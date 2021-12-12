Кто такие «пиндосы»? 10 интересных фактов о лошадях

Почему жеребята рождаются в «носочках»? Как лошади общаются друг с другом и с людьми? Читайте самые интересные факты про лошадей в новой подборке Фактрума!
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Лошади имеют мимику
Эти замечательные животные активно пользуются ушами, ноздрями и глазами для общения друг с другом.
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У самцов лошадей больше зубов, чем у самок
У самцов от 40 до 42 постоянных зубов, в то время как у самок от 36 до 40.
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Пиндос — это древняя порода лошадей (также известна как фессальская или тессальская порода)
Название породы происходит от горного массива Пинд, расположенного по соседству с Тессалией и Эпиром — первыми областями, в которых разводили пиндосов.
Пиндос
ФОТО: ВИКИПЕДИЯ
Лошади бывают перламутровыми
На картинке — ахалтекинская лошадь окраса «кремелло».
Ахалтекинская лошадь
Лошади эмоционально-отзывчивы по отношению к людям
Учёный обнаружил, что частота пульса лошади совпадает с пульсом человека, который к ней прикасается. Это открытие позволяет поставить лошадей в один ряд с собаками как эмоционально-отзывчивых животных.
ФОТО: WOLFGANG CLAUSSEN / PIXABAY
Мощность лошади, в среднем, составляет одну лошадиную силу
Максимальная мощность лошади — 15 лошадиных сил, но активность лошади неравномерна.Если усреднить мощность работы лошади в течение всего дня, она составит как раз одну лошадиную силу.
ФОТО: B SNUFFLEUPAGUS / PIXABAY
Менделеев считал навоз главной проблемой 20 века
Дмитрий Иванович Менделеев считал самой сложной технической проблемой двадцатого века утилизацию навоза, ведь его количество увеличивается с каждым днём, а «поголовье лошадей будет и дальше прирастать прежними темпами».
ФОТО: FOTOMECKY / PIXABAY
Находясь в маминой матке, жеребята одеты в «носочки»
Пока жеребята находятся в маминой матке, их копытца покрывают мягкие капсулы из живой ткани, называемой эпонихием. Эти капсулы защищают маму-лошадь от травм во время беременности и родов. После рождения жеребёнка, при контакте с воздухом, эпонихий начинает высыхать и за 24 часа полностью распадается.
Эпонихий
Во время бега галопом лошади отрывают от земли все четыре ноги одновременно
В 1878 году Леланд Стэнфорд, бизнесмен и владелец скаковых лошадей, нанял фотографа Эдварда Мейбриджа. Он хотел убедиться в правильности своей гипотезы о том, что во время бега галопом лошади отрывают от земли все четыре ноги одновременно. Человеческий глаз не способен уследить за быстрыми движениями лошади, но камера смогла — гипотеза Стэнфорда оказалась верной.
Лошади Первой Мировой войны
Кавалеристы сделали эту фотографию, чтобы почтить память 8 миллионов лошадей, ослов и мулов, погибших во время Первой мировой войны. США, 1917 год.
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