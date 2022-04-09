Какими были дороги на Руси: действительно ли их можно сравнивать с нынешними

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Говорят, что одной из бед на Руси всегда были дороги. Но это не совсем так. Дело в том, что раньше их почти не строили, тем более с покрытием. Какими же тогда, если не грунтовыми, были те немногочисленные дороги в Древней Руси?

Дорожное наследство Западной Европы

Известно, что Западная Европа получила в наследство от Древнего Рима дороги. О количестве этих дорог говорят, что они были построены не на века, а на тысячелетия. Конечно, нельзя исключать тот факт, что римляне в дорожном строительстве задействовали рабов и легионеров. Но так сложилось в тот исторический период.

Совсем иная ситуация была в Восточной Европе. На заре образования Древнерусского государства перемещение из одного поселения в другое происходило речным путём.

Появление первых дорог на Руси

Самые первые дороги на Руси были грунтовые И появлялись они там, где больше всего проезжало людей. Однако, беда в том, что такие дороги разбивались быстрее всего. Для укрепления наиболее важных дорог их стали укреплять с помощью жердей, укладывая плотно вперемешку с ветками для получения ровного настила.

О времени начала дорожного строительства точных сведений нет. Существует предположение, что оно могло начаться в период правления князя Владимира, повелевшего «требить путь и мостить мосты». В некоторых источниках указывается, что в то время дороги больше напоминали деревянные мосты. Протяженность их была небольшая. А поэтому, заканчиваясь за околицей больших городов, они переходили в грунтовые. А те в свою очередь в большой степени зависели от времени года и погодных условий.

Создание системы почтовых станций вдоль дорог в период татаро- монгольского засилия оказало влияние на развитие дорожного строительства. Важным фактором было объединение государства вокруг Москвы.

Дороги с каменным покрытием

Дорожное строительство стало выстраиваться в систему во время Московского царства. Пошлина, взымаемая на дорожные работы, появилась в 17-м веке. Со временем основным стройматериалом становился камень.

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