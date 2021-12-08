Как необразованный рабочий из Сибири помог США опередить СССР в лунной гонке?
Человек, который фактически помог американцам опередить СССР в так называемой лунной гонке, на самом деле жил в советском союзе. Это неприметный рабочий-гений, трудившийся в Сибири на элеваторе, не имевший высшего образования, прослывший среди коллег как чудак - Александр Шаргей.
В 30-е году прошлого века он написал книгу, в которой привел точные расчеты энергетической выгоды и параметры, необходимые для посадки космического аппарата на Луне. Американцы воспользовались этими данными, что позволило им уйти далеко вперед в своих исследованиях и, наконец, высадиться на Луне на несколько десятилетий раньше, чем это делали космонавты в СССР. Флаг США был водружен на единственном спутнике Земли в июле 1969 года.
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