У кого из советских генсеков была самая большая зарплата

Жизнь руководителей Советского Союза была окутана завесой тайны. Простой советский гражданин едва ли догадывался, сколько зарабатывает генеральный секретарь. Публикации доходов лидеров СССР стали доступными лишь после распада государства – соответствующие документы хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), а также содержатся в сборнике постановлений «Архивы Кремля: Президиум ЦК КПСС 1954-1964 гг.». Сравнивая их, нетрудно понять, кто и вправду старался придерживаться пролетарских принципов жизни, а кто не мог устоять перед материальными благами и от души сибаритствовал.

Ленин

После победы Октябрьской революции в 1917 году Владимир Ленин установил себе зарплату в 500 рублей. Журналисты издания «Секрет фирмы» подсчитали, что эта сумма равняется примерно 160 тысячам современных рублей в месяц. Ленин запретил партийным деятелям иметь какой-либо «сторонний» доход – например, получать гонорары за статьи или книги. Неплохую зарплату «вождя мирового пролетариата» со временем съела инфляция, но его это не сильно смущало.

Супруга Ленина, Надежда Крупская, в 1924 году писала: «Нужды, когда не знаешь, на что купить хлеба, мы не знали. Разве так жили товарищи эмигранты? Бывали такие, которые по два года ни заработка не имели, ни из России денег не получали, форменно голодали. У нас этого не было. Жили просто, это правда. Но разве радость жизни в том, чтобы сытно и роскошно жить?». Кстати, если бы у Ленина и Крупской были дети, то руководителю СССР полагалось бы по 100 дополнительных рублей на каждого ребенка. Сталин

В начале 1920-х, когда Иосиф Сталин еще был наркомом по делам национальностей, его зарплата составляла меньше половины от оклада Ленина – 225 рублей в месяц. Когда «отец народов» встал во главе государства, сумма увеличилась до 500, а затем и до 1200 рублей. За годы Великой Отечественной войны в результате инфляции доход Сталина стал почти нулевым, но тогда он резко увеличил свой оклад до 10 тысяч рублей. По нынешним меркам это около 3,2 миллионов.

Кроме того, для высших партийных деятелей ввели систему «сталинских конвертов» – дополнительных выплат, не облагаемых налогом. Разницу между доходом номенклатурщиков и остальных жителей СССР наглядно демонстрирует случай, описанный наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым. По его словам, однажды они со Сталиным отправились на пешую прогулку, и к ним привязался попрошайка. Сталин дал ему 10 рублей (примерно 3 тысячи современных рублей), на что нищий...обиделся! Назвав людей, которых он явно не узнал, проклятыми буржуями, попрошайка ретировался. Вслед ему Сталин заметил: «Вот и пойми наш народ! Мало дашь — плохо, много — тоже плохо!».

Хрущев

Никита Хрущев, будучи первым секретарем ЦК КПСС, получал в месяц от 800 до 1000 рублей. В пересчете на сегодняшние деньги сумма составила бы в среднем 300 тысяч. Советские граждане получали раз в девять меньше Никиты Сергеевича. Помимо денежных средств, богатство генсека составляла недвижимость и автомобили. После отставки у Хрущева осталась дача в Подмосковье (довольно скромный одноэтажный домик) и московская квартира в Староконюшенном переулке.

К машинам Никита Хрущев не питал особой любви, и даже охотно раздавал иномарки нуждающимся. Дому-интернату для престарелых коммунистов он пожертвовал лимузин Rolls-Royce Silver Cloud, а премиальный Mercedes-Benz 300 SL подарил Ленинградскому НИИ топливной аппаратуры. Не обидел Никита Сергеевич и собственных детей – его сын и дочь получили в подарок автомобили марок «Рено» и «Фиат».

Брежнев

Леонид Брежнев получал удовольствие от жизни «на широкую ногу» и не стеснялся этого. Его зарплата составляла порядка полутора тысяч рублей, но играла далеко не ключевую роль в повседневной жизни советского лидера. Он отменил ленинский запрет на дополнительные доходы партийцев, получал огромные гонорары за публикацию своих книг «Возрождение», «Малая земля» и «Целина», а в 1973 году присвоил себе Ленинскую премию с приятным бонусом в виде 25000 рублей. О литературных доходах, которые наверняка превышали официальные, Брежнев часто умалчивал, когда платил партвзносы.

Сибаритство в характере генсека сочеталось с невиданной щедростью. Он не только обожал подарки, но и с радостью преподносил их родным и приближенным. Сын Брежнева получил назначение в министерство внешней торговли, часто выезжал за границу и устраивал там пышные гулянья. Не отставала и дочь генсека – Галина жила в центре Москвы и регулярно тратила баснословные суммы на ювелирные украшения.

Андропов

Преемник Брежнева Юрий Андропов первое время получал в месяц 1200 рублей, но затем изъявил желание сократить зарплату до 800 – как у Хрущева. При этом покупательная способность рубля в начале 1980-х была в два раза ниже, поэтому жил Андропов не слишком богато. В то же время от системы гонораров он не отказался, и за свои работы получал дополнительные деньги. В январе 1984 года общая сумма литературных гонораров Андропова составила восемь тысяч рублей.

Черненко

По тому же пути пошел Константин Черненко: сохранив официальную зарплату в 800 рублей, он постоянно писал идеологические тексты и за них получал многократно большие суммы. Часть этих денег он не декларировал – например, в его партбилете за 1984 год нет упоминаний о гонорарах, полученных от «Политиздата».

Горбачев

Наконец, последний генсек и единственный президент СССР Михаил Горбачев в зависимости от финансовой ситуации в стране корректировал свой оклад. Зарплата Горбачева за пять лет выросла с 800 до трех тысяч рублей. Впрочем, дополнительных вознаграждений он получал не меньше, чем его предшественники, а в 1990 году удостоился Нобелевской премии мира с денежной составляющей. По информации в журнале «Огонек», эти деньги пошли в бюджет страны и использовались для финансирования больниц России, Украины и Белоруссии.

Оксана Баринова



Источник : https://russian7.ru/post/u-kogo-iz-sovetskikh-gensekov-byla-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Бытует мнение, что Иосиф Сталин был чрезвычайно скромным человеком, который вёл аскетичный образ жизни и был равнодушен к материальным благам, и после смерти, несмотря на довольно высокую зарплату 10 000 рублей (астрономическая сумма для тех времен) и полное государственное обеспечение , оставил довольно скромное наследство. Красивый и необычайно живучий миф, что якобы «отец народов» Иосиф Сталин был «бедняком» развенчивает в своем блоге аналитик Андрей Нальгин.

По его сведениям, когда вождь скончался, только в его личном сейфе на даче нашли более 3,5 миллиона рублей с квитанциями гонораров написанных многочисленных трудов. Правда, по тогдашнему закону, все советские высшие чины обязаны были переводить свои гонорары и премии в Министерство финансов, однако на «непорочного» Сталина этот закон не распространялся. Именно поэтому в 2015 году журнал Time опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества,в котором наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером оказался и «бедняк» Сталин.

Кроме того, из воспоминаний дочери Сталина он был настолько скуп, что живя на полном государственном обеспечении и зарабатывая баснословные для того времени деньги, давал очень мало денег на расходы своим детям и скрупулезно накапливал и прятал сбережения, многие из которых так и не были найдены и неизвестно куда пропали ! А может напомнить его почитателям немыслимое количество дач (20 роскошнейших дач), некоторые из которых Сталин посетил лишь один раз в жизни, огромное число садовников, шоферов, поваров и т.д.!

А может напомнить его фанатичным почитателям каждодневные дорогостоящие застолья – в то времена, когда вся страна голодала и жила на талоны. Любопытные факты об этом можно прочесть в монографии доктора исторических наук Невежина «Застолья Иосифа Сталина»,в которой приводятся отзывы гостей сталинских банкетов о роскошной еде, которую там подавали – особенно на фоне общего голодного существования страны! В понимании безнравственного диктатора Сталина обильный стол являлся признаком силы и величия государ­ства независимо от того, голодает ли население!

А может напомнить и то, что его пожилая мать жила в роскоши во дворце бывшего царского наместника в Тифлисе. Кроме того, Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе) была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого родила обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!

Лживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир, что якобы товарищ Сталин одевался очень скромно, и жалел для себя даже новую пару тапочек, а после смерти на даче у него было обнаружено незначительное количество старой и оборванной одежды. На самом деле, у него было очень много различных пошитых френчей, а в гардеробе лежали рулоны дорогого английского сукна. Кроме того, из Узбекистана в Кремль постоянно слали ночные рубашки из натурального шелка, в которых «неприхотливый» Сталин любил спать. Возникает логический вопрос: «Если он был таким честным и скромным, то почему, он , когда страна так нуждалась, не отказался от многих вышесказанных благ»?

Бытует также мнение, что якобы Сталин не любил хвальбы и лести , а к представлению звания Генералиссимуса СССР его пришлось буквально «упрашивать» и сделать это сумел лишь Константин Рокоссовский.Действительно, Сталин до конца жизни жалел об этой минутной слабости, однако не из-за якобы «природной скромности», а в первую очередь из-за того, что это звание ставило его в один ряд с не менее зловещими диктаторами – Франко и Чан Кайши, которым раньше него было присвоено звание «Генералиссимуса»!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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