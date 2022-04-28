Георгий Победоносец - святой, которого почитают в разных религиях

23 ноября - День памяти святого Георгия Победоносца. Считается, что именно в этот день Георгий был колесован по приказу императора Диоклетианома за преданность православной вере. Но явился ангел, положил на истерзанного Георгия руку, и тот исцелился.

Узрев чудесное исцеление, многие из язычников перешли в православную веру. Георгий Победоносец – один из самых почитаемых православных святых и небесный покровитель Грузии. Память о нём чтут с особым трепетом.

Георгий не отказался от веры под страшными пытками

По легенде, родители Георгия были глубоко верующими христианами. Сам же он дослужился до чина старшего военачальника в армии императора Диоклетиана. Но когда в стране начались гонения на христиан, Георгий явился в сенат, заявил, что он православный, и раздал всё своё имущество беднякам. Уговоры Диоклетиана отказаться от этих взглядов были тщетны. Из-за этого Георгий был подвергнут страшным пыткам.

Фреска Мучения св.Георгия. Афон, монастырь Дионисиад

Его колесовали, но ангел исцелил его раны, его бросили в негашёную известь, заставляли бежать в сапогах с гвоздями внутри. Ему ломали ноги и руки, его поили ядом, били плетями, но он не отказывался от своих идей и при этом оставался невредимым.

Как почитают святого Георгия в разных странах

Тогда император приказал отсечь ему голову.

Есть версия, что, как это достаточно часто случалось с христианскими святыми, культ святого Георгия выдвинут в противовес языческому Дионису. Так этот или нет, но этот святой весьма почитаем во многих странах. Традиционно Георгия считают покровителем земледельцев, пастухов, воинов и путешественников. Вероятно, именно в связи с последним фактом этот святой весьма популярен у цыган.

Икона Св. Георгий с житием, XVI-XVII век, ГИМ, выставка Болгарские иконы

Православные в Болгарии, Сербии и Македонии молят его о ниспослании дождя. Грузины обращаются к святому Георгию с просьбами об удаче не охоте, об исцелении, о приплоде скота, о защите от зла, о чадородии. День Святого Георгия официально объявлен в Грузии нерабочим.

Европейцы считают, что молитвы, обращённые к этому святому, избавляют от заразных болезней и от ядовитых змей. Святого Георгия хорошо знают исламские народы Африки под именем Джирджис и народы Ближнего Востока под именем аль-Хидр.

Самый старый российский храм воздвигнут в честь Георгия Победоносца

Деревянная церковь Георгия Победоносца близ деревни Родионово, построенная в 1493 году, считается самой старой деревянной церковью в России, которая стоит на своём историческом месте. Храм этот закрыт, но каждый год в день Святого Георгия 6 мая в этом храме ведётся богослужение. Впрочем, все, кто доберётся до Родионово, могут найти инока Мефодия, который открывает двери церкви для всех.

Церковь Георгия Победоносца, расположенная в деревне Родионово Подпорожского района Ленинградской области

Мощи Георгия Победоносца

Имя Георгия Победоносца неразрывно связано с монастырём Ксенофонт Святой Горы Афон. Первый храм на этом месте, если верить преданию, возвёл в 520 году богатый сенатор и посвятил этот храм святому мученику Димитрию. Новый собор на этом месте был построен в 1819 году. Сегодня он является самым большим храмом на Афоне с иконостасом из цветного мрамора. Среди святынь, которые хранятся в монастыре, чудотворные иконы Матери Божией и святого Георгия, мощи апостолов Варнавы и Филиппа, святого великомученика Феодора Тирона, святых Модеста и Марины, а также святого великомученика Георгия.

Мощи святого великомученика Георгия Победоносца (правая десница)

С 30 октября мощи святого по благословению Патриарха Константинопольского Варфоломея I находятся в Украине. 5 декабря Ковчег с десницей великомученика Георгия Победоносца будут встречать в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе, где мощи пробудут немногим более суток. У святыни проведут молебен с чтением акафиста, и помолиться святому смогут все, кто придёт в храм.

Георгий Победоносец – покровитель Москвы

С именем Георгия Победоносца связано появление города Москвы. Когда у великого киевского князя Владимир Мономаха родился сын, он назвал его Юрием. Небесным покровителем его стал Георгий Победоносец, а на княжеской печати изображён был святой Георгий спешенный и вынимающий меч (змея на том изображении не было). По преданию Юрий Долгорукий ехал из Киева во Владимир и по дороге остановился погостить у боярина Кучки. Приём князю не понравился, и он сначала решил было казнить боярина, но возлюбив его владения, дал повеление основать там город Москву. А в герб новому городу дал образ своего небесного покровителя.

После Великой октябрьской герб Москвы упразднили, и в 1925 году Москва стала первым городом с революционной символикой. Вместо святого Георгия на гербе появились все атрибуты рабоче-крестьянского государства – красная звезда. Серп и молот, ржаные колосья и зубчатое колесо, символизирующие смычку деревни и города, а также эмблема электрификации – динамо-машина.

Вернули в Москве образ святого Георгия во время Великой Отечественной войны - кавалерист, поражающий свастику с головами змей, явно навеян мотивами древнего московского герба.

Исторический герб МОсквы образца 1781 года

Исторический герб образца 1781 года был возвращён Москве 23 ноября 1993 года распоряжением мэра столицы. Немного жаль, что на гербе сохранён облик средневекового рыцаря, который далёк от православного образа святого, но главное, что Москва снова под защитой святого Георгия Победоносца.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2463848559850031931/

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