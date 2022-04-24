19 самых вредных продуктов на Земле

К сожалению, в наше время труднее найти полезную для здоровья еду, чем вредную.

Конечно, с чипсами и колой всё и так понятно, но многие продукты, которые считаются полезными, на самом деле содержат вредные добавки.

Вот от чего лучше держаться подальше:

1. Куриные наггетсы.

Вредный ингредиент: диглицериды, красный № 40, карраген.

Куриные наггетсы всегда содержат множество синтетических ингредиентов, которые придают им съедобный вид и не позволяют быстро портиться.

2. Фруктовый сок.

Вредный ингредиент: фруктоза.

Даже натуральный 100% сок содержит до 36 грамм сахара на стакан, причём это фруктоза — тот самый сахар, который приводит к возникновению подкожно-жировой клетчатки.

3. Белый сахар.

Вредный ингредиент: сахар, ясное дело.

Белый сахар особенно вреден, но тростниковый и кондитерский сахар также приводят к ожирению.

4. Попкорн для микроволновки.

Вредный ингредиент: транс-жиры.

Как известно, транс-жиры очень плохо сказываются на работе сердца.

5. Энергетики.

Вредный ингредиент: сахароза, глюкоза, кофеин.

Любой энергетический напиток представляет собой неоправданно дорогой химический коктейль, содержащий кофеина, как чашка крепкого кофе, и кучу сахара (или сахарозаменителей).

Между прочим, энергетики на 11% чаще вызывают кариес, чем обычная кола.

6. Диетическая кола.

Вредный ингредиент: карамельный краситель, бромированное растительное масло, бисфенол А, аспартам.

Бутылка колы содержит одновременно канцерогенные красители, синтетические сахара, вызывающие ожирение, и даже огнетушительные средства!

А цитрусовые напитки содержат бромированное растительное масло, которое может вызывать бесплодие и нарушает работу щитовидки.

7. Бульонные кубики.

Вредный ингредиент: глутамат натрия, жёлтый № 5, жёлтый № 6.

Глутамат используется для искусственной стимуляции аппетита, тогда как синтетические жёлтые красители приводят к гиперактивности и рассеиванию внимания у детей.

8. Жареное во фритюре.

Вредный ингредиент: гидрогенизированное масло.

Наггетсы, кальмары, картошка… всё, что жарится во фритюре, приносит лишний вес. Но это ещё не всё: гидрогенизированное масло, в котором это жарится, может вызывать депрессию и способствует образованию тромбов в артериях.

9. Фермерский лосось.

Вредный ингредиент: омега-6, ПХБ.

Атлантический лосось весь выращивается на фермах и содержит опасные жирные кислоты омега-6, вызывающие воспаления. Кроме того, его красят в розовый цвет с помощью ПХБ — канцерогенных химикатов, запрещённых ещё в 1979 году.

10. Холодный чай в бутылках.

Вредный ингредиент: альгинат пропиленгликоля (E405).

Этот загуститель, стабилизатор и эмульгатор может вызвать сердечно-сосудистые и нейротоксические заболевания.

11. Мясные продукты.

Вредный ингредиент: нитрат, натрий.

Нитраты нарушают усвоение сахара в организме, что может привести к диабету. Кроме того, повышается риск рака щитовидной железы и кишечника. А натрий приводит к гипертензии, что может закончиться сердечно-сосудистыми заболеваниями.

12. Маринованные огурцы.

Вредный ингредиент: бензоат натрия, бензоат калия.

Эксперименты показывают, что бензоаты вреяд митохондриям наших клеток, то есть разрушают ДНК.

13. Крашеные апельсины.

Вредный ингредиент: цитрусовый красный №№ 1 и 2.

Апельсины часто красят, чтобы они выглядели привлекательнее, спелее и «оранжевее». Оба красителя могут повредить хромосомы и вызвать рак.

14. Майонез из «Макдональдса».

Вредный ингредиент: сорбат калия.

Сорбат калия признан канцерогеном, поскольку вызывает мутации клеток млекопитающих.

15. Мороженая рыба и рыбные продукты.

Это консервант, который в больших дозах может привести к раку желудка.

16. Жевательная резинка.

Вредный ингредиент: бутилированный гидроксианизол (БГА).

БГА выделяется в рот при жевании, даже если вы выплёвываете жвачку. Этот консервант в больших количествах препятствует сворачиванию крови и приводит к росту раковых опухолей. Запрещён в Великобритании, Японии и многих европейских странах.

17. Белая мука.

Вредный ингредиент: диоксид хлора.

Это отбеливающее средство является канцерогенным.

18. Вода в бутылках.

Вредный ингредиент: бисфенол А.

Бисфенол А содержится в пластиковой пищевой таре и действует в малейших дозах. Он может вызвать гормональный дисбаланс и рост груди у мужчин, а также рак и бесплодие.

19. Искусственный шоколад.

Вредный ингредиент: полисорбат-60.

Этот эмульгатор делается из кукурузы, пальмового масла и нефти и никогда не портится. Проблема в том, что он часто содержит 1,4-диоксан — вещество, вызывающее рак у млекопитающих.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2463802161879059219/

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