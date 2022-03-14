Как крестьяне отдыхали на Руси и почему они спали одетыми

Читая произведения отечественных классиков, может показаться, что жизнь крестьян на Руси была крайне сложной. Это действительно так, поскольку они просыпались с восходом солнца и работали целый день, не покладая рук. Силы для тяжкого труда им обеспечивал здоровый сон. Быт крестьян на Руси был прост и суров, но в нем все было тщательно продуманно.

Как крестьяне отдыхали, и почему ложились спать, не раздевшись?

Главным элементом дома у крестьян считалась печь, которую использовали для приготовления пищи и для обогрева помещения. На Руси в избе всегда поддерживали высокую температуру, поэтому топили печку не только зимой, но и летом. Никто не хотел слечь с простудой, которая без медицинской помощи, могла привести к смерти.

После изнурительного рабочего дня крестьяне предпочитали отдохнуть на печке-лежанке. При этом первыми «греть косточки» шли больные и пожилые люди. Считалось, что тепло поможет им справиться с недугом и набраться сил для нового рабочего дня. Молодежь с радостью уступала место на лежанке старшему поколению.

Даже если в избе было жарко, крестьяне не раздевались, прежде чем направиться в постель. Это отчасти объясняется мнительностью народа Руси, который считал сон погружением в иной мир.

Крестьяне были уверены, что и в реальном, и в мистическом мире человек должен быть одетым и готовым ко всему.

Спали ли крестьяне на голых досках?

Русские писатели, описывая быт крестьян, уточняли, что спали они на полатях. Многие ошибочно полагают, что полати были сделаны из голых досок, приколоченных к стенам. На самом деле, полати были довольно жесткими и устанавливались у печки. Некоторые размещали свои спальные места прямо под потолком, что позволяет провести аналогию со спальными местами в вагоне-купе. Детей часто отправляли спать на верхний ярус, а для их безопасности полати оснащали бортиками.

Вопреки расхожему мнению, малыши не спали на сене. В детскую колыбель клали матрас из соломы и специальные травы. Крестьяне верили, что душистые травы способствуют нормализации сна ребенка и успокаивают его. На Руси люлька носила название «зыбка», в ней женщины укачивали младенцев.

Некоторые крестьяне предпочитали спать на своих сундуках. Вероятно, это было не очень удобно, зато они могли не переживать, что кто-то позарится на их добро. Примечательно, что многие современные кровати оснащены ящиками, возможно, разработчики вдохновились бытом крестьян.

Из чего делали матрасы на Руси

Удобный и мягкий матрас был доступен лишь самым богатым людям на Руси. Они предпочитали спать на пуховых перинах, однако некоторые спали на матрасах из мешковины. Подобные матрасы назывались тюфяками и для их изготовления использовались различные материалы. В основном мешковину набивали соломой, а в народе такие матрасы назывались «соломенники».

Первые кровати на Руси появились в XX веке. Последний царь Руси Петр 1 пытался внедрить спальные шкафы, но знать не приняла новшество, а у крестьян в избах не хватило бы на них места. Богатые люди предпочитали спать на большом количестве перин, матрасов и тюфяков. Иногда кровать настолько возвышалась, что знать не могла забраться на нее без лестницы.

Время отхода ко сну

Крестьяне на Руси жили по естественным биоритмам природы: просыпались с рассветом и ложились с заходом солнца. После заката крестьяне ужинали и отходили ко сну. В холодное время года сон крестьян начинался около 7-ми вечера. Летом ложились около 9-ти, но и работы было значительно больше.

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