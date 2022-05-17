История - наука сугубо материалистическая. Но, описывая те или иные исторические события, порой приходится сталкиваться с удивительными совпадениями, которые можно объяснить лишь вмешательством в сугубо земные дела неких сверхъестественных сил.

Взять, к примеру, так называемые фамильные проклятия королей. Иначе как вмешательством вышних сил невозможно объяснить случаи, когда рок жестоко карал членов царственных династий, публично проклятых за совершенные их предками преступления.





Маринкино горе...



Скажем прямо, судьба жестоко обошлась с дочерью сандомирского воеводы Мариной Мнишек.



В 1605 году она, молодая и красивая, обручилась с царевичем Дмитрием Иоанновичем, сыном русского царя Ивана IV Грозного. И ей было наплевать, что про него говорили разные нехорошие вещи. Дескать, никакой он не царевич, а беглый монах-расстрига Григорий Отрепьев. Главное, что его признала наследником престола Рюриковичей богатая Московия. Какая из паненок откажется от царского венца?



В 1606 году Марина Мнишек приехала в Москву, где и обвенчалась с уже царем всея Руси Дмитрием. Правда, царицей ей пришлось быть недолго. Через две недели после свадьбы ее мужа убили слуги боярина Шуйского, а саму Марину сослали в Ярославль.

Там ее нашел «чудом спасенный муж», который был в этот раз уже откровенным самозванцем. Марина «признала» его -ведь только став женой этого человека, она могла снова обрести царские почести и власть. От «царя Дмитрия Иоанновича», позднее известного как Лжедмитрий II, Марина родила в 1610 году сына, названного Иваном.Но царицей она пробыла недолго. После убийства ее мужа в декабре 1610 года Марина бежала вместе с сыном в Астрахань. Ее любовником и покровителем стал казачий атаман Иван Заруцкий. Но к тому времени Смута подошла к концу, и новый царь Михаил Федорович Романов зачищал русскую землю от отрядов самозванцев разного калибра и просто разбойников. Под раздачу попала и Марина Мнишек.Со своим сыном и любовником она была поймана царскими стрельцами в 1614 году на Урале и доставлена на суд в Москву. При новом царе судили круто: атамана Ивана Заруцкого посадили на кол, ее четырехлетнего сына повесили, а саму Марину заточили навечно в башне Коломенского кремля.Рассказывают, что после жестокой расправы над сыном Марина прокляла весь род Романовых, пообещав, что многие из них будут убиты, а те, кто и умрет своей смертью, будут мучиться перед смертью не один день.Триста лет династия Романовых будет править Россией, после чего враги посадят Романовых в острог, а потом убьют. Еще Марина пророчествовала, что династия Романовых, начавшаяся с Михаила, Михаилом и закончится.Сама Марина Мнишек вскоре умерла в заточении. А ее проклятие начало сбываться. Действительно, из Романовых были убиты цари: Иоанн VI Антонович, Петр III, Павел I, Александр II и Николай II. От тяжелых болезней в муках скончались остальные царствовавшие Романовы.В сыром холодном подвале Ипатьевского дома в 1918 году была расстреляна семья последнего императора Николая II. А формально династия закончилась на брате Николая II - великом князе Михаиле, в пользу которого отрекся от престола последний российский монарх.



Чтобы короли помнили и боялись...



Одним из небесных покровителей Польши считается святой Станислав. Был он в середине XI века епископом Краковским и находился в весьма напряженных отношениях с правившим в то время в Польше королем Болеславом II Храбрым. Король отличался буйным нравом и разнузданным поведением.



Случилось так, что король в 1079 году изнасиловал одну знатную пани. Епископ осудил Болеслава за это мерзкое преступление. Король, разгневанный на священнослужителя, пригрозил тому карами земными. В ответ епископ отлучил монарха от церкви.





Обезумевший от ярости Болеслав ворвался в краковский костел Святого Михаила, в котором епископ служил мессу, и собственноручно убил слугу божьего прямо у алтаря. Убивал он епископа жестоко - в 1963 году была проведена экспертиза останков святого Станислава, похороненного в сокровищнице кафедрального собора в Вавеле.



Ученые установили, что епископ погиб в возрасте примерно 40 лет. На его черепе остались следы 7 ударов мечом. Удары были нанесены сзади.



Папа Григорий VII в наказание за это убийство наложил на Польшу интердикт (запрет на все церковные службы). В стране началась смута, и король Болеслав был вынужден бежать из страны. Он нашел приют в Венгрии, где старался убедить короля Владислава помочь ему вернуть трон. По одной из версий, венгры убили беглого польского короля.



Еще в Средневековье в Польше появилась традиция: каждый новый король перед коронацией обязательно проходил пешком путь от краковского замка Вавель к собору Святого Михаила, в котором был убит Станислав. и там у алтаря на коленях просил прощения за «грех предка своего Болеслава». Обычай этот в Польше соблюдался неукоснительно. Лишь два короля его нарушили, короновавшись не в Кракове, а в Варшаве.





Другой польский обычай: не назначать епископами в Краков священников по имени Станислав, а также не давать это имя новорожденным мальчикам в польских королевских династиях, а когда началась эпоха «выборных» королей, кандидаты на трон с этим именем категорически отвергались.



Обычаи эти были нарушены лишь в XVIII веке. На польском престоле оказались два короля, не исполнившие древний обряд и носившие имя Станислав. Речь идет о Станиславе Лещинском (1677-1766 гг.) и Станиславе Понятовском (1732-1798 гг.). И лишь они повторили судьбу короля Болеслава. Их свергли с престола, и они погребены на чужбине.



Лещинский был королем дважды: сначала с 1704 по 1709 год, а затем в 1735 году, вторично став королем, он не усидел на престоле и года и умер во Франции в полной нищете и безвестности.



А Понятовский стал польским королем исключительно потому, что в свое время ухитрился залезть в постель к супруге наследника российского престола Петра Федоровича - будущей императрице Екатерине Великой.

Станислав Понятовский - единственный, пожалуй, на свете король, которого отхлестали по сусалам его же подданные. Бесславное правление Понятовского закончилось. тем, что Польша пережила три последовательных раздела, после чего окончательно исчезла с карты Европы.

Сам же экс-король был пригрет из милости своей бывшей любовницей в России. Здесь же он умер и был похоронен в Санкт-Петербурге в костеле Святой Екатерины. В 1938 году его прах передали Польше. В конце концов последний польский король упокоился в храме Святого Иоанна в Варшаве.





Пятница, тринадцатое



Самым известным королевским проклятием историки считают проклятие, которое наложил в 1314 году великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле.



Король Филипп IV Красивый в пятницу 13 октября 1307 года арестовал тамплиеров. А потом организовал судебный процесс против рыцарей-храмовников, закончившийся разгромом ордена и казнью высших его чинов.



По легенде, на костре великий магистр проклял папу и короля: «Климент, судья несправедливый, вызываю тебя на Суд Божий на протяжении 40 дней от сегодня, а тебя, король Филипп, также несправедливый, до года».



Папа через месяц умер от дизентерии, а менее чем через год Филипп IV умер при загадочных обстоятельствах - скорее всего, был отравлен уцелевшими тамплиерами. Проклятие касалось также потомков монарха вплоть до 13-го поколения.



У короля Филиппа было три сына, будущие короли: Людовик X, Филипп V и Карл IV, но ни у одного из них не оказалось потомка мужского пола. Внук проклятого короля, Иоанн I Посмертный, прозванный так за то, что родился через пять месяцев после смерти своего отца Людовика X, процарствовал только пять дней, скончавшись по неизвестной причине. Король Филипп VI Валуа доводился племянником Филиппу Красивому.



При нем во Франции началась эпидемия чумы, которая скосила полстраны и погубила королеву Жанну. Король Карл VIII накануне Вербного воскресенья 1498 года, дабы сократить путь, решил пройти через галерею, служившую и уборной. С размаху ударившись о притолоку, он расшиб голову и скончался здесь же, в зловонном коридоре, на грязной соломенной подстилке.





В 1559 году на турнире в Париже король Генрих II в поединке с капитаном королевской гвардии Монтгомери был ранен копьем в глаз. Рана оказалась смертельной.



Сыновья Генриха II и Екатерины Медичи-Франциск II, Карл IX и Генрих III - ввергли страну в пучину религиозных войн. Убийство Генрихом III герцога Гиза, претендовавшего на престол, и похороны последнего вылились в Париже в грандиозную демонстрацию, во время которой ее участники гасили свои свечи и кричали: «Так да погасит Господь династию Валуа!»



1 августа 1589 года тринадцатый в роду Капетингов и Валуа Генрих III был заколот монахом Жаком Клеманом. И мятежный дух великого тамплиера наконец успокоился. А на престол вступили Бурбоны.

Федор СМИРНОВ

Источник : https://mistika.temaretik.com/2480659323325516442/

А вы знали об этом?

Фистула Людовика XIV вошла в историю медицины. Процедуру назвали "королевская операция". Спустя месяц у короля закончился постельный режим, а ещё через три месяца Людовик смог снова сидеть в седле.Многие аристократы, более 30 человек, просили врача Людовика XIV Шарля Франсуа Феликса удостоить их той же операции, дабы до Людовика XIV донесли о храбрости его придворных. К сожалению, удалять было нечего, и разочарованные аристократы даже предлагали взятку врачу, дабы тот "что-то всё же удалил".

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43706414524).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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