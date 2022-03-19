Бил вешалкой для париков: почему современники боялись Михаила Ломоносова

Михаил Васильевич Ломоносов не только гордость России, но еще и очень колоритная фигура. Он стал легендой при жизни, не в последнюю очередь из-за своего поведения — у великого ученого была репутация буяна и скандалиста.

Ломоносов показывает кукиш

Михаил Ломоносов, светило российской науки, только с виду казался рассудительным, добродушным и благообразным. В действительности ученый обладал поистине взрывоопасным нравом и непокорным характером. К примеру, в период учебы в Германии на него пришла такая жалоба от преподавателя по горному делу: «Поручил я Ломоносову работу, какую обыкновенно и сам исполнял, но он мне дважды наотрез ответил: «Не хочу!» Далее он страшно шумел, колотил изо всей силы в стену, кричал из окна, ругался».

Необузданно вел себя Ломоносов порой и с коллегами. Весной 1743 года устроил пьяный дебош прямо в стенах Петербургской академии: секретарю Христиану Винсгейму показал кукиш и бранил других ученых. В отчете было зафиксировано: «Поносил профессоров отборной руганью, называл их ворами и такими словами, что и писать стыдно, и делал против них руками знаки самым подлым и бесстыдным образом».

Фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Шувалов частенько сводил у себя дома Ломоносова с поэтом Александром Сумароковым, которые спорили при нем о языке и литературе, пытаясь доказать друг другу свою правоту.

Чаще всего это оканчивалось откровенной перебранкой и выдворением одного из спорщиков.

Однажды Шувалов пригласил к себе на обед Ломоносова с Сумароковым в числе прочих знатных гостей. Собрались все, кроме Михаила Васильевича. И вот ученый наконец явился, но как только завидел Сумарокова, поспешил покинуть дом. «Куда, Михаил Васильевич?! Мы сейчас сядем за стол. Ждали только вас», – спросил Шувалов. Уже на пороге Ломоносов ответил: «Домой». «Но почему?» – последовал вопрос. «Затем, что я не хочу обедать с дураком», – бросил Ломоносов, указывая пальцем на Сумарокова, и захлопнул дверь.

Когда Михаил Васильевич умер, Сумароков все же почтил его память и пришел на панихиду. Однако обиды не забыл. Присев рядом со статским советником Якобом Штелином, он сказал: «Угомонился, дурак, и не может более шуметь!»

Ломоносов ломает носы

В один из вечеров Ломоносов возвращался по только что прорубленной просеке Васильевского острова к себе домой, как неожиданно на него напали трое матросов. Обладавший недюжинной силой великан без проблем разбросал своих противников, и они, не ожидавшие получить отпор, обратились в бегство.

Одного из них Ломоносову все же удалось догнать, чтобы выяснить причину нападения. Испуганный моряк завил, что они не собрались его убивать, а хотели только ограбить и отпустить. «А, каналья, так я же тебя ограблю!» – закричал ученый. Он заставил матроса скинуть с себя одежду и связать ее поясом. Затем еще раз мощным ударом свалил его на землю, и с добытым трофеем отправился домой.

Ломоносов дерется вешалкой для париков

Ломоносов любил выпить. И спиртное никак не влияло на его работоспособность, однако усиливало и без того повышенную вспыльчивость. 25 сентября 1742 года изрядно выпивший Михаил Васильевич вернулся домой и обнаружил, что на месте нет его епанчи (широкий плащ) . В поисках вещи он со своим слугой забрел в комнаты садовника Иоганна Штурма, у которого в тот вечер оказалось немало гостей.

«Пришед ко мне в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что епанчу его украли, на что ему ответствовал бывший у меня в гостях лекарь Брашке, что ему, Ломоносову, непотребных речей не надлежит говорить при честных людях, за что он его в голову ударил», – вспоминал Штурм. А дальше, исходя из показаний садовника, Ломоносов, «схватя болван» (вешалку для париков), стал бить всех и слуге своему приказывал «бить всех до смерти».

Только наряд из пяти солдат и капитана смог справиться с крушившим все и всех в доме ученым. Самому Ломоносову тоже хорошо досталось от солдат. Врачу он пожаловался, «что у него почти все члены болят, а особливо чувствует в грудях лом и плюет кровью».

Ломоносов бежит из прусской армии

В начале мая 1740 года Ломоносов возвращался из Германии в Россию. Миновав Дюссельдорф, он остановился на постоялом дворе, где наткнулся на вербующего в рекруты прусского офицера. Они вместе выпили, отужинали, а наутро Ломоносову было объявлено, что он уже записан в ряды прусской армии.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Несмотря на то, что Михаил Васильевич Ломоносов считается выдающимся русским ученым, однако до сих пор не развеяны многие мифы о его научной деятельности! Вместе с тем его имя постоянно использовалось и сейчас используется в идеологических целях.

Один из самых распространенных мифов о Ломоносове является утверждение советских ученых, что якобы он, а не Лавуазье,первым открыл закон сохранения массы.Однако Ломоносов не предал этому большого значения, в то время как Лавуазье продолжил экспериментировать и открыл и научно обосновал закон "Сохранения массы"!

Следующий миф о Ломоносове — это якобы открытие им знаменитого русского фарфора! Любопытно, что эту легенду запустил сам Ломоносов, утверждая, что именно он открыл секрет изготовления русского фарфора.На самом деле открывателем этой уникальной технологии изготовления фарфора был русский химик Д.И. Виноградов, который разгадал секрет изготовления китайского фарфора и даже усовершенствовал его, наладив изготовления русского фарфора.

После же скоропостижной смерти Виноградова, его рукописи попали в руки Ломоносова, который бесцеремонно присвоил себе методику производства русского фарфора! В 1764 году на ученом совете Ломоносов оповестил присутствующих ученых об изобретении им технологии изготовления русского фарфора.

Следующий миф о том, как Ломоносов явился в России основоположником изучения электрических явлений и является автором первой теории атмосферного электричества.Безусловно, это тоже не так, поскольку за два года до Ломоносова американский изобретатель и президент США Бенджамин Франклин провел первый эксперимент по выяснению электрической природы молнии, воздействующей на воздушного змея, запущенного во время грозы.

Много нареканий вызывает и литературная деятельность Ломоносова.О литературных способностях ученого нелестно обзывался и даже открыто насмехался сам Пушкин, который в своей статье "Путешествие из Москвы в Петербурга" писал: "В Ломоносове нет ни чувства,ни воображения.Оды его утомительны и надуты".Современники Ломоносова писали, что профессорское звание он получил больше как придворный поэт, лакейски восхвалявший сильных мира всего, чем за научную деятельность!

Однозначно Ломоносов при жизни не пользовался особым авторитетом у современников. Когда 15 апреля 1765 года ученый скончался, то в его адрес прозвучало два весьма нелестных некролога.Автор первого некролога — поэт Александр Самороков, выражавший, скорее всего, общее мнение интеллигенции XVIII века,написал: "Угомонился дурак и не будет больше шуметь"!

Автор второго — наследник престола Павел, заявил : "Что о дураке жалеть — только казну разорял и ничего не делал"! Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Ломоносов был просто популяризатором наук, говоря современным языком был хорошим научным менеджером, за что и навечно вписал свое имя в историю Матушки-России, однако считать его великим ученым, обогатившим науку величайшими открытиями, на мой взгляд, цинично и не разумно!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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