Драка между Василием Сталиным и Стахановым: что стало причиной конфликта

А еще – возможность дебоширить в ресторане «Метрополь», и выпивать с самим Василием Сталиным.

Он стал ярким примером того, что в молодом государстве рабочих и крестьян социальный лифт действует безотказно, и что полуграмотный забойщик из Донбасса своим трудом может заработать себе высокий социальный статус и квартиру в престижном доме Москвы.

Есть люди, которым выпадает стать символом целого поколения. К их числу относится и Алексей Стаханов.

Действующие лица

Главные действующие лица этой замечательной истории – знаменитый забойщик с шахты «Центральная-Ирмино» Алексей Стаханов и летчик Василий Сталин.

Алексей Григорьевич Стаханов, уроженец деревни Луговая Орловской губернии (сейчас деревня находится в Липецкой области), с 20 лет работал на шахте под Луганском. Прославивший Стаханова рекорд был установлен в августе 1935 года. Показатели рекорда ошеломляют: при норме около 7 тонн угля в смену, Стаханов добыл 102 тонны!

Впрочем, если вникнуть в обстоятельства дела, становится ясно, что причина успеха не в том, что Стаханов как-то особенно хорошо владел отбойным молотком, а в разумной организации труда. До сих пор забойщик сам и уголь рубил, и крепил пройденную выработку. Рацпредложение Стаханова заключалось в том, чтобы освободить забойщика от крепей, дав ему помощников, которые возьмут это на себя.

Руководству шахты идея понравилась, и был проведен своеобразный «эксперимент». Результат превзошел все ожидания.

О том, что новый метод работы действительно результативен, свидетельствует тот факт, что очень скоро рекорд Стаханова был перекрыт другими шахтерами. Свои «стахановцы» появились в других отраслях промышленности, а сам герой-шахтер совершил тур по стране, встречаясь с рабочими и рассказывая о своем особом, творческом отношении к труду.

После этого Стаханов осел в Москве, получил квартиру в знаменитом Доме на набережной, поступил в Промышленную Академию, был избран депутатом Верховного Совета, в партию его приняли без кандидатского срока. Он был хорошо знаком со Сталиным, который относился к нему едва ли не по-отечески. Свалившейся на него славы шахтер не выдержал, заболел «звездной болезнью» и ударился в веселье и бурные кутежи.

Василий Сталин, которого иной раз именуют «красным принцем» или, попросту – «царевичем» — фигура еще более колоритная, чем Стаханов. До войны он обучался в Качинской военной авиационной школе им. Мясникова, но учился там, по словам преподавателей, неважно, гораздо больше времени уделяя развлечениям и хождению по ресторанам.

Несмотря на принадлежность не просто к «золотой», а даже к «бриллиантовой» молодежи, парень он был незлой и не кичливый, и с вчерашним работягой выпивать не чурался.