Интересные факты, доказывающие, что Япония — уникальная страна

Многие задумываются о том, чтобы хоть раз в жизни посетить Японию. Это удивительная страна! Иногда кажется, что её место в сказках, а не на планете Земля. Здесь присутствует непередаваемое чувство азарта, современности и любви к своим гражданам, почти не имеющее аналогов в мире. Япония - это далеко не только аниме, манга, самураи и Sony. Культура этой прекрасной и иногда загадочной страны гораздо более глубока и увлекательна. Прочтите самые интересные факты о Японии далее в обзоре.

В данной подборке любопытные подробности об этой необычайной стране. Они лишний раз доказывают, что это держава, которая чрезвычайно технологически продвинута и в то же время глубоко консервативна. Знакомство с ней открывает подлинное волшебство её культурной сути, полной чудес.

1. Уважение к людям

Чтобы люди с особенностями не оставались без средств к существованию.

Японское кафе нанимает парализованных людей для управления роботами-серверами, чтобы они по-прежнему могли получать доход.

2. Уважение к природе

Дерево аккуратно выкапывают и пересаживают.

Дерево не срубают, а перемещают, чтобы освободить место для дороги. Японцы очень гостеприимный народ. Они приветливы к иностранцам, которые стараются говорить на их языке и вникают в их культуру.

3. Даже сельское хозяйство может быть настоящим искусством

Эксперты говорят, что когда иностранец говорит по-японски, он часто может получить похвалу за свои языковые навыки, даже если он просто представился. Это самая первая вещь, которую понимают здешние студенты. Очень часто к вам очень трепетно относятся даже если ваши навыки владения японским менее чем минимальны. Вас готовы поощрять даже за простую попытку хоть немного познакомиться с местной культурой.

Рисовые поля - картины.

Японцы стараются добиваться совершенства во всём. Эти художественные рисовые поля тому подтверждение. Фермеры сажают определённые виды риса для создания этих удивительных произведений искусства.

4. Креативность во всём

Выглядит как в сказке.

Так этот народ поступает во всех областях жизни. Для того, чтобы сделать навес, не нужно много фантазии и ума. Но вот этот длинный переход, в парке Долина Муми-троллей, префектура Сайтама – это образчик традиционной креативности. Он покрыт полупрозрачными разноцветными зонтиками и выглядит как в сказке.

5. Необычный памятник

«Телефон ветра».

Также у этого народа сильна национальная память. На холме с видом на океан в городе Оцучи на северо-востоке страны есть телефонная будка, известная как «Телефон ветра». Она никуда не подключена, но люди приходят «позвонить» членам семьи, погибшим во время землетрясения и цунами 2011 года.

6. Дорожки для черепах

Природные процессы не должны нарушаться.

Очень трепетно японцы относятся к природе, стараясь не вмешиваться в естественный ход вещей. На железнодорожных путях в Японии есть специальные дорожки для черепах. Это нужно для того, чтобы миграция этих животных проходила без помех для самих черепах и без задержек поездов для людей.

7. Память о трагедии

Дерево - памятник.

Уважение не только к людям, но к животным и растениям — главный принцип. Это 400-летнее дерево бонсай пережило бомбардировку Хиросимы.

8. Экономика должна быть экономной

Очень экономный народ.

Японцы заботятся об окружающей среде и методом экономии природных ресурсов. Во многих местных туалетах раковина для мытья рук прикреплена к сливному бачку. Это сделано так, чтобы вы могли мыть руки и повторно использовать воду для следующего смыва туалета. Это простое решение позволяет экономить миллионы литров воды каждый год.

9. Больничная еда в Японии

Выглядит живописно и наверное вкусно.

Тут принято заботиться о людях. Здесь умеют проявлять уважение к любому человеку. Для того, чтобы лучше понять этот народ многие стараются выучить их язык. Языковой эксперт из Литвы, Котрина Квиеткаускайте сказала, что изучение любого языка, в том числе японского - это личный опыт. Каждый движется в своем собственном темпе. Не следует торопиться сравнивать свои успехи с успехами других людей.

10. Древний японский метод обрезки XIV века, который позволяет производить пиломатериалы без вырубки деревьев, называемый «Дайсуги»

Необычный метод и необычный вид.

«Одному человеку может потребоваться 5 лет, чтобы научиться без проблем читать японскую художественную литературу, а другому - 10 лет. Другими словами, не существует чётко определенной точки, после которой человек может с уверенностью заявить, что он знает японский язык так же, как средний носитель языка», - сказала она. Вот почему если вы хотите посетить Японию вам не следует ждать «идеального» момента (т.е. когда вы достаточно хорошо знаете язык). Нужно принять культуру и усвоить язык, только приехав туда лично.

11. Япония ремонтирует карстовую воронку в городе Фукуока за 2 дня

Невероятная оперативность.

Мир полон поклонников Японии и её самобытной культуры. Нет ничего плохого в том, чтобы быть японофилом. Особенно учитывая то огромное влияние, которое эта страна оказала на индустрию развлечений и технологий.

Однако бывают случаи, когда любовь к чужой стране может доходить до крайности и переходить всяческие границы. Один из примеров, когда люди могут зайти слишком далеко в своей одержимости - это когда они заканчивают тем, что делают татуировки с японскими кандзи. При этом понятия не имея, что на самом деле означают символы.

12. Забота о людях

Просто для наслаждения красотой природы.

На этой железнодорожной остановке нет ни входов, ни выходов, она поставлена просто для того, чтобы люди могли остановиться посреди пути на поезде и полюбоваться прекрасным пейзажем.

13. Сиденья поездов в Японии выходят наружу, чтобы вы могли видеть пейзаж

Чтобы поездка была максимально приятной.

Здесь есть живописные поезда с большими окнами и стеклянными потолками на определённых железнодорожных маршрутах. В основном они ходят в сезон ханами или осенней листвы, когда пейзажи просто захватывают дух своей красотой. Также есть специальная остановка поезда в горном ущелье, откуда можно полюбоваться пейзажем и сфотографироваться на платформе. Платформа не имеет выхода, вы можете приехать и уехать только поездом.

Есть обычные пригородные маршруты и шинкасэн - это обычные поезда со стандартными окнами. Хотя в некоторых из них можно повернуть сиденья, чтобы все пассажиры могли ехать лицом вперед. Путешествие на поезде по Японии - сплошное удовольствие! Эффективный, безупречно чистый, всегда вовремя, невероятно быстрый или живописно-медленный. На станциях всегда готовы угостить потрясающими блюдами национальной кухни.

14. Рай для интроверта

Любой интроверт оценит.

В этой потрясающей стране есть весьма необычные рестораны. Они действительно в прямом смысле этого слова частные. Вы сидите в углу, где вас никто не видит, перед вами маленькое окошко, через которое вас обслуживают, не видя. Вы же видите лишь руки.

15. В аэропортах обработчики багажа сортируют багаж по цвету, чтобы вам было проще найти его

Даже выглядит просто аккуратно.

В Японии много совершенно потрясающих и удивительных вещей! Неудивительно, что не только граждане любят свою страну, но и многие иностранцы, хоть раз посетив её, просто влюбляются. Подавляющее большинство японофилов любят эту страну и её культуру настолько, чтобы быть достаточно скромными в своих знаниях и не вскакивать при каждой возможности, чтобы похвастаться ими. В конце концов, если человек любит и уважает японскую культуру, зачем превращать это в соревнование? Гораздо интереснее не только делиться своими любимыми аспектами, но и слушать, как другие делятся своими.

16. Будущее уже рядом

Страна будущего.

Эти разбрызгиватели на дороге возле горнолыжного курорта, чтобы не допустить замерзания дороги. Из них распыляют солёную воду.

17. В местном метро есть поезда только для женщин

Женские поезда.

Всем, кто желает поговорить о том, что это дискриминация в отношении женщин, нужно знать один важный аспект. Эти поезда в метро специально разработаны для защиты женщин. В своё время были проблемы с ощупываниями женщин и девушек и последующими изнасилованиями. Так что нельзя судить об изобретении, не зная его истинной истории.

18. Кнопка «Домашние животные» на лифте в элитном жилом доме в Токио

И никто из аллергиков не пострадает.

Те, кто едет в лифте с домашним животным, нажимают на эту кнопку. Специальный фильтр начинает очищать воздух. Если процесс ещё не закончен, то звучит тихий сигнал тревоги. Он предупреждает людей, страдающих аллергией, чтобы не кататься на лифте, пока воздух снова не станет чистым.

19. Удобство во всём

Очень удобно.

Эти квадратные арбузы выращивают в специальных ящиках для придания им формы на виноградной лозе. Это делается для удобного штабелирования, транспортировки и хранения в холодильнике.

20. Необычная деревня

Необычно и очень красиво.

Аогасима – очень изолированная деревня в Токио, которая находится внутри вулкана, внутри которого находится ещё один мини-вулкан.

21. Плавучая солнечная электростанция в Японии на водохранилище плотины Ямакура

Как в фантастическом фильме.

22. Умение созидать

Город - мечта.

Менее, чем за одну человеческую жизнь, стёртая с лица земли Хиросима стала такой. Ультрасовременный прекрасный густонаселённый город.

23. Необычное здание

«Солнечный ковчег».

«Солнечный ковчег» - это необычное, чрезвычайно массивное здание, состоящее из 5046 солнечных панелей.

24. Почему до этого больше никто не додумался?

Противоугонная система для сумок перед туалетом на станции Синдзюку.

В Японии более чем в любой другой стране нужно понимать, что не стоит вдруг начинать делать вид, что знаешь язык лучше, чем настоящие эксперты. Из-за своей любви к культуре некоторые люди в конечном итоге выставляют себя дураками, потому что слишком стремятся продемонстрировать, что они более крупные поклонники, чем кто-либо другой. Это очень ошибочная и неправильная стратегия, которая приведёт к совершенно обратному результату.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2447189462862006491/

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