19 самых вредных продуктов на Земле

К сожалению, в наше время труднее найти полезную для здоровья еду, чем вредную.
Конечно, с чипсами и колой всё и так понятно, но многие продукты, которые считаются полезными, на самом деле содержат вредные добавки.
Вот от чего лучше держаться подальше:
1. Куриные наггетсы.
Вредный ингредиент: диглицериды, красный № 40, карраген.
Куриные наггетсы всегда содержат множество синтетических ингредиентов, которые придают им съедобный вид и не позволяют быстро портиться.
2. Фруктовый сок.
Вредный ингредиент: фруктоза.
Даже натуральный 100% сок содержит до 36 грамм сахара на стакан, причём это фруктоза — тот самый сахар, который приводит к возникновению подкожно-жировой клетчатки.
3. Белый сахар.
Вредный ингредиент: сахар, ясное дело.
Белый сахар особенно вреден, но тростниковый и кондитерский сахар также приводят к ожирению.
4. Попкорн для микроволновки.
Вредный ингредиент: транс-жиры.
Как известно, транс-жиры очень плохо сказываются на работе сердца.
5. Энергетики.
Вредный ингредиент: сахароза, глюкоза, кофеин.
Любой энергетический напиток представляет собой неоправданно дорогой химический коктейль, содержащий кофеина, как чашка крепкого кофе, и кучу сахара (или сахарозаменителей).
Между прочим, энергетики на 11% чаще вызывают кариес, чем обычная кола.
6. Диетическая кола.
Вредный ингредиент: карамельный краситель, бромированное растительное масло, бисфенол А, аспартам.
Бутылка колы содержит одновременно канцерогенные красители, синтетические сахара, вызывающие ожирение, и даже огнетушительные средства!
А цитрусовые напитки содержат бромированное растительное масло, которое может вызывать бесплодие и нарушает работу щитовидки.
7. Бульонные кубики.
Вредный ингредиент: глутамат натрия, жёлтый № 5, жёлтый № 6.
Глутамат используется для искусственной стимуляции аппетита, тогда как синтетические жёлтые красители приводят к гиперактивности и рассеиванию внимания у детей.
8. Жареное во фритюре.
Вредный ингредиент: гидрогенизированное масло.
Наггетсы, кальмары, картошка… всё, что жарится во фритюре, приносит лишний вес. Но это ещё не всё: гидрогенизированное масло, в котором это жарится, может вызывать депрессию и способствует образованию тромбов в артериях.
9. Фермерский лосось.
Вредный ингредиент: омега-6, ПХБ.
Атлантический лосось весь выращивается на фермах и содержит опасные жирные кислоты омега-6, вызывающие воспаления. Кроме того, его красят в розовый цвет с помощью ПХБ — канцерогенных химикатов, запрещённых ещё в 1979 году.
10. Холодный чай в бутылках.
Вредный ингредиент: альгинат пропиленгликоля (E405).
Этот загуститель, стабилизатор и эмульгатор может вызвать сердечно-сосудистые и нейротоксические заболевания.
11. Мясные продукты.
Вредный ингредиент: нитрат, натрий.
Нитраты нарушают усвоение сахара в организме, что может привести к диабету. Кроме того, повышается риск рака щитовидной железы и кишечника. А натрий приводит к гипертензии, что может закончиться сердечно-сосудистыми заболеваниями.
12. Маринованные огурцы.
Вредный ингредиент: бензоат натрия, бензоат калия.
Эксперименты показывают, что бензоаты вреяд митохондриям наших клеток, то есть разрушают ДНК.
13. Крашеные апельсины.
Вредный ингредиент: цитрусовый красный №№ 1 и 2.
Апельсины часто красят, чтобы они выглядели привлекательнее, спелее и «оранжевее». Оба красителя могут повредить хромосомы и вызвать рак.
14. Майонез из «Макдональдса».
Вредный ингредиент: сорбат калия.
Сорбат калия признан канцерогеном, поскольку вызывает мутации клеток млекопитающих.
15. Мороженая рыба и рыбные продукты.
Это консервант, который в больших дозах может привести к раку желудка.
16. Жевательная резинка.
Вредный ингредиент: бутилированный гидроксианизол (БГА).
БГА выделяется в рот при жевании, даже если вы выплёвываете жвачку. Этот консервант в больших количествах препятствует сворачиванию крови и приводит к росту раковых опухолей. Запрещён в Великобритании, Японии и многих европейских странах.
17. Белая мука.
Вредный ингредиент: диоксид хлора.
Это отбеливающее средство является канцерогенным.
18. Вода в бутылках.
Вредный ингредиент: бисфенол А.
Бисфенол А содержится в пластиковой пищевой таре и действует в малейших дозах. Он может вызвать гормональный дисбаланс и рост груди у мужчин, а также рак и бесплодие.
19. Искусственный шоколад.
Вредный ингредиент: полисорбат-60.
Этот эмульгатор делается из кукурузы, пальмового масла и нефти и никогда не портится. Проблема в том, что он часто содержит 1,4-диоксан — вещество, вызывающее рак у млекопитающих.
Источник : https://sreda.temadnya.com/2463802161879059219/
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