Почему наследство, которое получила Крупская, называют странным?

Надежда Константиновна Крупская, без сомнения, - ключевая фигура в отечественной истории. Она стала Владимиру Ильичу Ленину женой и другом. Без Крупской Ленин, наверное, не сдюжил бы.

А еще семейная пара не выжила бы без Елизаветы Васильевны – матери Надежды Константиновны. Ленин и Крупская венчались в 1898 году. И с этого момента Елизавета Васильевна всюду ездила с дочерью и зятем. Варила борщи, вела хозяйство. Надежда Константиновна была так себе хозяйкой. Это от неё и не требовалось.

Елизавета Васильевна сыграла еще одну интересную роль в жизни четы Ленин – Крупская. Точнее, не сама Елена Васильевна, а её сестра – Тистрова Ольга Васильевна. Та ушла из жизни в 1913 году и оставила своей племяннице наследство.

Завещала Крупской

Та самая Тистрова занималась преподавательской деятельностью и откладывала деньги регулярно на протяжении 30 лет. Удалось скопить сумму в 4000 рублей. Кроме того, Надежда Константиновна получила: серебряные ложки, иконы и оставшиеся платья.

Об этом пишут в ряде источников. В частности, вопрос изучали авторы Л. Колодный, В. Разин, В. Логинов.

Крупская, как сообщается, встретила новость о наследстве с усмешкой. Можно предполагать, что развеселило Надежду Константиновну. У меня есть несколько вариантов:

· оставшиеся платья. Крупская не шиковала, но донашивать платья за тетушкой – это действительно забавно;

· иконы. Большевики не верили в Бога. Только в силу человеческую и в разум. С одной стороны, правильно. Потому что надеяться нужно только на себя. С другой стороны, атеизм – очень странная штука. Я, например, не могу представить, что всё вокруг зародилось само собой;

· может быть, веселыми в понимании Крупской были и платья, и иконы.

Не думаю, что смешной показалась сумма денег. Все же тетушка собирала средства 30 лет. Да и 4000 – это было прилично на начало 20-го века. Кроме того, Надежда Константиновна с удовольствием приняла деньги и сообразила, как ими лучше воспользоваться. Сначала получилось, правда, не очень.

Странности наследства

Надежда Константиновна Крупская получила деньги. Они были переведены в один из банков Кракова (Польша). И это было не самое правильное решение. Я бы даже сказала, что ошибочное. Потом средства пришлось «выманивать» из финансовой организации. Ни Ленин, ни Крупская сами этого сделать не смогли. Пришлось искать маклера. А тот был парень не промах. Человек, вызвавшийся «выманивать» средства, попросил половину – 2000 рублей.

И вот после этого начались странности. Как говорится, следите за руками:

1. Сама Надежда Константиновна Крупская говорила, что на те самые 2000 рублей семья жила вплоть до Революции, когда Ленин вернулся в Россию. Сначала средства тратили на троих. А за два года до Революции ушла из жизни Елизавета Васильевна. Крупская уверяла, что она и Владимир Ильич были очень экономными в эти годы.

Можно поверить. Но дальше-то интереснее.

2. Когда в Петербурге у Крупской проводили обыск и нашли деньги, то она сослалась на наследство. Получается, за несколько лет, проведенных за границей, средства не были истрачены. Ярослав Козлов и Владимир Корнеев в «Правде о Ленине» пишут, что у Крупской в Петербурге нашли ровно 2000 рублей.

3. Наконец, Николай Валентинов писал, что Надежда Константиновна положила 2000 рублей в Азово-Донской банк.

Какие-то несгорающие деньги.

Выводы

Они напрашиваются. Очевидно, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна на эти 2000 рублей не жили. Они их отложили и не тратили. А это значит, что у Ленина с Крупской были иные средства к существованию. Откуда они взялись – это другой вопрос.

Статья не об этом. Может быть, как-нибудь разберемся.

Либо же другой вариант: 2000, которые достались Надежде Константиновне, давно были истрачены. А когда Ленин приехал в Россию, деньги у него появились. Надежда Константиновна, чтобы средства не отобрали, говорила, что это наследство. А что ей еще было пояснять?

В любом случае, история с этим наследством любопытная. Странностей хватает. Еще очень интересно, куда делись иконы и оставшиеся платья.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после того, как она была арестована французскими властями за подрывную деятельность, Ленин пригрозил французам расстрелять за неё всю французскую миссию в Москве, в результате чего страстная любовница вождя была немедленно освобождена ! Кроме того, «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и благодарности за ,доставленные Инессой в постели удовольствия, приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!





Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Зимний, который никто не брал. История векового мифа о штурме https://otari.mirtesen.ru/blog/43724805020/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!