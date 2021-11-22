За что Фидель Кастро невзлюбил Советскую власть, за режим которой он так боролся на Кубе

Вторая половина двадцатого века сопровождалась длительным течением Холодной войны. Войны экономической и политической, затронувшей страны всего мира. Тогда на планете было две влиятельных державы, которые служили центром притяжения других государств. Это были СССР и США.

Холодная война началась через когда после окончания Великой Отечественной войны - в 1946 году после речи Уинстона Черчилля в Фултоне, где говорил о том, что мир теперь должен создать определенную организацию стран, которые по своей силе смогут поддерживать порядок на всей планете и не допустить худшего - масштабной войны.

Мир делился на два лагеря - те, кто поддерживал режим СССР и те, кто был за режим США. Куба, которая территориально находилась очень близко к США, все же смогла завоевать независимость и относила себя к сторонникам СССР, а предводитель революционного движения - Фидель Кастро - видел в Советском Союзе защитника от притязаний США

Фидель Кастро был ярым сторонником устройства режима СССР, но какое действие со стороны Советских властей заставило его затаить обиду на них ?

Фидель Кастро и Никита Хрущев

Точкой кипения всей Холодной войны считается Карибский кризис, когда мир стоял на пороге ядерной войны, вызванной провокациями со стороны и США, и СССР.

Тогда, пользуясь моментом, Фидель Кастро решил наглядно показать свое теплое отношение к СССР и предоставил Советским властям землю Кубы для размещения на ней ядерных ракет, которые напрямую угрожали США и столице страны - Вашингтону.

Но после разрешения всего кризиса и установления более менее благоприятной обстановки в мире для стран, США и СССР договорились о том, что ВС США выводят свои ракеты из Турции, а ВС СССР убирают свои ракеты с Кубы. Оба эти действия понижали угрозу возникновения ядерной войны в мире.

Но в стороне всех этих решений остался политик, без которого СССР не смогли бы потенциально угрожать США - Фидель Кастро. Дело в том, что Куба не получила никаких привилегий после окончания кризиса.

Никита Хрущев и Фидель Кастро

Тот, кто был так помешан на Советском Союзе. Тот, кто горел идеями коммунизма и вел к этому свой маленький, гордый народ, не смотря на всю невозможность ситуации, не получил в итоге ничего. После окончания революции на Кубе в конце 1950-ых годов, Фидель Кастро несколько раз обращался за помощью к СССР, но его не рассматривали как сильного политики, государство которого еще и располагается невероятно далеко и прямо под боком США.

Фидель Кастро затаил обиду на Хрущева и СССР за то, что в момент разрешения Карибского кризиса, с его мнением и позицией просто не посчитались. Все решили между собой два человека -Джон Кеннеди и Никита Хрущев.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Спасибо автору за сталь правдивую и интересную статью.Вместе с тем мало кто знает , что Фидель Кастро заключил так называемый Майамский пакт , благодаря которому он договорился с политиками, не поддерживающими Батисту, и богатыми соотечественниками, проживающими в США, о том, что те дадут ему большую сумму денег для того, чтобы с помощью взяток переманить военных из армии Батисты на свою сторону.

Именно это обстоятельство и помогло бездарным революционерам одержать победу и превратить некогда процветающую Кубу в концлагерь! Кроме того, редко кто задумывается, что заведомо растиражированный образ некоторых «героев» , иногда имеет мало общего с реальностью.Именно таким выдуманным «героем» был Че Гевара —жестокий, кровожадный убийца и бандит — любимый палач режима Фиделя Кастро!

Его жестокость стала проявляться еще в детстве,когда он принимал участие во всех мальчишеских драках, безжалостно избивая соперников и любил мучить животных. Че Гевара был не очень-то большим поклонником личной гигиены и редко стирал одежду и мог не мыться неделями. Он обычно говорил, что уже прошло 25 недель с тех пор, как он стирал эту рубаху. Именно за это его прозвали «Вонючий Че» !

Сам Че признался в том, что подписал «несколько тысяч» смертных приговоров только за первый год правления Фиделя Кастро.Он истязал, насиловал и уничтожал : женщин , детей , стариков , представителей ЛГБТ, больных СПИДом, ярых католиков, свидетелей Иеговы, афро-кубинских священников и т.д... Очевидцы рассказывают, что если для Фиделя Кастро убийство противников было необходимо для насаждения собственной власти, то Эрнесто Че Гевара получал от этого просто наслаждение.

Впоследствии кубинский лидер назначил Че Гевару министром промышленности страны. Однако это решение оказалось губительным для экономики Кубы и поэтому Фидель отправил Че Гевару заниматься привычным для него делом — готовить революцию.В ноябре 1966 года Че поехал в Боливию помогать местным повстанцам. Однако никакой поддержки со стороны кубинских властей он так и не получил. Боливийцы поймали Гевару и в октябре 1967 года его застрелил агент ЦРУ Феликс Родригес.

Сразу после смерти Че Гевары кубинская пропаганда принялась создавать из него образ пламенного революционера достойного подражания , подобно ленинско- сталинским душегуб большевикам. Именно поэтому портрет этого революционного садиста украсил купюры достоинством три кубинских песо, но не больше!

Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической социалистической революции , в результате чего кубинский народ обнищал и оказался на задворках истории!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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