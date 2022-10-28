Почему электромобили наносят вред природе не меньше бензиновых авто?

В 21 веке началась активная борьба против двигателей внутреннего сгорания, аргументируя это большим выбросом CO2 в окружающую нас среду, что и стало основным аргументом в создании полностью электрического транспорта.

Из-за того, что разом колоссально автопроизводители не могут перевестись полностью на электрические агрегаты, изначально в производство вошли гибридные установки (помесь двс и электрического агрегата). Но при этом, несмотря на то, что гибридные, хоть и стали менее вредными, все же у них происходит выброс CO2, что загрязняет окружающую среду здесь и сейчас.

К гибридным авто относятся (BMW I8, Toyota Prius, Range Rover PHV и др).

И в последнем поколении автомобилестроения начали появляться компании, в чьих машинах содержится только электрическая установка в паре с литий-ионными пластинами, которые держат заряд, в них же и заключается основная проблема вреда окружающему нас миру.

Дело в том, что двигатели внутреннего сгорания вредят природе здесь и сейчас, а вот когда батарея от электро авто приходит в негодность, переработка ее состава стоит больших затрат и в большинстве своем при попадании в природу, может послужить неблагоприятным последствиям.

Следовательно на данный момент, пока прогресс не постиг окончательно переработку литий-ионных аккумуляторов и большинство таких автомобилей стоят на разборках в лесополосах, это приводит к отрицательной стороне влияния, что остается за "кулисой".

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А вы знали об этом?

В августе 1918 года большевики планировали штурм Казани. Для этого на личном бронепоезде на станцию Свияжск прибыл председатель Реввоенсовета – Лев Троцкий. Считавший собственное присутствие на фронте долгом партийный лидер планировал собрать все силы в один кулак и разгромить в Поволжье белогвардейцев.Однако, противники узнали о его прибытии и организовали покушение. Причем оно было настолько массированным и внезапным, что солдаты, оборонявшие Свияжск не выдержали и бежали.Захватив один из пароходов волжской флотилии, дезертиры надеялись скрыться. Они понадеялись на то, что белые перебьют на станции всех и искать их будет некому.Троцкому удалось выжить. Чудом отбив атаку он перешел в контрнаступление, но про беглецов не забыл.Дальнейшие события, своей жестокостью, заставили содрогнуться и своих и чужих. Пойманных паникеров доставили на станцию, и по приказу Троцкого расстреляли каждого десятого. Впоследствии Троцкий писал, что именно этот случай позволил быстро создать боеспособную Красную армию.

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