свидетельству Тарасеевой, даже плевал соседу в суп, и тому приходилось отказываться от пищи. Та же Прудникова со ссылкой на Ф. Волкова пишет и о том, что как-то раз Джугашвили подговорил уголовников, чтобы те расправились со Свердловым. Однако некий Борис Иванов, тоже из ссыльных, спас Якову жизнь, обрушив на нападавших тяжелую деревянную скамью.

Распределение домашних обязанностей

Такая вражда, которая, как выясняется, была взаимной, развилась на банальной бытовой почве. Так, Олег Хлевюк в своей книге «Сталин. Жизнь одного вождя» приводит воспоминания А. С. Аллилуевой, сестры жены вождя, которая рассказывала о том, что Сталин под различными предлогами отлынивал от домашних обязанностей. Для того, чтобы не дежурить, к примеру, по кухне, Сталин специально готовил несъедобную пищу. Поэтому Свердлову порой приходилось трудиться за двоих. По этой причине Тарасеевы искренне полагали, что главным в «дуэте» является именно «Яшка», а не «Рябой» (так они называли Сталина).

О быте Сталина и Свердлова писал в своих мемуарах и Никита Хрущев. Якобы Иосиф Виссарионович сам признавался Никите Сергеевичу в том, что он ужасно не любил мыть посуду. Сталин просто ставил грязную миску на пол для того, чтобы ее вылизала собака. Яков Свердлов же после каждого приема пищи мыл тарелки и ложки, за что будущий «отец народов» обзывал его чистюлей. Однако Алексей Богомолов, автор книги «Добрый дедушка Сталин. Правдивые рассказы из жизни вождя», призывает относиться к словам Хрущева с осторожностью, так как их нельзя считать беспристрастными.

«Чистюля» и «индивидуалист»

Кстати, упомянутую выше собаку Сталин назвал Яшкой. Как известно, такое же имя носил и Свердлов. Понятно, что Якова Михайловича собачья кличка страшно раздражала. По этим и многим другим перечисленным выше причинам отношения между соседями портились с каждым днем. Хотя поначалу Свердлов писал жене о том, что Джугашвили «парень хороший, но слишком большой индивидуалист в обыденной жизни». По крайней мере, именно эти строки приводит (со ссылкой на издание «Избранные произведения» Я. М. Свердлова 1957 года) в своей книге «Сталин в жизни», Евгений Гусляров.

Между тем такое положение вещей сохранялось недолго. В конце концов Свердлов съехал от Сталина на другую квартиру, а потом и вовсе добился перевода в другое село. Валерий Анишкин, автор книги «От Горбачева до Путина. Политический дневник», утверждает, что впоследствии Яков Свердлов жаловался супруге, что «Джугашвили невыносим, и жить с ним невозможно». Какое будущее предсказал России американский пророк Эдгар Кейси Русская Семёрка



Источник : https://russian7.ru/post/za-chto-stalin-zakazal-sverdlova-ug...

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Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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