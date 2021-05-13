Какие территории получила современная Украина благодаря пакту Молотова-Риббентропа

Пакт о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа, был заключен 23 августа 1939 года между СССР и Германией. Кроме общих статей о мире и взаимодействии в экономике, этот документ содержал тайный протокол обсуждений того как страны планируют поделить восточно-европейские сферы влияния. Хотя сегодня этот загадочный документ подвергается основательной критике, некоторые современные государства явно пытаются извлечь из него определенную пользу.

«Подарок» для Украинской ССР

В двадцатом столетии Украинская Советская Социалистическая Республика волею судеб оказалась самым «экспансионистским» государственным образованием. Ее территория неизменно росла. В 1922 году Украина стала равноправной республикой СССР, а в 1930-40-х годах году значительно увеличилась в размерах благодаря присоединению Галиции, Северной Буковины и Закарпатья. Все земли, которые принято считать украинскими (за исключением некоторых анклавов в восточной Польше и Словакии), объединились в одной советской республике. Наконец, в 1954 году к очередному юбилею воссоединения Украины с Россией Н.С. Хрущев распорядился передать УССР Крымский полуостров.

Согласно положениям пакта Молотова-Риббентропа 4 декабря 1939 года в состав Украинской ССР вошли Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Станиславская (с 1962 года она носит название «Ивано-Франковская») области. Летом 1940 года к ним добавились Черновицкая и Аккерманская. Последнюю уже в годы хрущевской «оттепели» объединили с Одесской областью. Обращаясь к цифрам, можно увидеть, что всего к УССР отошло 20 495 кв. км новых земель. Это почти три с половиной процента территории современной Украины. Кроме того, после Великой Отечественной войны республику ждало новое приобретение в виде Закарпатской области. Она занимала площадь 12 777 кв. км, что составляет 2,11% Украины в наши дни.

Спорные земли

Самым важным в истории с пактом о ненападении для Украины стало возвращение ее западных областей. На третьей Внеочередной сессии Верховного Совета УССР 14 ноября 1939 года было решено: «Принять Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым украинский народ в едином Украинском государстве». Если бы не договор между СССР и Германией, эти земли должны были остаться частью Польши.

Таким образом, вся западная граница Украины является «порождением» пакта Молотова-Риббентропа, хотя украинские власти в наши дни осуждают заключение данного договора и отказываются признавать себя правопреемниками Советов. Фактически, Польше теперь ничего не мешает вновь заявить о своих правах на утерянные земли и потребовать их обратно у страны-соседки. К тому же территории Западной Украины (в первую очередь, Галиция) на протяжении целых семи столетий не имели ни малейшего отношения к русским или украинским землям.

Начиная с так называемого удельного периода и вплоть до осени 1939 года Галиция была владением то Польши/Речи Посполитой, то Австро-Венгрии. Если допустить, что пакт Молотова-Риббентропа был и остается неправомерным, то Украина должна вернуть не только Галицию, но и ряд других территорий. Среди них Северная Буковина, Южная Бессарабия и Закарпатье – земли, от которых она едва ли захочет отказаться.

Источник : https:/cyrillitsa.ru/history/158739/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Если автор статьи заявляет, что Польше теперь ничего не мешает вновь заявить о своих правах на утерянные земли и потребовать их обратно у страны-соседки, поскольку территории Западной Украины (в первую очередь, Галиция) на протяжении целых семи столетий не имели ни малейшего отношения к русским или украинским землям, то тогда надо признать безоговорочно,что Советский Союз сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать и Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития!

Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Этот факт подтверждается и тем, что, когда Красная Армия в 1939 г. перешла границу Польши, вермахт вёл войну там уже больше двух недель , неся потери и завоевывая территории, которые, согласно пакту Молотова-Риббентропа, должны были частично отойти к СССР.

Единственная «нестыковка» вышла лишь при взятии Львова, в котором немцы понесли тяжелые потери и,чтобы не уступать довольно важный для них стратегический город, открыли артиллерийский огонь по советским войскам!

Этот инцидент, из-за которого Отечественная война могла начаться еще в 1939 году, вошел в историю как «Львовский инцидент»! Это противостояние удалось решить дипломатическим путем, поскольку Гитлер тогда не обладал достаточными ресурсами и мощью для похода на Восток, тем более, что ещё не была разбита Франция.

Именно поэтому Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии , Гитлер создал самую боеспособную армию в мире и смог дойти до Москвы, то Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов.

Как известно, тогда палач народов Сталин позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»!

Безусловно, Сталин, готовясь к наступательной войне и выжидая ослабления Европы в результате войны с немцами, допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника.

Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны, поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией, Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как обыкновенного лоха!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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