Кого в царском Петербурге называли «портретные дамы» и почему они работали бесплатно

Может быть это и удивительно, но они из самых важных дам в Российской империи трудились, можно сказать, за бесплатно. Потому что статс-дамам, состоявшим в придворном штате, жалования не полагалось. Считалось, что у них и так все в порядке и служить при дворе – это честь, которую следует отрабатывать безо всякого жалования. Жалование у вас, Ваше Сиятельство муж получает! Ведь на самом деле в статс-дамы попадали за заслуги мужа или по рекомендации. Да и потом, близость к царской семье – это ведь такие возможности!

Шарлотта Карловна Ливен

По рекомендации, к примеру, ко двору попала Шарлотта Карловна Ливен. Она занималась воспитанием дочерей Павла I и заслужила уважение как Екатерины II, так и Марии Фёдоровны. И своей службой в Зимнем дворце, хоть и трудилась бесплатно – «за еду и квартиру в хорошем месте», в итоге и своих детей удачно пристроила и княжеский титул выслужила. При этом ни с к кем не церемонилась. И Александру Фёдоровну, жену Николая I, например, строила запросто:

«Только что я уселась перед зеркалом, чтобы заняться туалетом, как вошла ко мне без церемоний какая-то пожилая женщина и промолвила по-немецки: «Вы очень загорели, я пришлю вам огуречной воды умыться…»

Всех статс-дам также называли портретными дамами, потому что им полагалось носить портрет императрицы, украшенный бриллиантами. Кроме того, так как все эти дамы были, мягко говоря, из знатных семей, они, как минимум были награждены орденом Святой Екатерины II степени и соответственно носили знаки ордена, а то и красную ленту – знак награждения этим же орденом I степени. Впрочем, это бывало реже.

Анна Матюшкина носила портрет, положенный статс-даме, с правой стороны

Интересно, что портрет этот носили, кто на правой, кто на левой стороне. В основном, как и фрейлинский шифр прикрепляли на левую сторону – на большинстве портретов статс-дам эти портреты-знаки статс-дамы находятся слева. Но в то же время на портрете графини Анны Матюшкиной портрет находится справа.

Елизавета Паскевич

В целом же это была синекура. Кто хотел постоянно крутиться при дворе, тот использовал такую возможность. Но многие просто брали себе отпуск и появлялись на, так сказать, службе, когда, к примеру, начинался светский сезон. То есть зимой. А Елизавета Паскевич вообще в основном была занята тем, что грубила дамам в Варшаве, где:

«её светлость Елизавета Алексеевна была там ни больше ни меньше как её величество Александра Фёдоровна в Петербурге»

А другим это было важно и нужно для решения своих задач, которые далеко не всегда получалось решить. К примеру, Александра Николаевна Волконская оставалась статс-дамой даже когда ее сын, Сергей Григорьевич, отправился в Сибирь вместе с остальными декабристами.

Александра Николаевна Волконская-Репнина

Впрочем, Александра Николаевна вообще считалась первой дамой империи, после императрицы и великих княжон, разумеется. Потому что была еще и обер-гофмейстериной при трех императрицах. Интересно, что Николай I, отправив сына в Сибирь, вручил маменьке красную ленту ордена Святой Екатерины I степени. Видно понимал, что хоть декабристов и разгромили, но табакерки в гостиных еще не все кончились.

Вот и получалось, что вроде особенных обязанностей нет, кроме ношения портрета с алмазами. А в тоже время честь и возможности. Ну а дальше – кто-то служил, а кто-то, как Софья Григорьевна Волконская предпочитали путешествовать вдали от всей этой придворной мишуры.

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А вы знали об этом?

Нимфомания – это одна из разновидностей гиперсексуальности, при которой женщина никак не может насытиться интимной близостью, по сути все время находясь в поисках новых половых партнеров. С греческого языка «нимфоманка» переводится как «сумасшедшая невеста». Согласно статистике, нимфоманией страдает 1 женщина из 2,5 тысяч. Для больных этим расстройством характерна неспособность к самоконтролю, а потому и крайняя неразборчивость в связях. Для нимфоманки не важны ни внешность партнера, ни его социальный статус, ни возраст, ни время знакомства с ним.

У части пациенток признаки заболевания проявляются еще в период полового созревания, а именно в возрасте 11-14 лет. Такую нимфоманию называют врожденной. Иногда для обозначения гиперсексуальности у женщин используется расхожее выражение «бешенство матки». Такой диагноз ставили ненасытным в сексуальном плане женщинам еще древнегреческие лекари. Считалось, что «взбесившаяся» матка блуждает по всему организму, задевает другие органы и тем самым вызывает в них боль.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43925619727/)

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