Преподобный Иоанн Лествичник

В 4-е воскресение Великого Поста Церковь Христова празднует память преподобного Иоанна Лествичника, автора известной во всём христианском мире книги «Лествица». Мнение Церкви об этом сочинении необыкновенно высоко. «Лествица» по своему духу и высоте слова приближается к Священному Писанию, эта книга является шедевром святоотеческой мысли и духовного опыта. «Лествица» по праву именуется учебником монашеской жизни. Многие поколения христианских подвижников руководствовались изречениями преподобного Иоанна Лествичника в духовной борьбе за спасение своей души. Монашество всегда было и останется «светом для мирян», уделом самых ревностных последователей Христа Спасителя.

Святой Иоанн, путеводитель на небо пришел как бы с неба, потому что на земле никто не указывает точно места его происхождения. Существует предание, что он родился около 570 года и был сыном богатых константинопольских вельможКсенофонта и Марии, впоследствии также прославленных в лике преподобных. Он получил прекрасное христианское воспитание.

Еще в 16 лет святой Иоанн оставил мир и решился «похоронить» себя в безмолвии пустыни. Для этого он избрал пустыню Синайской горы. Отшельники ее издавна отличались самой суровой жизнью, самым строгим подвижничеством.

Путешественники говорят, что они не встречали места более пустынного, чем Синайский полуостров. Даже дикие звери не остаются здесь долго жить, а, зашедши сюда случайно, спешат удалиться в места более оживленные.

Наставником и руководителем преподобного стал авва Мартирий, которому он всецело вверил себя, как дитя вверяется своей матери. После четырех лет пребывания на Синае святой Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой.Другой великий отшельник Иоанн Савваит, когда авва Матирий привел к нему Лествичника, умыл ему ноги прежде, чем его духовному отцу, и даже поцеловал ему руку, сказав присутствующим, что «принял в этом молодом иноке будущего игумена Синайского».

Девятнадцать лет упражнялся св. Иоанн с удивительным смирением в подвиге послушания. После смерти аввы Мартирия он избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. Степени восхождения, какие полагал он в сердце своем в продолжение этой необыкновенной четыредесятницы лет - суть степени той самой духовной лествицы, которую описал он для нас в творениях своих. Она есть откровение его собственного сокровенного шествия к богоподражательному бесстрастию, которое с ясностью и силою опытности изобразил он на предпоследней степени своей Лествицы.

Св. Иоанн Лествичник в пустыне

Он стяжал глубокий дух покаяния, который заставлял его непрестанно проливать потоки слез. Чтобы его не видели, он уходил в одну удаленную пещеру, находящуюся у подошвы горы Синайской. Этоместостали называть позднее слезоточным. В «Лествице» преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния: «Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние». «Те, которые получили дар слез, проводят каждый день своей жизни в духовном празднестве, и их печаль заключает в себе утешение и облегчение так же неизбежно, как воск в соте заключает в себе мед».

О воздержании Преподобного можно судить по следующему его признанию, которое он делает в одном месте своей Лествицы. «Когда я был еще молод, то отправившись в один город или селение, я едва успел сесть за стол, как вдруг напали на меня помыслы объедения и тщеславия. Но опасаясь тех гибельных следствий, какие влечет за собой несчастная страсть объедения, я рассудил лучше быть побежденным тщеславием, зная, что в юных бес объедения весьма часто побеждает беса тщеславия».

Преподобный действовал во всем осторожно, избегая крайностей, опасных для души. Его жизнеописатель замечает, что «он не иначе отходил ко сну, как после продолжительной молитвы, однако же и не изнурял себя неумеренными бодрствованиями».

Точно так же благоразумно поступал он и в отношении к пище: принимал без различия все, что только могли позволить ему его монашеские обеты, но всегда в самом малом количестве и только для поддержания тела.

Такое расположение души изгнало из ума его всякую другую заботу и всякое другое занятие, кроме дел угождения Богу. И велика была сила его всегда горячей, святой молитвы.

Однажды святой Иоанн приказал Моисею, своему ученику, сходить достать в известном месте хорошей земли и перенести в свой маленький сад для того, чтобы лучше росли травы. Моисей отправился и исполнил приказание. Но, утомившись от чрезмерного жара августовского полуденного солнца, решился немного отдохнуть в углублении большого утеса, тень которого могла освежить его, и заснул здесь. В это самое время святой, занятый в своей келье, по обыкновению, богомыслием, склонился к легкой дремоте. Ему представилось, будто он видит человека почтенного вида, который будил его и упрекал в том, что он предается покою в то время, как ученик его Моисей подвергается опасности потерять жизнь. Преподобный тотчас же пробудился и начал молиться за своего ученика. Когда последний возвратился, Иоанн спросил его, не случилось ли с ним чего-нибудь. «Я подвергся опасности, - отвечал Моисей, - быть раздавленным утесом, под которым спал крепким сном. К счастью, мне представилось, что ты зовешь меня, я тотчас же бросился с этого места в смущении и страхе и едва отошел от него, как на моих глазах утес оторвался и упал на оставленное мной место».

Слава его распространилась и за пределы пустыни Синайской, привлекая к нему мирских людей всех состояний.

Однажды пришли к нему миряне, мало заботившиеся о своем спасении: «Каким образом можно проводить жизнь подвижническую нам - людям женатым и отягощенным общественными обязанностями, которые опутывают нас подобно сетям?». «Делайте добрые дела, какие можете, не отзывайтесь ни о ком в оскорбительных выражениях, не крадите, не обольщайте никого ложью, ни против кого не восставайте с дерзостью, не питайте ни к кому ненависти, не пропускайте церковных Богослужений, имейте любовь и сострадание к бедным, не подавайте никому повода к соблазну, храните супружескую верность. Если будете поступать таким образом, то не будете далеки от царствия небесного», -отвечал им святой Иоанн. Он предписывал правила спасения всякому, исходя из его положения, не требуя ни от кого подвигов выше сил и возможности.

Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многословии, которое они объясняли тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования.

После сорокалетних подвигов в пустыне, в достаточно преклонном возрасте, около 75 лет, Иоанн был избран игуменом монастыря св. вмч. Екатерины, точнее, игуменом монастыря Неопалимой Купины, и из-за сильного давления со стороны братьев согласился взойти на игуменский трон. По всеобщему признанию на Синае появился «второй», или «новый», Моисей, который достиг «горнего Иерусалима», в то время как первый лишился «дольнего», (известно, что пророк Моисей так и не достиг «земли обетованной», лицезрев ее только издали с горы Неро, где и умер).

В день его возведения во игумена, когда в монастыре гостило шестьсот паломников, явился некий муж «короткоостриженный», обернутый жесткой тканью, который постоянно руководил служителями в их деле. Когда после ухода гостей служители тщетно искали незнакомого мужа, то Иоанн открыл, кем он был: «Оставьте его; ничего чуждого господин Моисей не сделал, послужив в своем собственном месте». Значит, это был Моисей.

Около четырех лет управлял преподобный Иоанн Лествичник святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений. Во время игуменства по просьбе святого Иоанна, игумена Раифского монастыря он составил свою знаменитую «Лествицу», — «книгу, именуемую Скрижали духовные», — «в назидание новых Израильтян, т.е. людей новоисшедших из мысленного Египта и из моря житейского». Закончив свой труд, преподобный Иоанн Лествичник отошел ко Господу в возрасте около 80 лет, выполнив главное предназначение всей своей жизни.

Лествица Иоанна Лествичника

Образ лествицы (как раньше называли на Руси лестницу) заимствован из Ветхого Завета, где описано видение праотца Иакова – лестница, по которой ангелы восходят на небо.

Лестница Иакова

Преподобный объяснял название своей книги следующим образом: «Соорудил я лествицу восхождения... от земного во святая... во образ тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения». «Лествица» предполагает, во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке; во-вторых, восстановление в человеке образа Божия.

Духовный путь христианина представлен здесь как постепенное восхождение по ступеням христианской жизни. Аскетический подвиг отречения от мира, борьбы со страстями и очищения сердца венчает любовь как царица христианских добродетелей. Последнее, тридцатое, слово Лествицы преподобный Иоанн посвятил христианской любви.

Образ лествицы

Святые Феодор Студит и Иосиф Волоцкий называли «Лествицу» лучшей книгой для монахов. Но время показало, что и миряне, думающие о вечной жизни, непременно почерпнут в этой книге немало откровений и полезных советов.

Конечно, не все могут быть «Лествичниками», но бороться с грехом, чаще заглядывать во «внутренняя» своего духовного мира и работать над исправлением уродливых изгибов его — обязанность и долг каждого христианина, желающего быть не только по имени таковым.

«Лествица» преподобного Иоанна стала любимейшим чтением на монастырских трапезах. Уже в древние времена «Лествица» была широко переведена на все древние языки христианства: латинский, сирийский, армянский, грузинский, арабский, эфиопский и многократно на славянский.

Психологически гениальные наблюдения преподобного Иоанна вошли в мировую культурную сокровищницу и интересны всем духовно развитым людям.

«Лествица», читавшаяся на Руси с древнейших времен, была любимой книгой Н. В. Гоголя, с которой он, по свидетельству современников, «не расставался». Замечательно, что хрестоматийный герой гоголевской "Шинели" оказался обязан своим именем и даже особенностями характера одному из персонажей «Лествицы» – святому Акакию Савваиту, современнику Иоанна Лествичника. (Греческое имя Акакий значит «кроткий», «незлобивый»).

Известно, что Ф.М. Достоевский при работе над «Бесами» и «Братьями Карамазовыми» среди настольных книг имел творения преподобного Иоанна Лествичника, а «Лествицу», которою зачитывался, считал наиболее совершенной энциклопедией души человека.

Иоанн Лествичник был широко почитаем русским православным людом. Свидетельством тому служит посвященный ему столпообразный храм в Московском Кремле, известный как колокольня Ивана Великого.

Частицы мощей Иоанна Лествичника хранятся в греческих монастырях: в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Коница), в монастыре Кехровуниу (остров Тинос), в монастыре Богородицы (остров Самос), в монастырере Богородицы (Панагии Турлиани, остров Миконос). Глава находится в монастыре в честь Преображения Господня (Метеоры).

Тропарь, глас 8

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, / и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, / и был еси светильник вселенной, / сияя чудесы, Иоанне, отче наш, / моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Иной тропарь, глас 4

Яко Божественную лествицу, обретохом, Иоанне преподобне, / твоя Божественныя добродетели, / к Небеси возводящия ны: / добродетелей бо ты был еси воображение. / Тем моли Христа Бога, да спасет души наша.

Кондак, глас 1

Плоды присноцветущия от твоея книги принося учения, премудре, / услаждаеши сердца, сим с трезвением внемлющих, блаженне: / лествица бо есть, души возводящая от земли к Небесней и пребывающей славе / верою чтущих тя.

Иной кондак, глас 4

На высоте Господь воздержания истинна тя положи, / якоже звезду нелестную, световодящую концы, / наставниче Иоанне, отче наш.

Источник :https://religiya.temaretik.com/2348774210062780696/

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