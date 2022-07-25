8 советов: как вежливо отправить мужчину «за борт»

Каждая женщина сталкивается с ситуацией, когда необходимо тактично отказать, а порой сказать твердое “нет”. В случаях, когда представительница слабого пола подвергается натиску неприятного ей мужчины, здесь требуется её твердость, уверенный тон, после которого не возникнет никаких возражений.

Но любой ответ должен быть максимально тактичен. Воспользуйтесь нашими практическими советами, которые научат отказывать без возможных серьезных последствий.

1. Отказывая мужчине, оставайтесь максимально доброжелательны и тактичны. Отворачиваясь от другого человека, вы задеваете его самолюбие. Поэтому важно знать как отказать мужчине чтобы не обидеть.

2. Решительность и твердая позиция. Не совершайте насилие над собой, не находитесь в обществе человека, который вам неприятен или не вызывает ничего, кроме равнодушия. Женщины часто идут против своей воли ради приличия. Чаще всего, такие ситуации возникают при первом общении, после знакомства в интернете. Не понравился человек, просто скажите что вам нужно уйти.

3. Никогда не давайте ложных надежд. Нельзя использовать фразы наподобие: “давай в следующий раз”, “мне нужно подумать”, “у меня пока не получается”. Важно знать, что когда вы оттягиваете развязку, которой не миновать, вы только создаете проблемы.

Следует ставить безвозвратную точку и не давать ситуации развиваться.

4. Причина отказа всегда должна быть озвучена. Поклонник имеет право слышать объяснения. Здесь можно обратиться к своей фантазии. Продумайте причину, которая будет звучать правдоподобно. Нельзя говорить обидные фразы и тем более проходиться по внешности. Скажите, что у вас уже есть молодой человек или вы запутались в себе. Не знаете как красиво отказать мужчине? Просто скажите, что вам нужна была минутка легкого общения и поблагодарите его. В конце концов, вы женщина и иногда выглядеть не совсем серьезно, вам позволительно.

5. Как вежливо отказать мужчине в общении? Просто шутите с ним, болтайте как и прежде, но бросьте лояльную полушуточную фразочку, на подобие: “в моем вкусе только ботаники”. Таким образом, у назойливого мужчины не возникнет обид в вашу сторону.

6. Не произносите тирад. Отказывайте кратко, ёмко, чтобы не возникало каких-либо дополнительных вопросов. Если мужчина продолжает атаковать, значит ваше “нет” не было железным. Многие женщины флиртуют с мужчинами, а затем удивляются повышенному вниманию к себе.

7. Если вы все выполнили по правилам, но назойливый поклонник не перестал вас атаковать, игнорируйте его, не обращайте на человека совершенно никакого внимания. Или вовсе попросите друга сыграть роль вашего парня. Выложите фото в соц.сетях и т.д. Ведь поклонники женщинам часто встречаются достаточно опасные.

8. С человеком, который не перестает вас добиваться, а вы уже перепробовали все варианты отказа, можно попробовать сходить на свидание. Но побудьте один вечерок актрисой. Наденьте не очень привлекательный прикид, откажитесь от прически, заводите разговор во время ужина о болезнях, грядущем конце света и говорите максимально заунывным голосом. Назойливого поклонника, вы после этого не увидите!

Теперь вы знаете как отказать вежливо мужчине и избавиться от назойливых поклонников! Вы захотите прибегнуть к этим приемам только в том случае, если от поклонника действительно больше нет отдыха. Следите за манерой своего поведения и никогда не столкнетесь с такой проблемой. Если, конечно, вы не звезда шоубиза!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2528407886418675752/

А вы знали об этом?

После победы над наполеоном на Францию налагалась контрибуция в размере 750 миллионов франков золотом. Эта контрибуция распределялась на четыре равные части между Англией, Пруссией, Австрией и Россией. В обеспечение её взимания союзники оккупировали Францию до 1818 года. Однако император Александр I благодаря идеалистическими воззрениями на политику и ради неких ложно понятых рыцарских принципов отказался от российской доли во французской контрибуции.

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