Странная история о советских солдатах, превращенных пришельцами в камень

Уфологи раскопали на официальном сайте ЦРУ по их словам «один из самых странных и пугающих докладов об НЛО».

Ссылка на сайт ЦРУ , где можно скачать этот одностраничный доклад в формате PDF.

В докладе сообщается, что после 1991 года, благодаря распаду СССР, многие секретные документы КГБ попали в руки широкому кругу людей, в том числе в ЦРУ (paranormal-news.ru).

В 1993 году неуказанная тернопольская газета (Украина) написала о нападении пришельцев на солдат военной базы в Сибири, ссылаясь на документы КГБ. О том же сообщала и популярная в те годы западная газета о паранормальных явлениях Weekly World News.

В последней в том числе упоминалось о наличии 250 — страничной папки КГБ об этом происшествии с фотографиями погибших и снимками самого НЛО.

Дата этого инцидента нигде не была указана. Началось все с того, что летающая тарелка однажды появилась в небе над неуказанной военной базой где-то в Сибири. И кто-то из людей не придумал ничего лучшего как запустить в нее ракетой класса земля-воздух.

Тарелка после попадания ракеты была повреждена и упала неподалеку, но ее пилоты не пострадали, и при этом они очень разозлились. Они вышли из своего корабля, после чего атаковали солдат на базе.

Выжило после этого нападения якобы всего двое, остальные же в количестве 23 человек были словно превращены в камень непонятным оружием.

По описанию выживших, пришельцы были низкорослыми с большими головами и большими черными глазами. Их было пятеро. Странное оружие, которым они атаковали солдат, громко гудело и было похоже на яркий шар света. Что было после нападения, не описывается, вероятно пришельцы сумели улететь на своем корабле.

Доклад ЦРУ о нападении пришельцев на советских солдат

В конце доклада ЦРУ указано, что окаменевшие тела солдат были отправлены в секретный научно-исследовательский центр под Москвой.

«Специалисты предполагают, что неизвестный источник энергии мгновенно изменил структуру тела людей, превратив его в вещество, чья молекулярная структура ничем не отличалась от известняка».

В конце доклада агент ЦРУ делает особую пометку: