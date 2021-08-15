Иона Якир: за что Сталин казнил палача Красной Армии

Иона Якир, который был расстрелян в 1937 году, незадолго до казни написал письмо на имя Сталина. В нем Якир уверял вождя в том, что он является «честным и преданным партии бойцом». Однако Сталин поставил на документе резолюцию: «Подлец и проститутка». Почему же именно Иона Якир «удостоился» такого определения?

Богатый токарь

В литературе советских лет Иона Якир чаще всего предстает перед читателем как «сын скромного кишиневского фармацевта». По крайней мере именно такое определение дал Якиру Теодор Гладков, автор книги «Герои гражданской войны» 1963 года. На самом же деле, как утверждает в издании «Котовский», современный автор Виктор Савченко, Иона родился в семье богатого бессарабского владельца аптеки. Этот факт подтверждается хотя бы тем, что некоторое время Якир обучался в старейшем Базельском университете в Швейцарии. Потом он продолжил свое образование в Харьковском технологическом институте.

Там же, на Украине, Якира застала Первая мировая война. Отправляться на фронт он не слишком хотел. Даже в своих мемуарах Якир сам признавался в том, что он «никогда военным человеком не был». Поэтому, как пишет издание «Черная книга имен, которым не место на карте России», для того, чтобы избежать мобилизации, Иона устроился токарем на один из одесских заводов.

Но и там Якир проработал недолго: в марте 1917 года он заболел туберкулезом, вследствие чего и вернулся в родную Бессарабскую губернию.

Головокружительная карьера

Революция открыла перед Ионой Эммануиловичем новые двери. Якир это быстро понял и в апреле 1917 года вступил в партию большевиков. После чего, будучи членом исполкома Бессарабского губернского совета, губкома и ревкома, развернул масштабную агитацию среди военнослужащих. Несмотря на то, что Якир «не был военным человеком», поучаствовать в Гражданской войне ему все же довелось. Именно Якир, как утверждает Виктор Суворов, автор книги «Очищение. Зачем Сталин обезглавил армию?», стал командиром первого китайского батальона. По словам Суворова, Иона Якир платил наемникам из собственного кармана.

В декабре 1918 года Иона Якир был награжден первым орденом Красного Знамени. Однако, если верить авторам издания «Ордена и медали Советского Союза», Юрию и Татьяне Лубченковым, в связи с тем, что готовых наград тогда еще не было, орден изготовил частный ювелир. Потом подчиненные Якира заказали для командира еще один орден, проставив на нем порядковый No 2. Наличие у себя орденов Иона Эммануилович, конечно, не скрывал, но многие другие эпизоды своей биографии Якир в мемуарах даже не упоминал. Например, как утверждают авторы издания «История России. ХХ век. Эпоха сталинизма», в 1920 году, когда Якир командовал несколькими группами войск Юго-Западного фронта, его воины попросту бежали от польской армии.

Репрессированный палач

Но это далеко не все «подвиги» Ионы Якира. По мнению Владимира Личискина, автора книги «Палачи Святителя Луки», на совести Якира и голод 1932-1933 годов, организованный на Украине, в Поволжье и в других регионах страны. Именно армия Якира изымала и уничтожала все, что только можно было съесть. Лисичкин считает, что если бы Иона Эммануилович не проявлял столько усердия, голода и коллективизации попросту бы не было. Активно участвовал Иона Якир и в репрессиях. Его резолюции всегда отличались беспощадностью: «судить и расстрелять». Однако вскоре на месте казненных Якиром людей оказался он сам.

В мае 1937 года Якир был арестован. Прекрасно сознавая, что его ожидает, военачальник всеми силами старался «выторговать» себе жизнь. Эдвард Радзинский, автор книги «Сталин. Жизнь и смерть», пишет, что Иона Эммануилович даже обратился с письмом к Сталину, в котором признался как партии, так и самому вождю в любви.

Вот только Сталин поставил на обращении Якира резолюцию: «Подлец и проститутка». Ворошилов добавил: «Совершенно точное определение». А Каганович приписал: «Предатели, сволочи, б.... Одна кара – смертная казнь». Последнему наверняка пришлось тяжелее всех: Якир был другом Кагановича. В том же году Иону Якира расстреляли. Спустя 20 лет он был реабилитирован.

Юлия Попова

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Автор статьи или слабоумный придурок или просто провокатор, стремящий развести одурманенных лживой советской пропагандой многих россиян , которых коммуняки и без того развели как обыкновенных лохов!

Что касается господина Лисичкина, то этот слабоумный провокатор ,видимо, совсем совесть потерял, говоря что, если бы Иона Эммануилович не проявлял столько усердия, голода и коллективизации попросту бы не было. Дорогой ты мой Володенька, Якир делал то, что ему приказывал настоящий палач народов и садист Сталин,который , чтобы оправдать геноцид , устроенный своему народу , миллионные жертвы сваливал на своих покорных слуг кровавого большевистского режима! Именно так изувер Сталин развел свой народ как обыкновенных лохов, в результате чего многие доверчивые люди до сих пор верят в то , что кровавый вождь не знал о репрессиях и геноциде населения СССР !

Теперь хотелось бы рассказать одурманенным лживой советской пропагандой сталинистам о истинной причине казни Якира! В начале 1937 года начальник отдела НКВД Штейн,изучая случайно попавшую секретную папку заместителя директора департамента полиции Сергея Виссарионова, обнаружил личное дело осведомителя царской охранки Иосифа Джугашвили с доносами на революционеров..

Штейн понес эту секретную папку начальнику НКВД Украины Балицкому ,который передал ее Генеральному секретарю Украины Косиору и командующему Красной армией Киевского ВО Якиру. Якир с папкой Виссарионова вылетел в Москву к Тухачевскому, который , ознакомившись с документами и посоветовавшись со своим близким окружением, решили срочно в Москве собрать совещание и арестовать агента царской охранки Иосифа Сталина!

Круг посвященных в этот заговор оказался очень широк, и хотя «красные командиры» очень спешили, но о заговоре стало известно Сталину.Аресты последовали незамедлительно. Меньше месяца длилось следствие по совсем другому сфабрикованному делу.Именно за этого в 1937 году был расстрелян Якир и практически вся верхушка Красной армии . Чуть позже были расстреляны Косиор, Канцельсон и только Штейн покончил жизнь самоубийством.Через несколько месяцев были арестованы и расстреляны руководители всего процесса Ягода и Ежов.

Любопытно, что только один человек,также знавший о секретной папке Виссарионова , чудом остался в живых . Это генерал НКВД Орлов (Лев Фельдбин), который в это время находился за границей. Узнав об арестах, решил не возвращаться. Существованием этой папки и информацией о предательски конфискованным Сталиным золотого запаса Испании, он держал Сталина на крючке, чтобы мстительный палач народов не расстрелял его родных и близких(https://mirtesen.ru/dispute/43574574772/)!

Только после смерти предателя и доносчика царской охранки Сталина Александр Орлов дал интервью американскому журналу «Лайф», который опубликовал статью под заголовком «Сенсационная тайна проклятия Сталина», где Орлов в деталях рассказал о содержимом папки Виссарионова!Именно так секретная папка царской охранки унесла жизни практически всего комсостава Красной армии!

Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей, что практически равносильно геноциду собственного народа!

Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина(https://otari.mirtesen.ru/blog/43085451208/).

Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей». И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости. Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина». И если страстью Наполеона были военные победы, то всепоглощающей страстью Сталина была реальная тотальная власть – способность распоряжаться судьбой отдельных людей!

И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ?

И разве после этого не позор,когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали обыкновенного вора и грабителя, продажного стукача царской охранки, сексуального маньяка и педофила, психически больного, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал этого злодея, а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище)!Неужели в огромной стране не нашлось нормального русского, который смог бы успешно руководить страной?!

Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !



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