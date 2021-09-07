Что стало с палачами семьи Николая II

17 июля 1918 года в екатеринбургском "доме Ипатьева" был расстрелян последний русский император Николай II с семьей. По принятой на сегодняшний день официальной версии известны только пять непосредственных участников этого события. Руководил всем действом Яков Юровский, за несколько дней до расстрела его назначили комендантом дома, в котором содержалась царская семья. Помогали ему Григорий Никулин и Михаил Медведев-Кудрин из областной ЧК, военком Петр Ермаков и начохраны всего дома Павел Медведев.

На фоне переживаний у Юровского обострилась язва желудка, и в 1938 году он скончался в Кремлевской больнице, так и не оставив прямых потомков. Внучки умерли во младенчестве, а внуки в несчастных случаях: один умер во время пожара, другой – отравился, третий разбился упав с сарая, еще один – совершил самоубийство, а любимец деда был найден мертвым в своей машине.

Дальше его преследовали несчастья - в 1935 году арестовали дочь Римму, и отправили до 1946 года в Карагандинский лагерь.

Затем он стал председателем торгового отдела в валютном управлении Наркомата. В 1923-1928 года Юровский был замдиректором завода «Красный богатырь», а потом директором Политехнического музея. На пенсию ушел в 1933 году.

После того, как Екатеринбург снова вернулся к большевикам, Юровский стал главой Уральской губернской ЧК. Интересно, что в тот момент он жил практически напротив бывшего «дома особого режима», пока в 21-м году его не направили работать Гохран, куда к тому моменту были сданы все драгоценности, конфискованные у эмигрантов, а также изъятые золото и платина.

Вероятно именно эти качества после расстрела царской семьи помогли ему занимать достаточно высокие посты. Когда Екатеринбург перешел под власть «белых», Юровский отправился в Москву, где сначала стал членом московской ЧК, а потом был назначен на должность главы районной Чрезвычайной комиссии.

Американский профессор Гарвардского университета польского происхождения Ричард Пайпс рассказывая о Юровском отмечал, что тот был: «до щепетильности честен в обращении с государственным имуществом, безгранично жесток и довольно проницателен».

Никулин умер в 1965 году. Видимо он чувствовал кончину, потому что за год до этого дал интервью советскому радио, в котором рассказал подробности расстрела царской семьи и назвал действия чекистов гуманными.

Несмотря на то, что Никулин не рассказывал всем подряд о своем участие в убийстве царской семьи, он все равно продолжал общаться со своем учителем Юровским, пока тот не умер. В воспоминаниях современников остался эпизод, в которой жена Никулина хвастается большим домом, где даже у собаки есть своя комната, перед вернувшейся в Москву после лагерей Риммой Юровской.

В 1922 году Никулина перевели в контору государственного страхования, которой он заведовал, а еще позже этот «скрытый» убийца царской семьи стал заместителем Уполнаркомтяжпрома по Московской области и членом исполнительного комитета. Да начала 30-х он остается начальником московского уголовного розыска, пока в 1935 году не оказался на тогда ещё строящейся московской Восточной водопроводной станции, откуда и ушел на пенсию в 1956 году.

В 1919 году он начал свою работу в административном отделе Московского Совета: сначала отвечал за арестные дома Москвы, а с 1920 по 1922 стал начальником знаменитого сегодня МУРа. Нужно сказать, что при Никулине втрое сократилось количество разбоев, в девять раз снизилось число грабежей, а число убийств уменьшилось на треть.

После трагических событий Никулин практически сразу уехал из Екатеринбурга с особой миссией: из Ипатьевского дома именно он отвез все царское имущество в Пермь. С этого момента его карьера начала стремительно развиваться. Многие будущие коллеги не знали об участии Никулина в расстреле царской семьи, да он и не сильно это афишировал.

Сотрудник областной ЧК Григорий Никулин до последнего момента не знал, что ему предстоит участвовать в расстреле. За два дня до него Никулин вырезал для царевича дудочку из дерева и научил его играть «Во саду ли, в огороде».

Этот убийца царской семьи дожил до 1952 года, пока не скончался от рака в больнице, которая находилась напротив Ипатьевского дома. Сохранились воспоминания старожилов города, которые видели его в конце жизни на церковной паперти: Ермаков просил милостыню.

Сначала он работал сотрудником органов в Омске, затем в Челябинске и Екатеринбурге. В 1927 году стал инспектором уральских тюрем. Эта профессия ему давалась легко и три года спустя он получил браунинг от партбюро. В 1931 году Ермакову дали звание почетного ударника и вручили грамоту за выполнение пятилетки в три года. В 1935 году Никулин стал членом Научного общества при Свердловском областном музее революции.

Карьера Ермакова не сложилась из-за его неграмотности и алкоголизма. Однако, несмотря на это, ему, как участнику такого важного революционного события, пытались найти хорошее место.

В отличие от Никулина, Ермаков не просто не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже читал об этом лекции и имел за это поощрение от начальства. В воспоминаниях охранник царской семьи Стрекотин указывает именно на Ермакова, как на того, кто добивал штыком еще живых Романовых.

Несмотря на то, что Медведев отрицал свое участие в расстреле, колчаковцы его обвинили в убийстве царской семьи и отправили в тюрьму Екатеринбурга дожидаться следствия. Но месяц спустя Медведев прямо в камере умер от сыпного тифа.

Этот участник расстрела только на год пережил царскую семью. Он бежал из Екатеринбурга за один день до того, как «белые» установили в городе свою власть. В 1919 году его взяли в плен и допросили соратники Колчака.

Подарок Михаила Медведева-Кудрина

Медведев-Кудрин вспоминал, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.

О 20 годах его жизни после расстрела ничего не известно, однако в 1938 году он был назначен помощником начальника 1-го отделения отдела Особоуполномоченного в НКВД СССР. На этой должности Медведев-Кудрин дослужился до звания полковника. Во времена Хрущева получал персональную пенсию, вероятно, именно поэтому перед смертью завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью. Не обидел Медведев и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте «Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлое», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, и самому публиковать его статьи, чтобы уличить его во лжи, давая читателям правдивую информацию !

Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!Дорогой мой, хватит вешать лапшу на уши и без того оболваненным лживой советской пропагандой многим россиянам , которых коммуняки и так развели как лохов!

Теперь, что касается кровавых большевистских палачей семьи Николая II.Разве можно простить кровожадным нехристям большевикам изуверское уничтожение российской царской династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство для россиян , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?

А ведь Николаю II не отличался особой жестокостью к кровожадным и подлым большевикам! Например, Ленин, западный агент и провокатор, в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 3 рубля в месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе, подхватив у тому же сифилис )! Кроме того, после отречения царь фактически ничем большевикам не угрожал!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что именно заокеанские западные хозяева кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков, потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно российским царским золотом! Уничтожение же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле, Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Вот вся чудовищная правда о злодейском и варварском уничтожении российской царской династии , которая однозначно является трагедией для российского народа и если сегодня российские власти официально не признают это и другие , содеянные большевиками убийства, преступлением века , то Россия никогда не станет демократической страной и весь мир вновь будет противостоять ей!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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