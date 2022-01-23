Гибель «Мерикюлаского десанта»: почему в СССР не рассказывали об этой операции

Командующий ВМФ СССР Николай Кузнецов называл эту операцию «ошибочной», «просчётом». Никто из представителей командования, ответственных за подготовку и проведение высадки морских пехотинцев, получившей название «Мерикюлаский (Нарвский) десант» (по названию эстонского местечка Мерикюла и города Нарва), наказания за гибель в середине февраля 1944 года свыше 400 морских пехотинцев так и не понёс.

Своей вины в этом «просчёте» командующие Ленинградским фронтом и Балтфлотом также не чувствовали.



Что тогда произошло

В изложении доктора исторических наук Михаила Монакова предыстория высадки Мерикюлаского десанта такова. В феврале 2-я ударная армия пыталась занять плацдармы на левом берегу реки Наровы. Командующий Ленинградским фронтом генерал Леонид Говоров устно приказал высадить тактический морской десант в районе села Мерикюла. Сводное подразделение десантников насчитывало 517 бойцов, ими командовал майор Степан Маслов.

Конечным пунктом боевой группы являлась станция Аувере, десантники должны были захватить её и, удерживая это стратегически важное направление, ждать, когда подойдут основные силы 2-й ударной армии. Морских пехотинцев доставляли бронекатера и бронированные малые охотники, корабельную поддержку должны были осуществлять канонерские лодки, тральщики и катера-тральщики, а с воздуха намечалось прикрывать десантирование двумя десятками истребителей.



Высадка проходила под артиллерийским огнём противника, и четыре катера практически сразу вышли из боя: два были уничтожены вместе с моряками, остальные, изрешечённые осколками, повернули обратно вместе с десантниками. Ни огневой, ни авиационной поддержки десантникам в итоге не оказали – впоследствии это объяснили тем, что связь с высадившимися отсутствовала, их рации не работали. Маков пишет, что подразделение Степана Маслова, вооружённое в основном автоматами и винтовками, при высадке разделилось на разрозненные группы и сражалось в условиях полной изоляции от центральной группы войск, без какой-либо помощи извне. Тогда как против них воевали отборный батальон СС, танковые, авиационные и артиллерийские подразделения противника.

Из 432 десантников (среди них были и девушки – радистки и санитарки, они погибли), высадившихся на берег, к своим после ожесточённых боёв вышли только шестеро, 8 (по другим данным – 9) попали в плен ранеными, остальные были убиты. Кого винил Кузнецов В директиве наркома ВМФ Николая Кузнецова, подписанной им 18 февраля 1944 года и адресованной командующему Балтфлотом Владимиру Трибуцу, говорилось, что, во-первых, Трибуц не представил ему на этот счёт своих выводов. Во-вторых, нельзя было высаживать десант без огневой поддержки – подобная операция заведомо провальная. В-третьих, Кузнецов выразил недоумение по поводу того, почему канонерские лодки ушли от берега, не выполнив задания (не оказав десантникам этой самой поддержки). В-четвёртых, десантировавшимся следовало помочь и авиацией. И наконец, в-пятых, Кузнецов предположил: скорее всего, разведка Балтфлота действовала плохо – «не разглядели» ощутимые силы противника, сконцентрированные в месте выброски десанта. Трибуцу предписывалось «допущенные ошибки проанализировать и учесть при проведении следующих операций».



После войны в своих мемуарах Николай Кузнецов писал, что «снять десант не было возможности» и «… это был урок… чтобы впредь избежать подобных просчётов».

Точка зрения Трибуца

Владимир Трибуц в воспоминаниях «Балтийцы сражаются» написал, что командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров «предложил» высадить десант без средств усиления, только лишь поддерживаемый огнём канонерок (как уже известно, в результате не было даже и этого). Трибуц попросил у командующего более весомой поддержки при десантировании, но тот отказал, сославшись на то, что «это будет только мешать». Трибуц в книге мемуаров констатировал: «Десант, к сожалению, своей задачи не выполнил».

… и Говорова

В сборнике статей Леонида Говорова за 1941-1945 годы «В боях за город Ленина» (мемуаров маршал, умерший в 58 лет, не оставил) нет ни одного упоминания об этой операции, как и вообще о поражениях Советской армии и ВМФ в Великой Отечественной войне. По данным историков, почти четверть века о Мерикюласком десанте нигде ничего не говорили и не писали.

Останки павших советских моряков до сих пор находят на местах тех боёв поисковики. В посёлке-курорте Нарва-Йыэсуу (северо-восток Эстонии) в 1972 году был установлен мемориал погибшим воинам. Спустя 16 лет его разломали местные националисты. Памятник восстановили. Союз ветеранов Нарвы периодически проводит там торжественные мероприятия. Николай Сыромятников



Источник : https://russian7.ru/post/gibel-merikyulaskogo-desanta-poche/

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