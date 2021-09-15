Яков Джугашвили: почему сын вождя СССР не носил фамилию Сталин

Все трое официальных детей Иосифа Сталина носили разные фамилии. Партийный псевдоним «Сталин» «перешёл по наследству» сыну Василию. Дочь Светлана с 1957 года взяла фамилию матери – Аллилуева. Исконная же родовая фамилия Джугашвили досталась старшему сыну вождя, Якову, погибшему в немецком плену.

Первенец революционера

В возрасте 26 лет Иосиф Сталин женился на 24-летней Екатерине (Като) Сванидзе – сестре одного из его друзей по семинарии. 16 июля 1906 года пару обвенчал священник Нестор Мачаров в Тифлисском храме святого Давида. 18 марта 1907 года года в селе Баджи под Кутаиси, где жила её мать, Екатерина родила сына Якова. В ту пору молодой женщине приходилось очень трудно, так как муж-революционер был заточён в Бакинской тюрьме.

Толком не оправившись от родов, Като стала работать, что подорвало её здоровье. Она умерла спустя восемь месяцев после рождения сына от внутреннего кровотечения, вызванного брюшным тифом, либо туберкулёзом.

Иосиф Сталин практически не принимал участия в воспитании Якова. С младенческого возраста тот находился на попечении своей тёти – Александры Сванидзе. Поскольку маленький Яков жил в селе Баджи и учился в школе в селе Чребало, для него было естественным носить фамилию Джугашвили, указанную в документах о рождении. По законам Российской империи, ребёнок просто не мог быть записан Сталиным, тем более что этот партийный псевдоним его отец взял только в 1913 году. Родным языком Якова был грузинский, русский он освоил лишь в подростковом возрасте.

В Москву, к отцу и его второй жене, Надежде Аллилуевой, Яков Джугашвили переехал жить в 1921 году.

Проблемный сын

Фамилия Джугашвили в публичном пространстве СССР не была «на слуху». По свидетельству историка Роя Медведева, даже из друзей и знакомых Якова Джугашвили не все догадывались, что он сын вождя. В этом смысле показательна история, произошедшая в 1930-м году, когда Яков поступил в московский Институт инженеров транспорта. Ректор вуза был весьма удивлён, когда ему позвонил сам Иосиф Сталин. Руководитель видел в списках студента по фамилии Джугашвили, но не придал этому значения. Примечательно, что в институт Яков поступил самостоятельно, без чьей-либо протекции.

Если бы старший сын во всём слушал отца и участвовал в политической жизни, возможно, ему пришлось бы сменить фамилию на более известную, которую носил его брат Василий. Однако отношения Якова с отцом не заладились, хотя члены семьи отмечали доброту, спокойствие и уравновешенность юноши.

Все размолвки Якова с отцом были связаны с женщинами. В 1928 году 21-летний парень предпринял попытку самоубийства из-за того, что отец не одобрил его скорую женитьбу на однокласснице Зое Гуниной. Яков стал жить в общежитии, а Сталин тогда попросил свою жену передать сыну, «что он поступил как хулиган и шантажист». Вождь заявил, что с таким сыном у него «нет и не может быть больше ничего общего».

Возможно, Иосиф Сталин не совсем заблуждался насчёт Гуниной, так как её брак с Василием распался довольно скоро. Однако Яков проявлял упорство и даже некоторое время жил в Ленинграде.

Карьера и гибель

После развода Яков вернулся Москву. Но вскоре у него произошёл новый конфликт с отцом – по той же самой причине, что и в первый раз. Иосифу Сталину не понравилась и вторая невестка. Юлия (по другим данным, Юдифь или Илия) Мельцер была родом из Одессы, танцевала в балете.

«Кто-то любит принцесс, а кто-то – дворовых девок», – сказал Сталин по этому поводу.

Тем не менее вождь похлопотал о том, чтобы его сын получил сначала квартиру на Большой Никитской, затем другую – на улице Грановского. С 1936 года Яков работал инженером-турбинистом на заводе имени Сталина.

По-видимому, «отец народов» не оставлял надежд сделать из Якова настоящего «Сталина». А для этого лучше всего подходила военная стезя. По воле отца в 1938 году Яков поступил в артиллерийское училище, откуда выпустился летом 1941 года. А уже в середине июля под городом Лиозно он попал в плен к немцам. В пропагандистских листовках фашистам пришлось особо оговаривать, что Яков Джугашвили – сын Сталина, так как далеко не все красноармейцы вообще знали о его существовании.

Широко известно, что после Сталинградской битвы Сталин отказался обменять Якова на генерала Паулюса. Однако немцы предлагали и вполне эквивалентный вариант обмена – на попавшего в плен к русским племянника Гитлера Лео Раубаля. Советский вождь не согласился и на это. Возможно, он всё-таки считал отношения с сыном безнадёжно испорченными и не желал его возвращения.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Распространенная версия, что якобы на предложение немцев обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил знаменитыми словами «Я солдата на фельдмаршала не меняю», просто очередной выдуманный лживый советский миф!

Сталин, который не принимал участия в воспитании сына Якова и не общался с ним до тринадцати лет, сильно недолюбливал Якова. Есть даже версия, что Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

Любопытно также , что 5 января 1942 года советскими войсками был взят в плен племянник Гитлера Хайнц. Как не парадоксально, но именно его, а не фельдмаршала Паулюса, «сердобольный» фюрер намеревался обменять на сына Сталина. Однако Сталин, который и так недолюбливал Якова, дал указание расстрелять племянника фюрера, чтобы исключить всякую возможность обмена! Интересно также, что брат Хайнца – авантюрист Уильям , преследуя меркантильные интересы, шантажировал своего дядю возможностью раскрытия семейной тайны о якобы еврейском происхождении Гитлера и о том, что его мать вышла замуж за родного дядю!

Безусловно, жестокости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту» !Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его же зловещего приказа , это было бы вполне справедливо!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку, арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Любопытно также , что палач народов Сталин , специально пославший нелюбимого сына на фронт умирать, не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок, однако лживый тиран и авантюрист Сталин рассчитывал и после войны опять использовать имя этого виртуального «героя» как трудовой символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном лицемера и палача народов Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, а ведь именно тогда советский народ нуждался в настоящем воинском героизме!

Как не парадоксально, но стоит отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились! Вместе с тем работа стахановцев , наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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