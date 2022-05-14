Арно Хидирбегишвили: Россия достигла важных результатов на Украине, значение которых проявится в ближайшем будущем

«Деньги, конечно, дьявольски большая сила, но только когда они в руках умных людей, которые знают, что законы естества - сильнее, - заявил в интервью NEWS-FRONT GEORGIA Главный редактор и генеральный директор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили. Любая сила, будь то империя, режим, или нация, которая делает ставку на свою исключительность и угнетает других, рано или поздно, терпит крах».

Вопрос: Кто победит в войне на Украине?

- Война подходит к концу, Россия достигла большинства своих целей, причём «малой кровью»:

- весь мир увидел, что Коллективный Запад (США и сателлиты по НАТО) боится воевать с Россией;

- демилитаризация Украины осуществлена почти на 90%;

- Украина будет нейтральной внеблоковой страной, то есть - продвижение НАТО на Восток остановлено, на Украине не будет вооружений, инструкторов, баз и учений США и НАТО;

- Украина будет страной с безъядерным статусом, то есть - попытки создать ядерную бомбу с использованием Чернобыльского хранилища, будут запрещены;

- на Украине не будет создаваться биологическое оружие - 30 биологических лабораторий Пентагона будут закрыты;

- на Донбассе воцарится мир, прекратится АТО, вопрос интеграции ДНР и ЛНР в состав Украины будет возможно решать только путём выборов, референдума, дипломатии, переговоров и другими политическими методами, а не военным путём, что, впрочем, подразумевали Минские соглашения;

- Крым и Севастополь признан российским;

- Россия стала одним из гарантов безопасности Украины, а значит, в определённом смысле, и куратором.

Украина заплатила высокую цену за украинский нацизм, её гражданам придётся восстанавливать страну, потому что они допустили нацизм у себя дома, позволили себя запугать в 2013 году.

Вопрос: каких целей не достигла Россия в ходе военной операции?

- Россия отомстила за геноцид русских и соотечественников, но тоже заплатила высокую цену за победу, потому что в СССР, а потом - в России допустили осквернение памяти Сталина, отняли у Великой Победы имя Верховного Главнокомандующего, пошли по пути Хрущёва. Подверглось девальвации само значение Великой Победы, как победы над нацизмом, победы советского народа во главе со Сталиным. Гладя на это, нацизм на Украине поднял голову.

Что России не удалось, так это денацификация. К сожалению, потому что «голова» нацизма сегодня находится на Украине, отруби эту «голову» - и «щупальца», в Грузии и в других странах, куда проникла нацистская зараза, тоже сдохнут. Антироссийская пропаганда - на Западе, на Украине и в Грузии - сейчас подаст вышеперечисленные результаты на Украине как победу украинских националистов, как поражение России, что может дестабилизировать ситуацию в Грузии. Грузинская Партия Войны сохранит мощный тыл в лице киевского режима Зеленского, в котором немало кадров из грузинской команды Саакашвили.

Повторяю: Россия достигла важных результатов на Украине, значение которых проявится в ближайшем будущем. Пусть пока думают, что им удалось дожать Россию. Подверженный западной пропаганде обыватель, который говорит, что русская армия буксовала, из-за чего Москва отказалась от первоначальных намерений, наивно полагает, что Россия собиралась взять на попечение огромную Украину, как Абхазию и Южную Осетию, и бесплатно раздавать всем печенье, как Нуланд... Это смешно, потому что Россия даже Абхазии и ЮО недавно указала - пора переходить на самоокупаемость, время отдыхать на дотациях и разглагольствовать о национальных идеалах независимых апсуа и аланов прошло, настало время принимать прагматичные решения и самим строить своё будущее, в первую очередь - разговаривать с грузинами.

Вопрос: Выдержит ли Россия западные санкции?

- После прекращения войны большинство санкций Запад отменит, но Россия может не изменить своих решений, к примеру - продолжать требовать оплаты энергоносителей в рублях. Настанет очередь России выставлять условия, потому что Россия - это «матрица», а Запад - «гаджеты». Все «опции», которых лишил Запад Россию, это, конечно, комфорт, но не жизненно важные «органы». Нефть, газ, хлеб и оружие, чтобы охранять свои богатства, всё это у России есть в избытке, а у Запада нет. Запад сегодня стреляет себе в ногу - народы Европы выйдут на митинги и совершат мировую революцию, если Запад не отменит санкции, это вопрос дней. Европейцы голодать, мёрзнуть и ходить пешком из-за нацистских амбиций сумасшедших украинцев, разрисовавших своё тело наколками со свастикой, не собираются! А ещё европейцы поняли, что их кинули, и гибнуть за финансовые интересы США, желающих сплавить на Европу свой сжиженный, или сланцевый газ, не хотят. Деньги, конечно, дьявольски большая сила, но только когда они в руках умных людей, которые знают, что законы естества - сильнее. Мир - это единый организм, и исключить из него Россию - значит удалить себе часть тела, став обречённым на смерть инвалидом. Изолировать Россию от мира невозможно, можно только изолировать от России Запад.

Вопрос: Если украинская власть Зеленского, которая поддерживает грузинскую оппозицию Саакашвили, не изменится, значит грузинская оппозиция усилится. Удержит ли в таком случае нынешняя грузинская власть бразды правления?

- Любая сила, будь то империя, режим, или нация, которая делает ставку на свою исключительность и угнетение других, рано, ли поздно, терпит крах. Это не учли немецкие фашисты, не понимают украинские и грузинские нацисты. Причина - умственная и моральная неполноценность, потому что умственно полноценный и нравственный человек не становится нацистом. На Украине всё только начинается… А в Грузии Партия Войны - партия Саакашвили «Национальное движение» и её сателлиты - сегодня хочет повторить в Абхазии то, что сделала в августе 2008 года в Южной Осетии, использовав Олимпиаду в Пекине. Сегодня они хотят успеть использовать удобный момент - войну на Украине, которая подходит к концу - и напасть на Абхазию, тем самым, открыть Второй фронт против России в Грузии. К этому открыто призывает Грузию киевское руководство, которое действует по шпаргалке грузинской Партии Войны, постоянно представленной в Киеве главными преступниками режима Саакашвили - бывшими руководителями силовых структур - Окруашвили, Барамидзе, Мерабишвили, Сакрварелидзе, Лорткипанидзе, Кезерашвили и др. А содержащийся в грузинской тюрьме в привилегированном режиме Саакашвили постоянно формирует и посылает в Киев делегации под руководством лидеров Партии Войны, которые координируют совместные действия Тбилиси и Киева - Деканосидзе, Херхеулидзе, Хоштария, Самадашвили, Кутелия, Цискаришвили, Накопия, Вашадзе и др. Результатом совместной деятельности Партии войны и киевского руководства является отзыв украинского посла, который участвует во флешмобах Партии Войны в Тбилиси; это - обвинения правительства Грузии в аморальности со стороны Киева, упрёки в уклонении от военной помощи ВСУ и от объявления антироссийских санкций; это - призывы открыть Второй антироссийский фронт в Грузии, чтобы ослабить Россию войной на два фронта; это - оскорбление русских, русскоязычных и осмелившихся заговорить на русском языке в общественных местах Тбилиси, и другие провокационные действия. Тем самым, власть Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» вынуждают отказаться о провозглашённого ею безальтернативно мирного решения проблемы восстановления территориальной целостности, клеймят её «Русской мечтой» и «Кремлёвскими предателями». А Саакашвили, используя скамью подсудимых в качестве трибуны, прямо призывает к свержению «пророссийской» власти. Обидно, ведь в это время грузинской правительство и испытывающий крайнюю нужду грузинский народ, кроме отправки сотен тонн гуманитарной помощи на Украину, делает для украинцев, приехавших в Грузию, то, чего не сделала ни одна страна! Достаточно отметить, что в Тбилиси, где давно закрыты русские школы, факультеты в ВУЗах и даже последний детский сад, заслуженно считавшийся одним из лучших, срочно открыли украинские секторы в школах и ВУЗах, а также выделили детсады.

Вопрос: Какими ресурсами, кроме поддержки власти Украины, располагает называемая Вами Партией Войны радикальная грузинская оппозиция в своей внутренней войне против власти Грузии?

- В первую очередь, это поддержка посла США в Грузии Келли Дегнан, которая поддерживает Партию Войны, которую называет «спектром политической оппозиции» и призывает «Грузинскую мечту», парламентское большинство, объединиться с ней, чтобы вместе атаковать «общего врага Украины и Грузии» - Россию. Посол США критикует правительство Грузии, каждый раз выражает «возмущение» и «разочарование» от имени США по поводу любого решения правительства Грузии. направленное на национальные интересы и не направленное против Российской Федерации, как к «не соответствующему стандартам западной демократии». Едва только забрезжит пусть едва заметная положительная тенденция в плане урегулирования российско-грузинских отношений, Посольство США блокирует её и призывает грузинское правительство «лучше призвать Россию к выполнению Соглашения от 2008 года» (т.н. Договора Медведева-Саркози).

Как нарочно, именно в это момент из Москвы раздаются поощрительные реплики московского руководства в адрес «трезвой политики нынешней грузинской власти», что оставляет впечатление сделанных в ответ американскому послу и мгновенно подхватывается Партией Войны как лучше подтверждение «пророссийскости» правительства «Грузинской мечты» - «проводника интересов Кремля». Авторы подобных оптимистичных заявлений черпают информацию о ситуацию в Грузии не из аналитических источников, а из уст мифических «экспертов» созданных ими же НКО, заинтересованных в постоянном финансировании, что отнюдь не добавляет позитива и подпитывает всевозможные инсинуации. Война на Украине показала - «русского мира», «соотечественников РФ» в Грузии нет, структуры, призванные осуществлять российскую «мягкую силу», с задачей не справились. В Грузии есть только грузинский народ, три четверти которого хочет дружить с Россией и русскими, но Москва не имеет контакта с выражающими мнение большинства грузинского народа людьми. И не надо забывать, что нынешняя грузинская власть за неполные 9 лет сделала 90% процентов работы по сближению Грузии с США, НАТО и ЕС после получения Грузией независимости.

Послушным инструментом в руках американского посла является президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая открыто выступает против правительства и парламентского большинства, критикует в публичных выступлениях и интервью западным СМИ премьер-министра Ираклия Гарибашвили и правящую партию, несмотря на то, что «Грузинская мечта» с огромным трудом, с привлечением огромных финансовых ресурсов, протащили её во втором туре на президентское кресло. Мелкая французская чиновница - потомок грузинской эмиграции меньшевиков, она попала на свою историческую родину уже в солидном возрасте благодаря капризу президента Саакашвили. Враг православия, причисляющая себя к «высшей касте», а грузинский народ - к быдлу, малообразованная, не владеющая государственным - грузинским языком, она занята подрывным саботажем и вредительством, осуществляя без санкции правительства самовольные визиты в Европу, в частности - в родную ей Францию, агитируя руководителей стран ЕС и европейских организаций против «пророссийской власти Грузии, по прежнему находящейся под контролем российского олигарха - учредителя правящей партии и экс-премьер-министра, миллиардера Бидзины Иванишвили».

Президент Зурабишвили - единственный представитель власти Грузии, кто наперекор Католикос-Патриарху все Грузии Илие Второму и решению Святого Синода Грузинской Православной Церкви поддержала раскольничью Новую Украинскою Церковь и стамбульский лже-томос о её «автокефалии». «Россия потеряла все моральные права быть единоверной для какой-либо другой Православной Церкви!», - заявила не имеющая представление о дипломатии президент Грузии, посмев подвергнуть критике Русскую Православную Церковь. Напомню, что ранее оскорбления Зурабишвили в адрес России и её президента, как «оккупантов, врага Грузии №1», послужили причиной Указа Президента Путина о прекращении прямых авиасообщений с Грузией, что нанесло грузинской госказне ущерб в миллиарды лари. Теперь Зурабишвили, улучшив момент - физическую слабость Католикос-Патриарха в глубоко почтенном возрасте - решила ударить по единственному не разрушенному мосту, связывающему Грузию с Россией. Самое опасное, что Зурабишвили, как президент, является Верховным Главнокомандующим Вооружённых сил Грузии, поэтому если в срочном порядке не объявить ей импичмент, или не уговорить подать в отставку, чтобы прекратить полномочия, безбашенная Саломе Зурабишвили по прозвищу «САЛОМЕнная шляпа» может объявить России войну!

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