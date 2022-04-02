От немецкой простушки до королевы: одна из самых мрачных женщин в истории Франции

Когда мы говорим про мрачную королеву, то кого обычно представляют себе читатели? В Европе, вероятно, королеву Марию I Тюдор, которую прозвали "Кровавой". Однако во Франции Средних Веков была куда более мрачная и беспощадная фигура, не гнушавшаяся использовать свои романы, чтобы добиться власти.

Её звали Изабеллой Баварской. Изабелла родилась, вероятно, в Мюнхене в 1370 году. Точная дата и место рождения остались нам неизвестны. Она была дочерью Стефана II, герцога Баварии.

Изабелле было около 15 лет, когда её руки попросил не мелкий немецкий князь, а сам король Франции! Герцог Баварии был счастлив, однако уже тогда понимал — дочь у него не из простых. Потому от деликатного медицинского осмотра своей дочери отказался. Подумал, что иначе не видать Изабелле короны Франции.

Семья герцога Баварии была бедна. Они не могли обеспечить Изабелле ни роскошного приданного, ни модных нарядов. Но своему жениху Изабелла понравилась. Карл VI был в восторге от своей юной невесты, которая была ему к тому же двоюродной сестрой. Изабелла была статной и красивой девушкой — настоящая королева. А вот сам король для сей должности не годился: ему подавай развлечения, да красивых фрейлин.

По моему мнению, неудивительно, что дяди Карла VI взяли на себя часть обязанностей по управлению страной. Они желали сместить несносного короля с престола. Ведь такой король будет удовлетворять собственные прихоти, а не нужды страны и подданных.

В то время, когда король отправлялся на поле боя, сама Изабелла училась искусству интриг и политики. Один из её первых фаворитов Буа-Бурдон оказался хорошим учителем и ввёл свою подопечные в курс дворцовых дел. Так у Изабеллы появилась цель: устранить трёх дядьев, регентов короля.

Буа Бурдон был удивлен. С виду немецкая простушка оказалась настоящей искусницей в государственных делах. Вскоре Изабелла влюбила в себе брата короля — Людовика, герцога Туреньского. Как бы между прочим королева обмолвилась своему новому фавориту, что без регентов при дворе станет жить намного лучше.

Изабелла Баварская не забывала обустраивать и свой Двор любви, где главным правилом было не скрывать свои чувства. Самое веселье начиналось, когда король уезжал. А вскоре Карла VI и вовсе прозвали Безумным, потому гнева монарха можно было особо не бояться.

Один из приступов безумия Карла VI, художник Делакруа

С помощью своих выгодных знакомств и романов, Изабелла добилась того, что власть перешла полностью её супругу, а точнее — ей. В идеальном плане не хватало одной детали: признать Карла VI недееспособным и назначить нового регента. Изабелла решила, что подданные с большей охотой захотят видеть у власти мужчину, потому старалась возвеличить Людовика, брата короля. Но просчиталась. Власть снова перешла к прежним дядюшкам Карла VI.

Тогда Изабелла решилась на отчаянный поступок — свести короля на тот свет. К тому времени Карл VI окончательно обезумел: жену не узнавал и был весьма агрессивен.

Однажды он решил устроить празднества. Некоторые слуги оделись в наряды, смазанные смолой. А потом...внезапно вспыхнуло пламя. Может случайно, а может с целью свести короля на тот свет. Карл VI испугался. Несколько людей сгорели на его глазах, а разум короля ещё сильнее помутился.

Художник Жорж-Антуан Рошгросс. «Бал объятых пламенем». 1889 год

Изабелла тем временем покинула мужа, осев в парижской резиденции Барбетт с братом короля. Для своего возлюбленного королева выцыганила у Карла VI титул герцога Орлеанского.

Изабелла отныне не скрывала свой роман с Людовиком Орлеанским. Подданные были возмущены. Королеву стали обвинять в безнравственности, но такие смелые заявители быстро лишались своей жизни

Однако Людовик Орлеанский проявил неосторожность. Он стал проводить время в обществе других дам. Изабелла была неприятно удивлена. Она решила отомстить непутевому возлюбленному, сговорившись с Иоанном, герцогом Бургундским, которому Людовик Орлеанский был как кость поперек горла.

Людовик Орлеанский и одна из его дам, кисть Делакруа

Изабелла и Иоан разработали коварный заговор. Однажды Людовика Орлеанского срочно вызвали к королю. Людовик в это время был у Изабеллы. Он быстро собрался и направился в замок Карла V. По пути на герцога Орлеанского напали люди Иоанна. Людовик не выжил. А Иоанн сразу же попал под подозрение. Началась междоусобица между Орлеанским и Бургундским домами.

Изабелла решила, что ей следует влюбить в себя сына Людовика Орлеанского, дабы выпытать у него дальнейшие планы. Однако сын оказался умнее отца, и несмотря на мимолетный роман с Изабеллой Баварской — про свои дальнейшие планы не проговорился.

На мой взгляд, у Изабеллы просто не было каких-либо моральных принципов! Она была готова пойти на всё ради власти и собственной выгоды.

Единственным здравым человеком во всей это суматохе оказался дофин Карл, сын Изабеллы Баварской и Карла VI. Дофин Карл приказал верным слугам похитить свою мать, дабы та больше не позорила королевскую семью своими выходками. Изабеллу расстроило, что в заточении у неё не было нарядов и драгоценностей.

Королева решила снова призвать к себе на помощь Иоанна Бургундского, ставшего ей фаворитом. Она послала ему свою золотую печать. Герцог Бургундский смог освободить Изабеллу из плена, а та, обозлившись на мужа и сына, открыто вступила с ними в конфликт.

Кристина Пизанская преподносит королеве Изабелле свою книгу

Изабелла Баварская отправила весточку английскому монарху Генриху V с предложением взять замуж её дочь Екатерину. Таким образом король Англии становился наследником французской короны.

И я считаю, что в это плане Изабелла поступила подло и как мать, и как королева. Ведь в тот период между Францией и Англии шла "столетняя война". Генрих V женился на принцессе Екатерине, а дофин Карл потерял возможность занять французский трон.

Чтобы сделать мужу и сыну больнее, Изабелла Баварская заявила, что Карл не сын короля Франции. По итогу дофин действительно стал сомневаться в своей родословной. Изабелла даже пыталась свести сына на тот свет, снова запятнав руки Иоанна Бургундского. Но сторонники Карла смогли остановить Иоанна. Он скончался.

По одной из легенд, Изабелла Баварская не пощадила собственную дочь Мишель, которая любила своего брата Карла всей душой. Королева попросту отравила свое родное дитя.

Благодаря Жанне д'Арк Карл смог занять французский трон, а Изабелла...она бежала в Париж. От прежней красоты не осталось и следа. Жалкая, располневшая, обрюзгшая королева доживала свой век в нищете, в поисках денег на еду. В последний путь королеву провожал только священник и единственный слуга. Остальным до неё не было дела.

По моему мнению, эта женщина была неисправима. Да, в истории бывают и темные пятна. Благородное происхождение ничуть не значит, что и поведение дамы из знатной семьи будет соответствовать её статусу.

Я думаю, что Карл VII проявил себя мудро — он не стал казнить мать. Он показал всем своё великодушие, а матери дал наказание куда серьёзнее — полное безразличие к ней и её жизни.

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