Куликовская битва. О чём не пишут в учебниках

Куликовская битва 8 сентября 1380 года. На века она осталась одним из символов русской воинской славы, блестящей страницей истории борьбы наших предков за свободу и независимость. Такой она и предстаёт со страниц школьных учебников. Но тщательное изучение источников, относящихся к Куликовской битве, вскрывает глубокий пласт весьма противоречивой информации.

Источники легенды

Главными источниками историко-патриотического мифа о Куликовской битве служат две поэмы в прозе, написанные неизвестными древними русскими авторами. Это «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Как установили историки, эти поэмы были сложены примерно в конце XV века, то есть, целое столетие спустя после Куликовской битвы. Поэтому в них немало анахронизмов и разноречий в передаче событий. По сути, эти поэмы рисуют нам не саму Куликовскую битву, а те легенды о ней, которые бытовали в русском обществе через сто лет.

Сказание о Мамаевом побоище. Рукопись XVII в. из собрания Государственного исторического музея

Так, в «Задонщине», считающейся более ранним памятником и потому более точно, с меньшей фантазией, изображающей события Куликовской битвы, ни о благословении Сергием Радонежским войска московского князя Дмитрия, ни о поединке Пересвета с Челубеем, нет ни слова! «Пересвет-чернец, брянский боярин» появляется там уже в разгар битвы, «на своём борзом коне, золочёными доспехами сверкая», в то время как «уже многие лежат посечены у Дона великого на берегу». Тут же рядом с Пересветом появляется его брат Ослябя, тоже чернец (монах), и предсказывает гибель в битве себе, ему, а также сыну Пересвета Якову. Судя по всему, предсказание исполнилось, так как больше они в поэме не упоминаются. Кстати, Пересвет и Ослябя это, очевидно, не имена, а фамилии (родовые прозвища). Как монахи, они должны были носить христианские имена.

Образ Сергия Радонежского

Что касается Сергия Радонежского, то есть все основания полагать, что он не принимал у себя в монастыре князя Дмитрия накануне его похода и не благословлял его.

Благословлял ли Сергий Радонежский Дмитрия Донского на бой с Мамаем?

Накануне Куликовской битвы Русь сотрясла церковная смута. В 1378 году скончался митрополит Алексий, деятельно помогавший князю Дмитрию усиливать авторитет Москвы в русских землях. Ещё раньше Константинопольский Патриарший Собор решил поставить на митрополию Киприана, серба по национальности. Но у московского князя был свой кандидат – его домашний поп Митяй. Под давлением Дмитрия, собор русских архиереев избрал его митрополитом и решил просить у Патриарха его поставления. Сергий Радонежский добивался у Дмитрия избрания суздальского епископа Дионисия, известного своей праведностью, но эта рекомендация была отвергнута великим князем. Тогда Сергий прервал общение с Дмитрием.

Художник В. К. Сазонов, «Дмитрий Донской на Куликовом поле». 1824 год

Обстановка на момент Куликовской битвы была такой: на Руси одновременно называли себя митрополитами три человека, при этом московский князь Дмитрий находился в конфликте с общепризнанным духовным авторитетом Руси Сергием Радонежским.

Истинные мотивы «предательства» рязанского князя Олега

«Сказание о Мамаевом побоище» называет рязанского князя Олега Ивановича предателем московского князя, союзником Мамая и литовского князя Ольгерда (хотя Ольгерда, как мы знаем, тогда уже не было в живых). Вместе с тем на Рязани Олег всегда уважался народом и, вскоре после его смерти в 1402 году, начал стихийно почитаться как святой.

Олег, как великий князь рязанский, конечно, не мог поддерживать стремление Дмитрия поставить Москву выше всех земель русских. Кроме того, ему приходилось учитывать положение Рязанской области – при любом столкновении Руси с татарами она первая попадала под удар татарских полчищ. Поэтому для рязанского князя было важно сохранить свои земли в целости. Отсюда его стремление соблюсти нейтралитет в грядущей войне.

Памятник Князю Олегу Рязанскому

Вместе с тем, те же летописи указывают, что Олег регулярно снабжал Дмитрия сведениями о передвижениях войск Мамая и его литовского союзника. Если бы не эта информация, вряд ли московское войско сумело бы разбить татарское и предотвратить его соединение с литовцами. Таким образом, Олег накануне Куликовской битвы был ценным союзником Дмитрия. Несмотря на это, московское войско дважды разорило рязанские земли: первый раз, когда двигалось на Дон, а второй раз на обратном пути с Куликова поля.

Кто всё-таки разбил Мамая?

Русские летописи упоминают, что Мамай, бежав в степи, собирался снова привести войско и напасть на Русь. Однако в конце того же 1380 года был разбит ханом Тохтамышем на речке Калке, после чего и погиб. Таким образом, и русские летописи не отрицают того факта, что окончательное поражение Мамаю нанесли сами татары.

В ту пору в Орде шла междоусобная война. Мамай не был ханом, он был лишь временщиком, забравшим власть в свои руки, но происхождение не позволяло ему принять ханский титул. Между тем, набирал силу Тохтамыш из рода Чингисхана. Таким образом, Дмитрий Донской выступил на стороне Тохтамыша и помог тому окончательно утвердиться у власти в Орде.

Образы Дмитрия Донского и Мамая

Ни в одном источнике, действительно современном с Куликовской битвой, не говорится о том, что Дмитрий собирался свергнуть зависимость русских земель от Орды. Московский князь выступал, скорее всего, лишь как слуга законного хана Тохтамыша против мятежного темника Мамая. А Куликовская битва отнюдь не была таким «общерусским» делом, каким её силятся представить.

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