Бой при Чемульпо: что не так с гибелью крейсера «Варяг»

Крейсер «Варяг» не нуждается в представлении. Тем не менее, бой при Чемульпо до сих пор является тёмной страницей русской военной истории. Его итоги неутешительны, а об участии «Варяга» в этом сражении до сих пор ходит масса заблуждений.

«Варяг» - слабый крейсер

В популярных изданиях встречаются оценка, что боевая ценность «Варяга» была невелика. Действительно, в силу некачественных работ, выполненных при постройке в Филадельфии, «Варяг» не мог развивать контрактную скорость в 25 узлов, теряя тем самым главное преимущество легкого крейсера. Вторым серьезным недостатком стало отсутствие броневых щитов у орудий главного калибра. С другой стороны, Япония в период Русско-японской войны в принципе не имела ни одного бронепалубного крейсера, способного противостоять «Варягу» и аналогичным с ним по вооружению «Аскольду», «Богатырю» или «Олегу». 12 152 мм орудий не имел ни один японский крейсер данного класса.

Правда, боевые действия складывались так, что экипажам русских крейсеров ни разу не приходилось сражаться с равным по численности или классу противником. Японцы всегда действовали наверняка, компенсируя недостатки своих крейсеров численным перевесом и первым, но далеко не последним в этом славном и трагическом для русского флота списке стал бой крейсера «Варяг».

На «Варяг» и «Кореец» обрушился град снарядов

В художественных и популярных описаниях боя при Чемульпо нередкого говорится, что «Варяг» и «Кореец» (не получивший ни одного попадания) были буквально засыпаны японскими снарядами. Однако официальные цифры свидетельствуют об ином. Всего за 50 минут боя при Чемульпо шесть японских крейсеров израсходовали 419 снарядов: «Асама» 27 — 203 мм. , 103 152 мм., 9 76 мм; «Нанива» - 14 152 мм; «Нийтака» - 53 152 мм., 130 76мм. «Такачихо» - 10 152 мм, «Акаси» - 2 152 мм, «Чиода» 71 120 мм. В ответ с «Варяга» было выпущено, если верить рапорту Руднева, 1105 снарядов: 425 -152мм, 470 — 75 мм, 210 47 мм. Получается, что русские комендоры добились высочайшей скорострельности. К этому можно добавить 22 203 мм, 27 152 мм и 3 107 мм снаряда, выпущенных с «Корейца». То есть в бою при Чемульпо два русских корабля выпустили снарядов почти в три раза больше, чем вся японская эскадра.

Дискуссионным остается вопрос о том как на русском крейсере велся учет израсходованных снарядов или цифра была указана примерно по результатам опроса экипажа. И могло ли быть выпущено такое количество снарядов на крейсере, лишившемся к концу боя 75 % своей артиллерии?

Контр-адмирал во главе «Варяга»

Как известно, после возвращения в Россию и при увольнении в отставку в 1905 году, командир «Варяга» Руднев получил чин контр-адмирала. Уже в наши дни имя Всеволода Федоровича получила одна из улиц в Южном Бутово в Москве. Хотя, может, логичней было все же назвать капитана Руднева, если необходимо выделить среди его известных однофамильцев в военном деле. Ошибки в названии нет, но этот образ требующий уточнения — в военной истории этот человек остался капитаном 1-го ранга и командиром «Варяга», а как контр-адмирал никак уже себя не мог проявить.

А вот явная ошибка прокралась в ряд современных учебников для старшеклассников, где уже звучит «легенда» о том что крейсером «Варяг» командовал именно контр-адмирал Руднев. Вдаваться в подробности и думать о том, что контр-адмиралу командовать бронепалубным крейсером 1-го ранга как то не по рангу, авторы не стали.

Два против четырнадцати

В литературе часто указывается, что крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были атакованы японской эскадрой контр-адмирала Уриу в составе 14 кораблей — 6-ти крейсеров и 8-ми миноносцев. Тут необходимо сделать несколько уточнений. Внешне громадный численный и качественный перевес японцев, которым в ходе боя противник так и не воспользовался. Необходимо учесть, что накануне боя у Чемульпо эскадра Уриу состояла даже не 14, а 15 вымпелов — броненосного крейсера «Асама», бронепалубных крейсеров «Нанива», «Такачихо», «Нийтака», «Чиода», «Акаси» и восьми миноносцев и авизо «Чихайя».

Правда, еще накануне боя с «Варягом» японцы понесли небоевые потери. При попытке канонерской лодки «Кореец» проследовать из Чемульпо в Порт-Артур японская эскадра начала опасное маневрирование (закончившееся применением орудия) вокруг русской канонерки, в результате чего миноносец «Цубаме» вылетел на мель и непосредственно в бою не участвовал.

Не участвовало в бою и посыльное судно «Чихайя», которое, тем не менее, находилось в непосредственной близости от место боя. Реально бой вела группа из четырех японских крейсеров, еще два крейсера участвовали лишь эпизодически, а наличие у японцев миноносцев так и осталось фактором присутствия.

«Крейсер и два миноносца противника на дне»

Когда речь идет о военных потерях, нередко этот вопрос становится объектом жарких дискуссий. Не исключением стал и бой у Чемульпо, оценки японских потерь в котором весьма противоречивы. Русские источники указывают на очень большие потери противника: потопленный миноносец, 30 убитых и 200 раненых. Базируются они в основном на мнении представителей иностранных держав, наблюдавших за боем.

Со временем в «потопленных» оказались уже два миноносца и крейсер «Такачихо» (кстати эти данные и попали в худ. фильм «Крейсер Варяг»). И если судьба некоторых японских миноносцев вызывает вопросы, то крейсер «Такачихо» благополучно пережил Русско-японскую войну и погиб 10 лет спустя со всем экипажем при осаде Циндао.

Рапорты всех командиров японских крейсеров указывают на отсутствие потерь и повреждений на своих кораблях. Другой вопрос: куда после боя в Чемульпо на два месяца «исчез» главный противник «Варяга» броненосный крейсер «Асама»? Ни у Порт-Артура, ни в составе действовавшей против Владивостокского отряда крейсеров эскадры адмирала Каммимуры не было. И это в самом начале войны, когда исход противостояния далеко не был решен. Вполне вероятно, что корабль, ставший главной целью орудий «Варяга», получил серьезные повреждения, но в начале войны в пропагандистских целях японской стороне об этом было говорить нежелательно.

По опыту Русско-японской войны хорошо известно как японцы длительное время пытались скрывать свои потери, например, гибель броненосцев «Хацусе» и «Ясима», а ряд миноносцев, оказавшихся, видимо, на дне просто списали после войны как не подлежащие ремонту.

Легенды японской модернизации

Целый ряд заблуждений связан со службой «Варяга» в составе японского флота. Одна из них связана с тем, что японцы после подъема «Варяга» в знак уважения сохранили российский государственный герб и имя крейсера. Однако это скорее связано было не с желанием отдать дань уважения экипажу героического корабля, а с конструктивными особенностями — герб и имя были вмонтированы в кормовой балкон и новое название крейсера «Сойя» японцы закрепили по обеим сторонам на решетке балкона.

Вторым заблуждением является замена на «Варяге» котлов Николосса на котлы Миябара. Хотя основательный ремонт машин все же пришлось произвести и крейсер на испытаниях показал скорость в 22,7 узла.

Песни, ставшие народными

Подвиг крейсера «Варяг» нашел широкое отражение в литературе, музыке и художественном кинематографе. Одних песен о «Варяге» после Русско-японской войны появилось не менее 50. До нашего времени дошло лишь три. Две из них, «Варяг» и «Гибель Варяга» обрели широкую известность — с незначительно измененным текстом они проходят через весь фильм «Крейсер «Варяг», причем «Гибель «Варяга» длительное время считалась народной, хотя это не так. Стихи Репнинского «Варяг» («Плещут холодные волны» были опубликованы менее чем через месяц после легендарного боя в газете «Русь», а затем положены на музыку композитором Беневским, причем мелодия созвучна еще целому ряду русских военных песен периода Русско-японской войныю.

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