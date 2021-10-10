Топ-10: Удивительные и странные факты про страусов

Страус – одно из самых удивительных созданий, живущих сегодня. Это очень древняя птица, поскольку относится она к одному из нескольких сохранившихся в наши дни видов нелетающих птиц, и иногда ее поведение в корне отличается от того, как ведут себя другие живые существа, прошедшие все ступени эволюции.



Однако несмотря на изменения, происходящие в мире, страус просто остается самим собой. В то время как большинство полагает, что страусы – тупые и трусливые создания, они оказываются яростными бойцами, когда необходимо. А хитрость этих птиц позволила им тысячелетиями выживать и даже процветать в условиях, когда на них охотились самые свирепые хищники на планете. Страус намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, а пользы от этой птицы больше, чем думают.



10. Страусы не зарывают голову в песок



Одним из самых прочных мифов о страусе, и фактом, который известен большинству людей, является мнение о том, что птицы зарывают голову в песок, когда чувствуют опасность или испуганы. Они просто отказываются оказаться лицом к лицу с ситуацией вне зависимости от того, является ли она обычной или пугающей. Они следуют стратегии: «Если я не вижу, то и меня не видно», подтверждая тем самым звание одного из самых тупых животных. Однако, как вы уже догадались, это всего лишь миф, не имеющий ничего общего с реальностью.

Страусы не зарывают голову в песок, чтобы спрятаться от опасности. Миф появился потому, что птицы часто склоняют голову к земле, чтобы подобрать пищу, или переворачивают яйца, которые частично зарыты в землю. В результате создается впечатление, что страусы регулярно зарывают голову в песок. Как утверждают специалисты по поведенческим особенностям страусов, птицы ведут себя совсем иначе, когда испуганы. Если они сомневаются, что смогут убежать от хищника, то попытаются спрятаться от него. Для этого страус упадет на землю и постарается принять вид еще одного куста, затерявшись среди других таких же. Если же он понимает, что нападения не избежать, или что яйца подвергаются опасности, птица вступит в бой, используя для этого свои сильные ноги.



9. Страусы откладывают самые большие яйца



Страус-самая большая нелетающая птица, живущая сегодня, и иногда она несет самые крупные яйца среди существующих птиц. Крупнейшее страусиное яйцо, отмеченное в Книге рекордов Гиннесса как мировой рекорд, было обнаружено в 2008 году на одной из ферм в Швеции. Это колоссальное яйцо весило 2,27 кг, что несравнимо больше веса тех яиц, которые мы употребляем на завтрак. Что же касается обычного страусиного яйца, то его вес эквивалентен совокупному весу 10 куриных яиц.

Это может показаться непозволительной роскошью, но страусиные яйца стали появляться на некоторых специализированных рынках в США, хотя они довольно дорогие, учитывая размер и то, сколько человек могут насытиться одним яйцом, не говоря уже о небольшом количестве страусиных ферм. Кроме того, готовить такие яйца довольно сложно, для этого потребуется специальная кухонная утварь, а также длительное время предварительной подготовки и приготовления. Скорлупа страусиных яиц настолько прочная, что ее рекомендуют разламывать с помощью электрического сверла. Обычно на приготовление уходит 2 часа, а из-за толщины скорлупы, нужно внимательно следить, чтобы не передержать яйцо на огне.



8. Страусы спят так же, как утконосы



Страус – одно из немногих животных на Земле, которое не эволюционировало с течением времени. По этой причине у него сохранились некоторые странности, связанные с циклом сна. Ученые наблюдали за птицами, которые стояли прямо, при этом их шеи немного расслаблялись, а затем резко выпрямлялись, в то время как глаза закрывались чаще, чем обычно. Сначала такое поведение было интерпретировано как то, что страус засыпает, но выяснилось, что на этом этапе птица уже спала. Страус спит стоя, а на некоторых этапах цикла сна, его глаза могут быть открыты, поэтому складывается ощущение, что он бодрствует.

Также у страусов есть интересная особенность: переключение между фазами медленного и быстрого сна происходит намного быстрее, чем у большинства существующих сегодня животных, а иногда обе фазы даже объединяются. Другие животные с аналогичными особенностями – ехидна и утконос, не обладают остальными свойственными страусу чертами, кроме этой. Ученые выдвинули предположение, что подобная связь существует между самыми древними животными, сохранившимися с момента своего появления на планете практически без изменений. Полагают, что такими особенностями характеризовался цикл сна на раннем этапе эволюции, а в дальнейшем у этих нескольких видов животных не возникло необходимости адаптировать свой сон к тому, который свойственен большинству живых существ в наши дни.

7. Страусиные бега – популярный вид спорта в некоторых частях Африки и США



Многие слышали о лошадиных скачках или даже о собачьих бегах, но бывают удивлены, узнав, что существуют и страусиные бега. Можно предположить, что такой вид спорта практикуется только в некоторых регионах, таких как Африка, где страусы обитают в естественной среде, однако страусиные бега устраивают также и в Соединенных Штатах Америки. Страусиный фестиваль Chandler Ostrich Festival, ежегодно проводимый в городе Чендлер (Chandler), Аризона, собирает 100 000 зрителей, а одной из основных достопримечательностей фестиваля являются страусиные бега.



Страусиные гонки в Африке имеют длинную историю и только недавно стали набирать популярность в других частях света. Это довольно опасный вид спорта, поскольку упасть со страуса гораздо проще, чем с лошади. Кроме того, страусы очень быстрые животные, они способны развивать скорость до 69 км/час. Туристы, желающие покататься на страусе, могут сделать это в некоторых специально отведенных для этого местах в Африке, где им помогут получить такой опыт без большого риска для здоровья. Повеселиться таким образом можно и на ежегодном фестивале в Аризоне, если вам хочется испытать на себе, каково это – прокатиться на двуногом животном.



6. Страусы глотают камешки, чтобы облегчить процесс переваривания пищи



Если у вас когда-либо был страус, и вы видели, как он глотает камешки или кусочки стекла, вы вполне могли встревожиться, хотя для этого нет причины. Напротив, если страусу не позволять глотать острые предметы, он и в самом деле умрет. Страусы употребляют такую пищу, которая требует длительного времени обработки, но желудок птиц не в состоянии справиться с этой задачей самостоятельно, а зубов у страусов нет. Эти птицы несколько иначе используют способ другого древнего животного – утконоса. Он набирает в рот немного гравия, чтобы измельчить пищу перед тем, как проглотить ее.

Страус глотает гравий и другие острые предметы, чтобы в желудке создать своего рода мясорубку, перемалывающую проглоченную им пищу. Эти острые предметы в желудке страуса, известные как желудочные камни, постепенно разрушаются от использования, поэтому птицам необходимо есть много гравия, стекла или других острых предметов, чтобы поддерживать нормальную работу желудка. Обычно в любой момент времени масса желудочных камней в желудке страуса составляет 1,5 кг – это довольно большой вес, который необходимо постоянно носить с собой в желудке, но это необходимо, чтобы выжить.



5. Эволюционное происхождение страусов и других нелетающих птиц различно



Страусы – один из немногих оставшихся видов нелетающих птиц, называемых ратитами. К их числу относится также Эму. Много лет назад, когда животный мир планеты включал много похожих видов, разновидностей ратитов было больше. Они обитали, например, в Новой Зеландии, как ныне вымерший Моа. Моа были намного больше страусов и могли достигать в высоту 3,66 м. Существуют веские основания полагать, что к вымиранию моа привела охота человека на этих птиц. Хотя, если пищи не было в достатке, употребление мяса моа в пищу было жизненно необходимым. Массовое вымирание животных и людей часто происходит вследствие нехватки пищи.

Многие годы ученые безосновательно полагали, что на момент, когда погиб суперконтинент Гондвана, уже существовала большая группа похожих нелетающих птиц, которая в результате разделилась на более мелкие. С течением времени в каждой из групп проявились небольшие отличия. Однако недавние исследования говорят об обратном. Суперконтинент разделился на несколько частей, и многие виды птиц самостоятельно перелетели в свои новые дома, прежде чем превратиться там в нелетающих. Конечно, некоторые из них имеют общих предков, но это в корне меняет подход к пониманию учеными происхождения ратитов и того, как они эволюционировали до сегодняшнего дня.



4. Увлечение страусиными фермами в США закончилось много лет назад, но интерес к ним может вернуться



Разведение страусов было очень популярным некоторое время назад, но в 90-х интерес к нему стал пропадать, а те, кто занялся этим с целью заработка, до сих пор пытаются бороться с обстоятельствами. Страусиное мясо представляли как один из самых модных и полезных продуктов, и в этом был резон. Несмотря на то, что мясо страуса имеет красный цвет, оно намного безопаснее для тех, кто имеет проблемы с сердцем. И если привыкнуть к страусиному мясу, оно будет вполне приятным на вкус и приемлемым по текстуре. В целом, это отличная замена традиционной говядине, используемой для гамбургеров.

Однако люди не привыкли к страусам, а тот факт, что мясо птицы, несущей яйца, которое должно больше напоминать курятину, имеет красный цвет, смущал многих. Это не означает, что сегодня вы не встретите страусиных ферм в США - их насчитываются сотни, а спрос на страусиное мясо снова начал расти. Люди ищут здоровые местные продукты, а мясо страуса является ценным источником питательных веществ. Яйца также прекрасный продукт, как уже говорилось выше, всего одно яйцо по своей питательной ценности соответствует двум дюжинам обычных куриных яиц.



Единственное, от чего хотелось бы предостеречь фермеров – чтобы они не совершали той же ошибки, производя слишком много продукта, что сбивает спрос и снижает прибыль, нанося тем самым вред им самим.



3. Страусы-самцы исполняют очень странный танец, чтобы привлечь самку



У страусов нет таких роскошных перьев, как у павлинов, чтобы расхаживать с важным видом, распустив красочный хвост, но им удается привлечь к себе гораздо больше внимания особенным способом. Посмотрите видео, потому что это нужно увидеть, чтобы в это поверить. Не раз люди становились свидетелями того, как страус совершает свой брачный танец, чтобы привлечь самку, и это одна из самых удивительных вещей, которые доводилось видеть.



Сначала страус опускается на колени, которые сгибаются в обратную сторону, а затем расправляет крылья и начинает двигать телом взад и вперед, поднимая и опуская крылья, двигая ими влево и вправо, раскачиваясь по кругу. После такого шоу он поднимается, замирает, хлопает крыльями, и продолжает вращаться, опустившись вниз, чтобы произвести мощное впечатление на самку, за которой он ухаживает. В зависимости от того, как она реагирует, самец может повторять шоу или отдельные его части до тех пор, пока самка не изъявит желания спариться. Иногда самец может привлечь своим танцем сразу несколько самок, которые будут следовать за ним, заинтересованные этим шоу.



2. Страус обыкновенный – самое быстрое двуногое животное



Страус – самое быстрое двуногое существо на планете, и это одно из качеств, за которое они ценятся в гонках. Если страус спешит, или возникла опасность, он способен развивать скорость до 69 км/час и удерживать скорость 48 км/час на протяжении 16 км, не нуждаясь в отдыхе или снижении темпа. Страусу необходимы такие способности, поскольку в его родной Африке есть очень много опасных и очень быстрых хищников, готовых превратить эту нелетающую птицу в еду. С достаточно большим отрывом страус может обойти их всех, кроме гепарда, который именно поэтому является для него самым опасным хищником.



Причина, по которой страус может бежать так быстро, заключается в том, что у птицы очень длинные ноги с подвижными, эластичными суставами, которые обеспечивают прочную опору и выносливость. Длинные ноги позволяют делать более длинные шаги, чем другие двуногие животные, а колени, сгибающиеся в обратном направлении, обеспечивают лучший баланс. Связки на ногах обладают большой эластичностью, что позволяет избежать повреждения коленного сустава, распространенного у людей. В результате страус переставляет ноги на большой скорости, сохраняя при этом баланс. Изучавшие особенности передвижения страусов ученые полагают, что эти моменты могут помочь в создании роботов, искусственных конечностей, а также в понимании и лечении проблем, связанных с коленными суставами у людей.



1. Мощный удар страуса может убить человека (и даже льва)



Как уже говорилось выше, страусы не зарывают голову в песок, если им что-то угрожает. Мы также объяснили, что большую часть времени страус лежит на земле и пытается замаскироваться. Однако бывают ситуации, когда страус знает, что хищники в любом случае будут его атаковать, и ему ничего не остается делать, как бороться за свою жизнь, яйца или своих страусят. В такой ситуации страус отнюдь не беспомощен. Длинные сильные ноги, которые птица использует для бега, оснащены мощными когтями. Удар ноги способен нанеси серьезную травму любому, кто хочет сделать из страуса добычу или просто пугает его.



Несмотря на то, что страус не всегда может справиться с опасным хищником, в прошлом его знали как существо, способное одним мощным ударом ноги с острыми когтями убить атакующее животное размером со льва. Также известны случаи, когда страус, почувствовав угрозу, убивал человека. Зная, что самой уязвимой точкой у хищника является шея, страус постарается быстро убить его, направив сюда удар ноги с острыми когтями. К сожалению, у большинства людей это также самая уязвимая точка, поэтому, если вы не являетесь экспертом в вопросе обращения со страусами, следует проявлять большую осторожность, даже находясь рядом с домашней птицей. Она может среагировать как лошадь, внезапно и яростно, если почувствует угрозу.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2317671110621792331/

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