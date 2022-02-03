Право на лево, откровенные истории людей, которые решились на измену

Людям очень тяжело говорить о своей измене. Зачастую они испытывают огромное чувство вины и угрызения совести. Но мы нашли людей, которые согласились поделиться самыми глубокими и сокровенными секретами и признаться, что сподвигло их пойти на измену.

1. "Он редко говорил со мной по скайпу или по телефону"

Это были отношения на расстоянии. Он переехал в другой город, чтобы делать карьеру. Я тоже собиралась переехать, как только уладила бы дела. Мы не виделись больше 6 месяцев, но он редко говорил со мной по скайпу и почти не звонил. Он отказывался приехать навестить меня – только я должна была ездить к нему, так как он ненавидел наш город. Я всегда писала ему первая, уговаривала перезвонить и так далее. Постепенно он начал отдаляться от меня, и я решила, что он изменяет мне. Тогда я и начала общаться с другим парнем. Между нами всегда была эта «химия» на всех уровнях. Хотя я сразу сказала ему, что у меня есть парень, однажды эмоции взяли верх, и я изменила ему. Через неделю я бросила его, так и не признавшись в измене. Да, я жалею о том, что мы расстались именно так. Но у наших отношений не было будущего.

2. "Каждый вечер я умоляла его заняться сексом"

Мы были в браке 16 лет. Каждый вечер я упрашивала его заняться со мной сексом, но каждый раз он находил какое-то оправдание.

Потом он мастурбировал на порнографию, пока я лежала в соседней комнате и пыталась понять, что было не так со мной. Секс был не чаще, чем раз год. А потом снова – полное отсутствие физического контакта – ни объятий, ни поцелуев…

Однажды, когда мы поссорились, он сказал мне, что я могла бы завести любовника, вот только никто другой даже не посмотрит на меня. Я так и сделала. Это случилось лишь раз, но тогда я осознала, что должна немедленной уйти от человека, который не ценит меня, не уделяет мне внимания и унижает. Мы расстались, и сейчас я в браке с мужчиной, который любит меня, проявляет ко мне ласку и заботу. Я счастлива с ним.

3. "Постепенно из влюбленных мы превратились в соседей по комнате"

Мы много говорили о том, чтобы как-то разнообразить нашу сексуальную жизнь. Но она призналась, что не хочет пробовать ничего, кроме миссионерской позы и позы наездницы. На работе я обучал красивую девушку, которая каким-то образом поняла, что у меня сейчас сложный период в жизни. Однажды за обедом я рассказал ей все. Через несколько недель бесстыжего флирта мы провели безумную ночь в номере отеля. Со своей девушкой я расстался на следующий день, так и не признавшись, что изменил ей. Я встречался с сотрудницей 2 года, но нам так и не удалось построить отношения, в которых было бы что-то, кроме секса. Жизнь преподала мне огромный урок.

4. "Он хотел свободных отношений"

Я не могла понять, в каких мы отношениях. Он считал, что мы не встречаемся, но постоянно говорил, что любит меня. Кроме того, мы практически жили вместе. Он считал себя очень прогрессивным и говорил, что у нас тоже должны быть свободные отношения. Когда на вечернике мой друг поцеловал меня, я в панике позвонила парню и рассказала ему обо всем. Он был раздражен, что я позвонила по такому пустяку, и из нашего разговора я поняла, что он встречается с другими людьми и не считает это проблемой. В конце концов, я переспала с другом. А позже узнала, что парень считал меня «моногамным основным партнером», что делало меня изменщицей.

5. "Это было как наваждение"

В этом не было никакой логики, я был пьян и не мог сопротивляться девушке, которая явно хотела меня. Я никогда не чувствовал себя так хорошо в моих прошлых отношениях. Я никогда не чувствовал, чтобы кто-то любил меня так сильно. Так что я просто поддался своей страсти.

6. "Мы поженились в 21 просто потому, что так делали все"

Мы начали встречаться со школы, когда нам было по 16. В 19 мы стали жить вместе, в 20 обручились и поженились в 21. Казалось бы, все шло своим чередом. Но я сомневалась в наших отношениях задолго до свадьбы и после нее. Мы были совершенно разные во всех вопросах – от политики до того, как нужно стирать вещи. Но наши семьи дружили, и мне было жалко терять то, что мы выстраивали так долго.

Потом я подружилась с коллегой. Он дополнял меня во всем. Однажды я написала ему пьяная, что запала на него. Он сказал, что тоже влюбился в меня. Наш флирт длился несколько месяцев. Он говорил, что не хочет ломать мой брак. В конце концов моя сила воли предала меня, и мы переспали. Я развелась с мужем и вышла замуж за сотрудника. И сейчас я счастливее, чем была когда-либо за всю свою жизнь.

7. "Я просто плюнула на все"

Мой парень изменял мне много раз, и однажды, когда я просто вышла выпить с коллегами, это случилось. Я не планировала изменять ему, все случилось само собой. Мы расстались на следующий день, и я ни о чем не жалею. Это было мое лучшее решение.

8. "Я хотела каждого парня, который уделял мне хоть долю внимания"

Я была молода, и мне хотелось чувствовать себя нужной и любимой. К счастью, дело ни разу не доходило до чего-то большего, чем поцелуи. Сейчас я счастлива в браке с моей второй половинкой, и мне больше не хочется изменять.

9. "Он манипулировал мной"

Наши отношения на расстоянии длились 2 года. Я пыталась расстаться с ним за полгода до измены. Но он присылал мне фото и видео того, как он плачет от горя, как ему плохо. Он манипулировал мной несколько месяцев, обвиняя меня в том, что у меня были фантазии о сексе с другими людьми, в особенности с лесбиянками. Тогда я познакомилась с другим парнем, и с его помощью мне удалось расстаться с бывшим. Мы вместе уже 2 года, и я счастлива.

10. "Я просто сдался и начал изменять ей"

Мы были вместе два с половиной года. Снимали вместе дом, завели собак, все свободное время проводили вместе. Но я почувствовал, что ей стало наплевать на наши отношения. Она не поддерживала меня, не помогала мне в трудных ситуациях. Однажды я попросил ее принести мне в университет кабель от ноутбука, который был очень нужен мне для важной презентации. Но она отказалась, так как у нее был выходной. Она не уважала меня, и я просто сдался и изменил ей. И мне даже не стыдно сейчас.

11. "Он всегда был в плохом настроении"

У нас не было секса. Я старалась, как могла: надевала сексуальное белье, намекала ему, говорила напрямую – но все без толку. Он просто не хотел меня. Я изменила ему, и единственное, о чем я жалею – что не сделала этого раньше.

Как вы уже заметили, ни одна из измен не произошла в доверительных и счастливых отношениях. Но все-таки большинство из этих людей отметили, что предпочли бы расстаться с партнерами по-честному.

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