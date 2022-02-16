«Покушения на Солженицина»: как КГБ пытался ликвидировать знаменитого писателя

Гражданин с зонтом

Пик покушений на писателя Александра Исаевича Солженицына пришелся на начало 1970-х годов. Как утверждает автор книги «Век террора», Федор Раззаков, к тому моменту литератор уже успел изрядно потрепать нервы советским властям, а те решили его попросту убрать. В августе 1971 года Солженицын находился по делам в Новочеркасске. Следом за ним по городу бродили агенты КГБ. Известно, что в помощь прибывшему из Москвы сотруднику центрального аппарата был выделен майор ростовского управления Борис Иванов. В первый же день они оба отправились поужинать в ресторан гостиницы «Московская», где столичный гость переглянулся с каким-то малоприметным гражданином.

Если верить Игорю Анцышкину, автору издания «200 знаменитых отравлений», на следующий день и Борис Иванов, и сотрудник из Москвы, и человек из ресторана зашли в продуктовый магазин, куда незадолго до этого вошел и Александр Солженицын.

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Писатель занял очередь в кондитерский отдел. За ним пристроился мужчина, накануне ужинавший в ресторане «Московской». Агент проделал какие-то манипуляции с предметом, находившимся у него в руках. Предположительно, это был зонт. Уже на улице он, по словам Бориса Иванова, заявил о том, что теперь Солженицын «долго не протянет». Спустя несколько часов Александр Исаевич почувствовал себя плохо. Заподозрив неладное, он срочно выехал в Москву.