Археологи нашли дом апостола Петра, в котором бывал Иисус Христос

Апостол Петр происходил из города Капернаума. Здесь у него имелся собственный дом, в котором во время своей проповеди на берегах Галилейского озера часто бывал Иисус Христос.

В начале первого тысячелетия нашей эры Капернаум был большим и известным городом. В 746 году здесь случилось сильное землетрясение, которое произвело в городе значительные разрушения. Капернаум постепенно пришел в упадок и был окончательно оставлен жителями несколько веков спустя. Остатки Капернаума удалось обнаружить археологам из ордена францисканцев только в XIX веке, а дом Петра — во второй половине XX века.

Город Капернаум 2000 лет назад

Слово Капернаум переводится как «деревня Наума». Есть версия, что поселение было названо в честь пророка Наума, но не исключено, что был какой-то местный житель по имени Наум, который построил первый дом на месте будущего города, и, таким образом дал ему название. Так или иначе, «деревня Наума» возникла во II веке до н. э. Во времена апостола Петра здесь уже был небольшой город, в котором стоял римский гарнизон во главе с центурионом и был свой мытарь — сборщик налогов. Город протянулся узкой полосой вдоль Галилейского озера, расстояние от первого до последнего дома составляло всего 300 метров.

Все дома в Капернауме были построены из местного материала — черного базальта. Они были совсем небольшими и простыми по архитектуре — видимо, строить что-то более дорогое и сложное местным жителям было не по карману. Домики плотно примыкали друг к другу. Небольшие дворики с деревьями, как это часто бывает в странах с жарким климатом, тоже были заключены внутри стен. Большая часть жителей Капернаума занималась рыбным промыслом. Археологи нашли здесь древний причал, глубоко выдававшийся в воды Галилейского озера — рыбаки привязывали к нему свои лодки, а внутри города, остатки здания с небольшими бассейнами для выловленной рыбы — видимо, местный рыбный рынок.



Современная реконструкция дома Петра

Капернаум в Евангелии

В Евангелии Капернаум называют городом Иисуса: Он, войдя в лодку, переправился и прибыл в Свой город (Мф 9:1). В Капернауме жили апостолы, братья Петр и Андрей. Видимо, в этом была причина выбора Иисусом Капернаума в качестве постоянного пристанища в Галилее. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние (Лк 4:31). Из Капернаума апостолы уходили на рыбную ловлю, здесь Иисус совершил много чудес — исцелил тещу Петра, слугу сотника, парализованного. Своего дома у Иисуса в Капернауме не было, жил он у Петра:… он вошел в дом Симона; теща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили его о ней. Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их (Лк 4:38—40).

Как искали дом Петра

Очевидно, что апостол Петр, бедный капернаумский рыбак, жил в одном из домов из черного базальта. Но как определить, в каком именно? Чтобы ответить на этот вопрос, археологи внимательно изучили историю Капернаума уже после евангельских событий.

В первые века нашей эры Капернаум становится процветающим торговым городом. Возможно, именно это имел в виду Иисус, когда сказал: И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься (Мф 11:23). В город потянулись паломники — посмотреть на место, где проповедовал Иисус и где жили апостолы. Знаменитая паломница Эгерия, например, посетила Капернаум между 381 и 384 годами и оставила такую запись: «В Капернауме дом главного из апостолов был переделан в церковь, но стены остались прежними, они стоят до сих пор.… Здесь так же есть синагога, где Господь исцелил человека». То есть археологам нужно было искать не частный дом, а христианскую церковь!

Действительно, в ходе раскопок были обнаружены остатки древней церкви в форме восьмигранника. Раскопки на месте церкви показали, что примерно до середины I века здесь находился обычный дом и жили люди — археологи нашли в слоях этого времени остатки керамики, которая в те времена использовалась для приготовления еды. Но уже в середине I века дом перестал быть жилым — исчезла домашняя посуда, зато в слоях этого времени были обнаружены большие сосуды для хранения и лампы, а на штукатурке, которой были покрыты стены, появились граффити, упоминавшие Бога Иисуса и Христа. В IV веке центральная комната дома была расширена, у нее появились два входа, с севера и юга, и более устойчивая крыша — эту церковь и видела Эгерия.



Есть основание предполагать, что обустройством церкви занимался Иосиф Тивериадский. В середине V века церковь приобрела форму восьмигранника и мозаичный пол, потом к ней была добавлена апсида с баптистерием.

Синагогу, в которой проповедовал Иисус, археологам также удалось найти — она находилась недалеко от дома Петра. Синагога, как и церковь, тоже была перестроена в IV веке нашей эры, и ее новые стены были возведены из дорогого привозного белого камня. Однако они стояли на старом основании синагоги евангельского времени, которая, как и все дома в Капернауме, была построена из черного базальта.



Синагога в Капернауме

Церковь очень пострадала во времена персидского нашествия в 614 году. Синагога была разрушена, по всей видимости, в 629 году, когда сюда пришел византийский император Ираклий. Выжившие после этих драматических событий жители города решили не восстанавливать пепелище, а построить новые дома к востоку от старого поселения. Землетрясение 746 года довершило то, что начали войны, — город был разрушен и через какое-то время оставлен своими последними жителями.

Что здесь сейчас

Развалины на месте древнего Капернаума находятся во владении францисканского ордена. Сейчас на этом месте — музей под открытым небом. Современный францисканский храм, напоминающий летающую тарелку на ножках, покрывает и защищает раскопанные археологами остатки дома Петра.



Церковь открыта только для молящихся. Через стеклянный пол видно старые стены, в которых когда-то жили Петр и Иисус, древние граффити середины первого века, остатки мозаики византийского времени.



Конечно, если посетитель — не археолог, ему очень тяжело «оживить» эти камни. Поэтому паломники после францисканского участка идут в стоящий на расстоянии нескольких десятков метров от музея храм Двенадцати Апостолов, принадлежащий Иерусалимской Православной Церкви. Белый храм с красными пасхальными куполами, конечно, не имеет ничего общего с архитектурой времен Христа. Но рядом с храмом есть зеленый сад — возможно, такие сады окружали древний Капернаум, напротив — берег озера с чайками и и рыбами, мелькающими в прозрачной воде. В саду — тенистые площадки с столами и каменными сиденьями, между которыми ходят разноцветные павлины. Страж и создатель этого сада, отец Иринарх — греческий монах, своего рода местная достопримечательность, ведет тихую простую жизнь: работает в саду, разговаривает с паломниками. Так что, представлять, как жили в Капернауме 2000 лет назад, лучше всего именно здесь.



Раз в неделю в церкви совершают литургию по-славянски, для живущих в тех местах русскоязычных православных.

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