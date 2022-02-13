Что такое «серый развод»? 4 важных особенности

Вместе они вырастили детей, выплатили ипотеку, купили дачу у моря, и жили там долго и счастливо… Примерно так выглядит сказка о большой и светлой любви на современный лад. Большинство людей уверены – брак это инвестиция в старость. Однако исследования, проведенные во многих развитых странах, подтвердили – это не всегда так.
Первыми явление заметили в США и Японии. К изумлению общественности, многие пары, еще вчера казавшиеся образцом супружеского счастья, расставались, несмотря на солидный стаж семейной жизни. Так случалось тогда, когда между людьми многие годы не было по-настоящему близких отношений, а жили они ради детей, достижения общих целей, по привычке. Похожую тенденцию можно заметить и в России – в последние годы люди, перешагнувшие 40-50-летний рубеж больше не чувствуют, что «поезд ушел». И решаются на новую, счастливую жизнь поодиночке, тем более, что их давным-давно уже ничего не связывает друг с другом.
Так в чем же особенности «серого развода»?
- самый популярный возраст – от 40 до 50 лет. Второй по популярности возраст – 50+.
Для России статистика за 2018 год выглядит следующим образом: Так, в 40—44 года было 55 496 разводов у женщин и 50 045 — у мужчин. Сколько из них «серых» - остается только догадываться.
- до 66% инициаторов «серого развода» - дамы. Это справедливо практически для всех развитых стран. Именно женщины вырастившие детей часто вылетают из семейного гнезда, предпочитая свободу. Впрочем, есть мнение, что выбрали они ее давным-давно, а долгие годы просто терпели. Иногда в таких ситуациях выясняется, что мужчина давно уже имеет другую семью, а с женой сохраняет отношения лишь формально. Однако инициатива все равно чаще принадлежит женщинам. Видимо, потому, что нагрузка на них в семейных отношениях больше. Вы слышали хоть об одной женщине, которая жила на две семьи?
В России разрыв между женщинами и мужчинами, подающими на развод в зрелом возрасте в целом меньше, чем в тех же США. Но заметна тенденция – цифра эта увеличивается.
- значительная часть «серых» разводов связана с выходом мужа на пенсию. Особенно это касается тех мужчин, которые полностью игнорировали свой дом, и относились к нему как к временной базе, куда можно прийти и переночевать. Когда такие мужья «оседают» дома, для жен это часто становится настоящим испытанием. Подай-поднеси-убери… Женщина, долгие годы чувствовавшая себя хозяйкой, вдруг ловит себя на мысли, что она больше похожа на обслуживающий персонал. И решает уйти.
- настоящая причина «серых» разводов – глубокая обида супруги. Часто эту обиду женщины предпочитают проглотить, опять же ради детей или по причине собственной финансовой неустойчивости. Однако ничего не забывается, особенно унижения, измены и прочий абьюз. И рано или поздно эта мина замедленного действия взорвется.
А вообще, я бы выделила в «сером разводе» две стороны. Первая – это формальное расставание людей, давным-давно ставших друг другу чужими. Думаю, что в таком явлении нет ничего трагического, и связано оно с увеличением периода активной жизни. А вот вторая сторона – разрушение браков, построенных в основном на женском терпении и мужском финансовом превосходстве. Абстрагируясь от оценок «позитивно» и «негативно» скажу, что это новая реальность, с которой придется считаться…
Первыми явление заметили в США и Японии. К изумлению общественности, многие пары, еще вчера казавшиеся образцом супружеского счастья, расставались, несмотря на солидный стаж семейной жизни. Так случалось тогда, когда между людьми многие годы не было по-настоящему близких отношений, а жили они ради детей, достижения общих целей, по привычке. Похожую тенденцию можно заметить и в России – в последние годы люди, перешагнувшие 40-50-летний рубеж больше не чувствуют, что «поезд ушел». И решаются на новую, счастливую жизнь поодиночке, тем более, что их давным-давно уже ничего не связывает друг с другом.
Так в чем же особенности «серого развода»?
- самый популярный возраст – от 40 до 50 лет. Второй по популярности возраст – 50+.
Для России статистика за 2018 год выглядит следующим образом: Так, в 40—44 года было 55 496 разводов у женщин и 50 045 — у мужчин. Сколько из них «серых» - остается только догадываться.
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- до 66% инициаторов «серого развода» - дамы. Это справедливо практически для всех развитых стран. Именно женщины вырастившие детей часто вылетают из семейного гнезда, предпочитая свободу. Впрочем, есть мнение, что выбрали они ее давным-давно, а долгие годы просто терпели. Иногда в таких ситуациях выясняется, что мужчина давно уже имеет другую семью, а с женой сохраняет отношения лишь формально. Однако инициатива все равно чаще принадлежит женщинам. Видимо, потому, что нагрузка на них в семейных отношениях больше. Вы слышали хоть об одной женщине, которая жила на две семьи?
В России разрыв между женщинами и мужчинами, подающими на развод в зрелом возрасте в целом меньше, чем в тех же США. Но заметна тенденция – цифра эта увеличивается.
- значительная часть «серых» разводов связана с выходом мужа на пенсию. Особенно это касается тех мужчин, которые полностью игнорировали свой дом, и относились к нему как к временной базе, куда можно прийти и переночевать. Когда такие мужья «оседают» дома, для жен это часто становится настоящим испытанием. Подай-поднеси-убери… Женщина, долгие годы чувствовавшая себя хозяйкой, вдруг ловит себя на мысли, что она больше похожа на обслуживающий персонал. И решает уйти.
- настоящая причина «серых» разводов – глубокая обида супруги. Часто эту обиду женщины предпочитают проглотить, опять же ради детей или по причине собственной финансовой неустойчивости. Однако ничего не забывается, особенно унижения, измены и прочий абьюз. И рано или поздно эта мина замедленного действия взорвется.
А вообще, я бы выделила в «сером разводе» две стороны. Первая – это формальное расставание людей, давным-давно ставших друг другу чужими. Думаю, что в таком явлении нет ничего трагического, и связано оно с увеличением периода активной жизни. А вот вторая сторона – разрушение браков, построенных в основном на женском терпении и мужском финансовом превосходстве. Абстрагируясь от оценок «позитивно» и «негативно» скажу, что это новая реальность, с которой придется считаться…
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