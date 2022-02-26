Что было в потерянном на года завещании Петра I

Зарубежные историки нередко называют Россию страной с непредсказуемым прошлым. Причина — своеобразная трактовка некоторых исторических событий, в которых Россия принимала участие и появление тайных документов, о подлинности которых до сих пор спорят ученые. Одним из таких документов является “Завещание Петра I”, увидевшее свет в 1812 году.





Как тайное завещание оказалось в Париже

Документ имеет удивительную историю. С момента его появления и по сегодняшнее время из-за него ссорятся российские и европейские историки и политики. Первые считают его фальшивкой, дискредитирующей Российское государство, а вторые — верят в его подлинность.

Оригинальный текст завещания написан на французском языке. Все началось с того, что в 1757 году, задолго до начала наполеоновского наступления на Россию, некий француз — шевалье Д’эон якобы похитил из личного архива российских императоров копию завещания, составленного самим Петром I. Так документ попал в Париж и с этого момента начались его переписывания и переиздания. Поскольку речь в нем шла о российском внешнеполитическом курсе, а точнее — о планах гегемонии не только в Европе, но и в Азии, завещание взяли на вооружение противники Российского государства.

Кто и для чего пересказывал текст завещания

Одна из версий гласит, что редактированием документа, опубликованного в 1812 году занимался лично Наполеон Бонапарт. Перед походом на Москву ему было крайне выгодно настроить против российской армии своих солдат. Французы искренне верили, что идут защищать Европу от “дикого зверя”, который угрожает европейской цивилизации.

Другая версия свидетельствует о том, что в 1812 текст документа был воспринят без особого энтузиазма. Идеологической страшилкой для европейцев он стал позднее.

Известный украинский историк, профессор Орест Субтельный, который очень тщательно изучал пути распространения петровского завещания считает, что авторами полного текста были поляк Михал Сокольницкий и француз Шарль Лезюр. После публикации во Франции в 30-х годах XIX века не только монархическая, но и демократическая Европа серьезно обеспокоилась империалистическими аппетитами российской короны. Россию начинают воспринимать как воинственную, угрожающую всей Европе страну. Такой имидж укоренился настолько сильно, что продолжал работать против нее и во времена Крымской кампании, и во времена Первой мировой.

Завещание Петра Великого

Какое же послание оставил для своих политических преемников российский царь Петр I, реформатор и идеолог могущества сотворенной им империи?

Завещание содержит 14 пунктов. В них государь излагает свое видение будущего России и дает конкретные рекомендации по поводу ее политического и экономического развития. Вот суть некоторых из них:

Армию нельзя расслаблять миром, для этого следует постоянно воевать и расширять границы империи.

Привлекать лучших заграничных консультантов для обучения военных чинов и просвещения светской элиты.

Быть в курсе всех политических интриг Европы.

Активно вмешиваться в дела Польши и Швеции с целью дальнейшего захвата их территорий.

С Англией по возможности сближаться, дружить и торговать.

Прокладывать пути к Черному и Балтийскому морям, создавать там сильный флот.

Постепенно продвигаться к Османской империи и Индии, захватить Персию.

Расширять влияние Русской православной церкви на запад.

Российским царям брать в жены немецких принцесс.

В последних пунктах говорится о разделении Европы между Россией, Австрией и Францией. Если же последние не захотят договариваться, начать войну с целью покорения всех европейских земель.

Писал Петр такое завещание, или его действительно умело сфальсифицировали — вопрос остается открытым. Но то, что его обнародование сыграло не на пользу России, совершенно очевидно.



Источник: https://history.com.ru/rusimp/chto-bylo-v-poteryannom-na-god...

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