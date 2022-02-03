За что в Европе ненавидели императора Николая I

Николай I не относится к любимцам русской истории. О нем говорили: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого». При Николае I в стране прошла промышленная революция, а Россию на Западе стали называть «тюрьмой народов».

«Палач декабристов»

В день коронации Николая - 14 декабря 1825 года - в Санкт-Петербурге вспыхнуло восстание декабристов. После оглашения манифеста о восхождении монарха на престол, завещания Александра и письма Константина с подтверждением отречения, Николай заявил: «После этого вы отвечаете мне головой за спокойствие столицы, а что до меня, если буду императором хоть на один час, то покажу, что был того достоин».

К вечеру новому императору пришлось принять, пожалуй, одно из самых сложных решений в своей жизни: после переговоров и неудачных попыток уладить дело мирным путем, Николай решился на крайнюю меру – картечь. Он пытался предотвратить трагедию и мотивировал отказ применить силу вопросом: «Что же вы хотите, чтобы я в первый день моего царствования обагрил кровью моих подданных?». Ему отвечали: «Да, если это необходимо для спасения Империи».

Даже те, кто недолюбливал нового императора, не могли не признать, что «14 декабря он показал себя властелином, личным мужеством и ореолом власти действуя на толпу».

Реформатор промышленности

Если до 1831 года император еще намеревался осуществить ряд преобразований для укрепления позиций самодержавия, то последующий курс правления, завершившийся «мрачным семилетием», был отмечен духом крайнего консерватизма. После разгрома восстания декабристов Николай поклялся, что революция, стоявшая на пороге России, не проникнет в страну, «пока во мне сохранится дыхание жизни». И он сделал всё, чтобы подавить малейшие проявления свободомыслия, в том числе ужесточил цензуру и усилил государственный контроль над образовательной системой (Школьный устав 1828 года и Университетский устав 1835 года).

Николаевская эпоха ознаменовала и позитивные явления. Новый император получил в наследство промышленность, состояние которой было наихудшим за всю имперскую историю. Поразительно, но факт: он сумел превратить ее в конкурентоспособную отрасль за счет автоматизации производства и масштабного использования вольнонаемного труда, уделяя этим вопросам особое внимание. С 1825 по 1860 годы было построено 70% дорог с твердым покрытием, в 1843 году начато строительство Николаевской железной дороги.

Цензор

Новый цензурный устав, запрещавший издание любых материалов, подрывавших авторитет существовавшего монархического строя, был обнародован в 1826 году. В народе он получил название «чугунного», вероятно, потому что в нем невозможно было отыскать «лазейки». Жесткой цензуре подвергалась не только художественная литература, но и учебники. Широко известен абсурдный случай, когда к печати был запрещен учебник арифметики, в одной из задач которого выявили «подозрительное» троеточие между цифрами.

Под нож цензоров попадали не только авторы-современники. Председательствующий цензор Батурлин, например, предлагал исключить из акафиста Покрова Богородицы следующие строки: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и звероподобных». Через два года был выпущен чуть более лояльный вариант «чугунного» устава, который ограничивал субъективность цензоров, но, по сути, не отличался от своего предшественника.

Ревизор

Другим делом жизни Николая Павловича стала борьба с вечной русской проблемой – коррупцией. Впервые при нем начали проводиться ревизии на всех уровнях. Как писал Ключевский, император частенько сам выступал в роли ревизора: «Бывало, налетит в какую-нибудь казенную палату, напугает чиновников и уедет, дав всем почувствовать, что он знает не только их дела, но и их проделки».

Борьба с расхищением госсобственности и злоупотреблениями велась как Министерством финансов во главе с Егором Канкриным, так и Министерством юстиции, которое на законодательном уровне следило за тем, насколько рьяно губернаторы наводят порядок на местах. Однажды по поручению императора для него был составлен список губернаторов, которые не берут взятки. В густонаселенной Россию таких набралось только двое: ковенский губернатор Радищев и киевский Фундуклей, на что император заметил: «Что не берет взяток Фундуклей — это понятно, потому что он очень богат, ну а если не берет их Радищев, значит, он чересчур уж честен».

По свидетельствам современников, Николай Павлович «часто закрывал глаза» на мелкое взяточничество, заведенное издавна и широко распространенное. А вот за серьезные «проделки» император наказывал по всей строгости: в 1853 году перед судом предстали более двух с половиной тысяч чиновников.

Крестьянский вопрос

Радикальных мер требовал и так называемый «крестьянский вопрос» - император понимал, что народ ждет от него «лучшей жизни». Промедление могло привести к тому, что «пороховой погреб под государством» «рванёт». Император сделал многое для того, чтобы облегчить жизнь крестьян, упрочив стабильность империи. Был установлен запрет на продажу крестьян без земли и с «раздроблением семейства», а также ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. Указ об обязанных крестьянах впоследствии был положен в основу реформы по отмене крепостного права.

Историки Рожков, Блюм и Ключевский указывали, что впервые было сокращено количество крепостных, доля которых сократилась по разным оценкам до 35-45%. Улучшилась жизнь и так называемых государственных крестьян, которые получили собственные земельные наделы, а также помощь в случае неурожая от открытых повсеместно вспомогательных касс и хлебных магазинов. Рост благосостояния крестьян позволил на 20% увеличить доходы казны.

Впервые была реализована программа массового образования крестьянства: к 1856 году было открыто почти 2000 новых школ, а количество учащихся с полутора тысяч человек в 1838 году выросло до 111 тысяч. По мнению историка Зайончковского, у подданных императора Николая I могло создаться впечатление, что «в России наступила эпоха реформ».

Законодатель

Еще Александр I обращал внимание на то, что закон – един для всех: «Коль скоро я себе дозволяю нарушать законы, кто тогда почтет за обязанность наблюдать их?» Однако к началу XIX века в законодательстве царила полная неразбериха, которая зачастую приводила к беспорядкам и судебным злоупотреблениям. Следуя собственной установке не менять существующий порядок, Николай поручает Сперанскому провести кодификацию российских законов: систематизировать и закрепить законодательную базу, при этом, не внося изменений в ее содержание.

Попытки унификации законодательства предпринимались и до Николая, однако по-прежнему единственным сборником, который охватывал всё русское право, оставалось Соборное уложение 1649 года. В результате кропотливой работы было составлено Полное собрание законов, затем издан «Свод законов Российской» империи, куда вошли все действующие законодательные акты. Однако непосредственно кодификация, которую Сперанский планировал осуществить на третьем этапе работы, а именно создать Уложение, в котором бы старые нормы были дополнены новыми, не нашла поддержки у императора.

«Жандарм Европы»

Николай I, пожалуй, был первым правителем России, у которого была чудовищная репутация в Европе. Именно в его правление Российская империя «заработала» такие эпитеты, как «тюрьма народов», «жандарм Европы», которые закрепились за нашей страной на многие десятилетия. Причиной тому было активное участие Николая в европейской политике.

1830-1840 годы стали временем революций в Европе, монарх считал своим долгом противостоять «бунтарскому хаосу». В 1830 году Николай принял решение направить польские войска в составе русского корпуса на подавление революции во Франции, что вызвало восстание в самой Польше, часть которой входила в состав Российской империи. Повстанцы объявили династию Романовых вне закона, сформировали временное правительство и силы самообороны. Конечно же, восстание поддержали многие европейские страны: в ведущих британских и французских газетах началась травля Николая и самой России. Однако император жестко подавил восстание.

В 1848 году он отправил войска в Венгрию, чтобы помочь Австрии подавить венгерское национально-освободительное движение. Правление Николая Павловича можно считать и первой осознанной попыткой России отстаивать свои геополитические интересы. Императора считали покровителем балканских славян и греков за поддержку этих народов в их борьбе за независимость от Турции.

Конфликт с Турцией и Англией

Первая половина царствования Николая I отмечена рядом крупных военных успехов. По Туркманчайскому соглашению двухлетняя война с Персией завершилась присоединением Нахичеванского и Эриванского ханств. Результатом Адрианопольского мирного договора Русско-турецкой войны 1828-1829 годов стало включение восточного побережья Черного моря в состав Российской империи. Подавление польского восстания в 1831 году позволило включить Польшу в состав империи и отменить конституцию 1815 года. Император был вынужден продолжать затянувшуюся войну на Кавказе и вступить в новую - Крымскую, которая изрядно «потреплет» казну (дефицит будет восполнен только через 14 лет после окончания войны).

По условиям мирного договора в Крымской войне Россия потеряла Черноморский флот, правда, Севастополь, Балаклава и ряд других крымских городов были возвращены в обмен на крепость Карс. Война дала толчок к экономическим и военным реформам, проводимым уже после Николая I.

Император, ранее отличавшийся отменным здоровьем, в начале 1855 года неожиданно простудился. Он подчинил свою жизнь и уклад вверенного ему «механизма» простому регламенту: «Порядок, строгая, безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, всё вытекает одно из другого; никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться; никто без законного обоснования не становится впереди другого; все подчиняются одной определённой цели, всё имеет своё предназначение». Умирал он со словами: «Сдаю мою команду, к сожалению, не в том порядке, как желал, оставляя много хлопот и забот».

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть :

Кого обвинял в Катынском расстреле хирург Николай Бурденко https://otari.mirtesen.ru/blog/43437217119/

Открытое письмо фальсификатору истории Е.Прудниковой ! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43356225497/)

Пострадавшие от "сталинских репрессий". Кто же они, эти "безвинно осуждённые"? https://otari.mirtesen.ru/blog/43417567482/