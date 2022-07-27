Кто такие саддукеи, которые отправили Иисуса на крест и какие народы являются их потомками?

В том числе, было предусмотрено, кто именно должен осуществлять такие службы. Такая задача была возложена на колено (племя) левитов, которые являлись потомками Левия. Этот достойный муж был третьим сыном Иакова, родоначальника всех евреев. В момент правления царя Давида левитов было 38 тысяч взрослых мужчин. В отличие от других колен, у них не было своего земельного надела в Израильском царстве. Но зато остальные евреи платили им подати – десятую часть всего.

Основная масса представителей этой касты прислуживала в храмах и выполняла в той или иной мере второстепенные функции. Но среди левитов выделялись коэны, которые происходили не просто от Левия, а от его потомка Аарона. По совместительству, он был старшим братом пророка Моисея. Вот именно Коэны и являлись в иудаизме священниками.

Кроме того, существовал пост еврейского «патриарха», которого называли первосвященником. Им могли стать лишь потомки Аарона по старшей мужской линии. Все остальные коэны также происходили от Аарона, но не от его первого сына. Это напоминает ситуацию с князьями на Руси. Все князья у нас были (до 16-го века) из рода Рюрика. Но верховными правителями являлись только одни Рюриковичи московские.

Иными словами, все иудейские священники – это была одна большая дружная семья.

При Давиде первосвященником был некто Цадок, который поддержал его среди других еврейских лидеров. Все, кто занимал это место после него, назывались по имени своего предками цадокидами, или, на еврейский лад, саддукеями. Они имели собственную манеру понимания иудаизма, которая предполагала скрупулезное соблюдение обрядов Торы. Всякие размышления на тему религии считались лишними.

Но в первом тысячелетии до н.э. у еврейского народа начинаются проблемы. Сначала царство Давида и Соломона распадается на две части – одну из них съедает Ашшур, другую немного позже покоряет Вавилония. Через пару столетий после возвращения из вавилонского плена Ближний Восток завоевывает Александр Македонский.

В эпоху катаклизмов старое понимание иудаизма детей Сиона перестает удовлетворять. Среди младших коэнов, которые никогда не могли подняться до первосвященнического престола, появляется движение фарисеев – «отделившихся». Они проповедуют наличие ангелов и бесов, судный день, бессмертие души и необходимость упорной работы над собой. В целом, выступают за большую демократизацию духовной жизни.

За полтора столетия до Иисуса и некоторое время после, они мутили народ, желая поставить своего человека во главе иудаизма. Цена была исключительно высока – 10 % дохода, которые отдавали им остальные евреи. В некоторые периоды истории между этими партиями происходила настоящая война.

Силы были не равны. Еврейский историк Иосиф Флавий, говорил, что саддукеев было лишь несколько сотен человек. Но это были очень богатые люди, чьи капиталы зиждились на тысячелетнем взимании религиозного налога. Фарисеев насчитывалось тысяч пять – по сути, это было все остальное иудейское священство.

Поскольку саддукеи сидели в своих богатых домах, Иисус во имя своих путешествий спорил лишь с фарисеями, которые были ближе к простому народу. Партию богатых буратин он особо не критиковал, но укорял их, что те используют религию с целью обогащения. Зато их оппонентов ругал очень сильно по той причине, что ему больше не с кем было ругаться.

Фарисеи раз в сто лет решили временно объединиться со своими врагами, чтобы они помогли отправить Иисуса на тот свет. Окончательное решение об этом убедил Пилата принять саддукейский первосвященник Каиафа. Но попросили его об этом те коэны, которые являлись фарисеями. И те, и другие желали отвлечь народ от восстания, и те, и другие не хотели привлекать внимание римлян. Но саддукеям было, по большому счету, все равно – это не их назаретянин упрекал в лицемерии на улицах.

После того, как Христос был отправлен к Тому, кто его послал, фарисеи ненадолго перехватили управление Иудеей. Она тогда уже стала римской провинцией, и в ней уже ликвидировали царскую власть. Во главе всей гражданской администрации провинции стал первосвященник, а им тогда являлся фарисей.

Тем не менее, волнения продолжались. Римский прокуратор Гессий Флор стал по второму кругу собирать налоги, разграбил Иерусалимский храм, а затем схватил городскую элиту. В основном, это были саддукеи, которые не растерялись, а повели людей на бой. Так началось Первое Иудейское восстание, когда вся страна боролась за свою независимость.

Когда империя нанесла ответный удар, большую часть саддукеев отправили на небо. С разрушением храма, пост первосвященника был фактически отменен. Прямая линия потомков Аарона прервалась, партия распалась и никогда больше не восстанавливалась.

Зато фарисеи, которых было намного больше, сумели сохранить влияние, и именно их вера лежит у истоков современного иудаизма. Теперь евреи верят в пocмeртнoe воздаяние, хотя в Торе об этом и не сказано. А из концепций, близких к учению саддукеев, в 8-м веке возникла секта караимов, из среды которой вышел тюркский одноименный иудейский народ.

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А вы знали об этом?

Изучение трех метеоритов показало, что они содержат органические соединения, из которых образуются нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Ученые, исследовавшие упавшие на Землю метеориты, пришли к выводу , что жизнь происходит из космоса.

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