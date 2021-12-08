Как необразованный рабочий из Сибири помог США опередить СССР в лунной гонке?

Американцы не скрывали, кому они благодарны за столь точные расчеты и влияние на успешное продвижение их проекта высадки на Луну. Из-за этого в СССР разгорелся крупный скандал.

С детства Александр рисовал в своем блокноте пути к Луне. В свете политических событий 1917 года и развернувшейся Гражданской войны Шаргей сменил свою еврейскую фамилию на Кондратюк. Он пытался бежать в Польшу, а затем и Германию. Но границы были тогда на замке.

Притом Кондратюк никогда не отказывался от своей мечты.

Полет на Луну был для него целью всей его жизни. Рукописный текст книги «Завоевание межпланетных пространств» он отправил ученым того времени, а затем и в печать, поскольку советские ученые высоко оценили труд Александра. Но издание отклонили, поскольку в очереди стояли доктора наук, а кто такой этот Кондратюк?

Тогда Александр отправился в Новосибирск, решив любой ценой выпустить свою книгу. Там он сумел напечатать ее небольшим тиражом, потратив на это все свои сбережения. Гений погиб в возрасте 42 лет в годы Великой Отечественной войны, попав на фронт.

А через 20 лет в библиотеке НАСА нашли небольшой буклет русского изобретателя, который помог выполнить задачу, поставленную перед американскими учеными президентом Кеннеди.

В России еще есть такие неизвестные Кулибины? Делитесь своими мнениями и опытом в комментариях!

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