Кто из этих красивых девушек народов Кавказа всех милее и краше?

Кавказ - регион на границе Европы и Азии, разделенный между шестью государствами: Россией, Азербайджаном, Грузией, Арменией, Абхазией и Южной Осетией. На территории Кавказа проживают 50-60 народностей, исповедующих ислам и христианство.

Девушки народов Кавказа – удивительные женщины, красота которых воспевается в песнях, литературных и живописных произведениях уже не одно столетие. Большинство этих девушек обладают светлой кожей, темно-каштановыми волосами и жгучим взглядом.

Еще одна исключительная черта внешности кавказских девушек – это их красивые, шелковистые брови, привлекающие внимание и к восхитительным глазам. Кроие того, они известны не только своей красотой, но и темпераментным характером, преданностью семье, умением хранить традиции своего народа.

Недавно был опубликован топ-30 самых красивых девушек Кавказа , в который вошли и девушки, которых ,на мой взгляд, трудно назвать красивыми ! Именно поэтому я выбрал для вас десять из этих тридцати красавиц ,на мой взгляд, самых привлекательных девушек Кавказа !Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную из из них .

Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Неслихан Атагюль(7).

И так – выбираем!

1.Самая красивая адыгейка - певица Фатима Дзибова .

2.Самая красивая балкарка - певица Лилия Шаулухова.

3.Самая красивая кумычка - Зоя Гасанова - автор и ведущая программы "Свадебный сезон" на дагестанском тв.

4.Самая красивая чеченка - Макка Сагаипова (род. 14 февраля 1987, Грозный) - чеченская певица и танцовщица ансамбля "Ловзар".

5.Джанет Кердикошвили - грузинская модель, Мисс Грузия 2011.

6.Зарина Каирова - осетинская актриса,

7. Неслихан Атагюль - турецкая актриса. Её отец - черкес, мать - русская.

8.Самая красивая лезгинка - турецко-бельгийская певица Хадисе Ачыкгёз.

9.Айна Гетагазова - ингушская певица и композитор.

10.Диана Шнорхокян - французская пианистка, телеведущая, актриса, модель армянского происхождения .Она была выбрана моделью для представления красоты армянской нации в художественном проекте Натальи Ивановой .

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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