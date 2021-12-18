Павел, патриарх Сербский (в миру Гойко Стойчевич): биография, книги, цитаты

В статье речь пойдет о том, кто такой патриарх Павел. Это довольно известная личность в религиозных кругах, которая оставила после себя большой след. На данный момент о нем написано много книг, которые рассматривают его основополагающие идеи. Чаще всего он лишь эпизодически упоминается как автор тех или иных мыслей.

Краткое знакомство

Начнем с того, что этот человек появился на свет осенью 1914 года в Австро-Венгрии. За свою жизнь он успел побывать епископом Сербской Православной Церкви, архиепископом и митрополитом. Кроме того, он прославился благодаря своему необычному образу жизни. Он вел довольно аскетичную жизнь, не пользовался материальными благами, отказывался от личного транспорта, пожертвований и финансового вознаграждения.

Детские годы

Интересно, что мальчик появился на свет как раз в тот день, когда праздновали религиозный праздник усекновение головы Иоанна крестителя. Он родился в обычной крестьянской семье, которая ничем не отличалась от сотен подобных в деревне. К сожалению, ему рано пришлось научиться самостоятельной жизни, ведь он потерял родителей еще будучи ребенком. Его отец Стефан был коренным сербом, но ему пришлось уехать на заработки в США для того, чтобы обеспечивать свою семью.

Там он подхватил туберкулез и вернулся обратно. Последние дни он проводил в предсмертных муках. Гойко Стойчевичу, так звали мальчика по-сербски, не исполнилось к тому времени даже 3 лет. Кроме того, как раз накануне болезни отца в семье появился второй ребенок.

Будущий патриарх Павел остался на попечении своей матери. Кстати, по национальности она было хорваткой. После того, как отец умер от туберкулеза, она повторно вышла замуж примерно через год. Однако в скором времени она тоже умерла во время сложных родов. Таким образом, Гойко со своим братом теперь нужны были только бабушке и тете, и именно последняя решила взять на себя все проблемы и заботы воспитания мальчиков. В своих мемуарах и воспоминаниях будущий патриарх Сербский Павел часто говорил о том, что материнская любовь у него ассоциируется именно с тетей, которая довольно в раннем возрасте заменила его настоящую мать. Он был очень благодарен ей за подаренное тепло, часто упоминал ее в своих выступлениях и речах.

Дальнейшая жизнь

Страна Сербия еще не знала, какой духовный лидер ожидает ее в будущем. Тем не менее мальчик рос довольно слабым болезненным ребенком, поэтому его освобождали от большей части работ по дому, и он смог, частично благодаря этому, получить образование.

Начальное образование он получил в родном селе. Затем 1925 году он с тетей переехал в Тузлу для того, чтобы продолжить обучение. Там он был в период с 1925 по 1929 год. Именно в стенах школы он познакомился со своим другом по имени Меша Селимович.

Позже друзья вспоминали, что будущий патриарх Сербский Павел учился довольно хорошо по техническим дисциплинам и по тем, которые не требовали особого напряжения ума, как геометрия и физика. Тем не менее по катехизису он получал довольно плохие отметки, но под влиянием родной тети он в будущем сделал выбор в пользу обучения в духовной семинарии.

Взросление

Позже он принял решение поступать в духовную семинарию в Сараево. Обучение в ней занимало 6 лет, поэтому с 1930 по 1936 год будущий сербский епископ провел в стенах семинарии. Там в нем начинала просыпаться любовь к божественному слову. После ее окончания он продолжил познавать духовные дисциплины на богословском факультете университета в городе Белграде. Кстати, надо отметить, что изначально герой нашей статьи поступил на медицинское отделение, но впоследствии все равно выбрал религиозное направление. Некоторое время будущий патриарх Павел даже был старостой в своей группе и пользовался всеобщим уважением. Надо отметить, что он любил выделяться, но только своим трудом и умом. Он хотел заслуженного внимания, которое было бы некой похвалой за его старательность и упорство, а не пустым звуком.

Военные годы

Перед началом войны Гойко Стойчевич работал на должности секретаря у министра по церковным вопросам. Однако уже в 1940 году он вступил в ряды армии и отправился на фронт в качестве военного медработника. Его отправили в Заечар. Когда начался период ужасной немецкой оккупации, молодой человек некоторое время проживал в Славонии, после чего перебрался обратно в город Белград, так как скучал по родным пенатам.

Страшный диагноз

В Белграде мужчина жил с 1941 по 1942 года, и в это время подрабатывал в конторе по уборке руин. Как мы знаем, Гойко с детства не отличался крепким здоровьем, поэтому плохое самочувствие со временем привело его к стенам Троицкого монастыря. Именно здесь он находился, когда болгары оккупировали его родную территорию. В 1943 году он устроился работать учителем веры и преподавателем для детей из семей беженцев. К сожалению, в этот период у будущего Сербского патриарха диагностировали туберкулез. Прогнозы врачей были довольно негативными, и мужчине не предрекали долгой жизни. Узнал он об этом случайно, когда обратился к доктору ввиду сильного недомогания.

Служение

После этих событий он отправился в монастырь Вуян. Здесь оставался вплоть до 1945 года. Ему удалось выздороветь, и он воспринял это как чудо. Именно поэтому уже в 1946 году он стал послушником монастыря. Спустя пару лет он принял постриг и впоследствии получил право проводить церковные тайные обряды.

До 1955 года он представлял интересы монастыря Рача, а после этого работал помощником в семинарии св. Кирилла и Мефодия в Призрени. Надо добавить, что уже в 1954 году он стал иеромонахом, а через три года его возвели в архимандрита.

Два года своей жизни он посвятил тому, что работал аспирантом в Афинском университете. Там ему удалось написать научную работу на соискание степени доктора богословия. И он успешно это сделал. Есть одна легенда, согласно которой, представитель сербской церкви как-то узнавал о Павле, как об аспиранте. Тогда ему ответили, что, если бы у Греческой Церкви было несколько таких священников, как Гойко, тогда их Церковь могла бы быть одной из самых сильных.

Рашко-Призренский епископ

На заседании служителей церкви в 1957 году только что защитившийся доктор богословия Гойко был выбран епископом. Интересно, что сам он об этом узнал во время своего путешествия в Иерусалим в качестве паломника. Назначение официально было оглашено весной, а уже в середине осени герой нашей статьи вступил в свою должность.

Известно, что за свою деятельность он выделялся тем, что спонсировал строительство различных храмов, а также был активным организатором различных ремонтных и реставрационных работ для того, чтобы максимально сохранить церковные святыни. Он пытался привлечь как можно больше инвесторов для того, чтобы строить новые храмы, а также обновлять те, которые были разрушены или находились в плачевном положении. Также он большое внимание уделял семинарии в Призрени, где даже лично читал материал по славянскому языку и пению. И хотя он был довольно ограничен во времени, но все-равно находил время для детей.

Интересно, что владычествовал он единолично, не пользуясь услугами дополнительных сотрудников, хотя бы одного секретаря. Также полностью отказывался от транспорта. Вы спросите, как же он передвигался? Он ходил пешком или же перемещался на общественном транспорте.

Также известно, что Сербская Православная Церковь очень гордится этим духовным настоятелем, потому что он даже выступал в ООН по вопросам отношения между разными этническими группами. Отметим, что в то время этот вопрос был довольно болезненный, поэтому его рассмотрение пошло на пользу. Страна Сербия нуждалась в человеке, который бы заботился о ее интересах всестороннее, и герой нашей статьи было именно таким человеком. Он часто писал личные письма к высшим лицам церкви и даже страны, пытаясь подвигнуть их посетить тот или иной храм, а также выработать такую политику, которая бы помогла избежать различных конфликтов на религиозной почве.

Он часто получал угрозы от албанцев, но старался об этом никогда не говорить. Заметим, что на все письма и обращения к государственным органам, никакого ответа епископу не было дано.

Патриарх

Церковное служение Павлу было в радость, и уже осенью 1990 года его избирают предстоятелем церкви. Интересно, что до этого было 8 попыток голосования, которые не приводили ни к какому результату, то есть единого мнения не было.

Павел занял место патриарха Германа, который на тот момент очень сильно болел. Для него это было важное и великое событие, но не было самоцелью. Именно поэтому духовный учитель вел себя очень сдержанно, чем вызвал большое уважение последователей и коллег.

Торжественное вступление в должность произошло в начале декабря 1990 года в одной из главных целей Белграда. В своей праздничной речи патриарх Павел говорил о том, что он очень слабый и нуждается в помощи своих прихожан. Но тем не менее, он надеялся на то, что его работа будет плодотворной и она принесет определенную пользу. Так, за время в сане патриарху удалось не только возобновить работу разных религиозных учреждений, но также открыть новые семинарии и епархии.

Еще его большой заслугой перед Сербской Православной Церковью выявляется то, что он создал информационную службу при ней. Немногие знают, что когда Павел стал патриархом, ему было уже 76 лет, и до него еще никто так поздно не вступал в этот сан. Правда, его преемник вступил в патриаршество в 79 лет. Надо отметить, что патриарх побывал во всех храмах Сербии и на всех континентах, где есть ее отделения. Когда ему исполнился 91 год, он отправился в путешествие по Австрии на 2 недели. Тогда ему также удалось посетить большое количество православных церквей.

Дальнейшая деятельность

Известно, что Павел входил в комиссию по переводу Нового Завета. Перевод, в котором он участвовал, официально утвердили и опубликовали в 1984 году. Спустя 6 лет было переиздание. Когда началась Гражданская война в Югославии, патриарх побывал в Хорватии и Боснии. Также он пытался примирить две стороны и призывал их урегулировать конфликтную ситуацию. Он даже встречался с президентом Хорватии.

Лечение

В ноябре 2007 года здоровье священнослужителя совсем ослабло, он был вынужден отправиться на стационарное лечение, которое проходило в Белграде. Из-за довольно плохих перспектив в 2008 году было принято решение о том, что функции настоятеля Синода временно будут переданы другому человеку. Но в этом же году было заседание, на котором рассматривался вопрос о том, что необходимо избирать нового настоятеля, потому что патриарх Павел сообщил о своей отставке, связанной с неизлечимой болезнью и возрастом. Однако отставка не была принята. Наоборот, члены Синода постановили, что Павел должен продолжить исполнять свои обязанности, но с такой поправкой, что более широкие полномочия будут даны представителям более низких чинов. Сразу после этого сообщили, что патриарх, биографию которого мы рассматриваем в статье, согласился остаться на своем месте.

Печальные известия

Он ушел из жизни осенью 2009 года. Когда умер патриарх Сербский Павел, его гроб разместил в соборе Святого Архангела Михаила. Там его открыли для круглосуточного доступа. Отметим, что к гробу несколько дней стояла очередь, при том что люди стояли и днем, и ночью. Также известно, что в Сербии объявили траур, который затянулся на 3 дня. Кроме того, власти официально заявили, что 15 ноября 2009 года – нерабочий день. 19 ноября прошла заупокойная литургия, и в конце концов гроб доставили в Храм Святого Саввы. После этого тело отпели, и прихожане со священнослужителями отправились в монастырь Раковица .

Наконец, после полудня тело было предано земле в присутствии президента Сербии и еще нескольких высоких государственных лиц. Перед смертью Патриарх Кирилл говорил о том, что не хочет, чтобы его похороны были засняты при помощи фото- или видеотехники, поэтому никаких официальных документальных материалов не осталось, однако журналистам удалось сделать несколько кадров.

Патриарх Павел: цитаты

Этот человек изрекал очень мудрые мысли, которые до сих пор впечатляют и вдохновляют множество людей. Есть одна знаменитая цитата, в которой говорится о том, что человек не выбирает место, в котором он рождается, семью, в которой он рождается, время, в котором он появляется на свет, но тем не менее, он всегда выбирает сам: быть человеком или следовать своему темному началу.

Есть еще несколько популярных высказываний, которые принадлежать священнику:

Все устраивается, если умеешь терпеть и доверяешь Богу.

Невозможно превратить землю в рай, надо помешать ей превратиться в ад.

Ум дает нам свет, он — наше внутреннее око, но он холоден. А доброта теплая, но слепая. Вот и установить бы равновесие в развитии ума и доброты, в этом все дело. Иначе ум без доброты переходит в злобу, а доброта без ума — в глупость.

Неверующие упрекают нас, что мы, православные священники, не только напоминаем верующим о смерти, но и пугаем их ею. Это не так. Мы и себе, братья и сестры, и всем тем, кто имеет уши, дабы слышать, говорим лишь истину: мы оставим этот мир. Это знают и неверующие, но они не знают и не хотят знать о том, что душа бессмертна и что она предстанет пред лицом Божьим, чтобы принять или блаженство вечное, или муку вечную. А мы должны это знать, должны быть теми, кто понимает, что делает.

Также надо отметить, что у героя нашей статьи есть довольно большое количество наград. Он владеет несколькими орденами и премиями, также имеет государственную и конфессиональную награды.

О религиозности

Дополнительно хотелось бы сказать о том, что не все знают, какая религия в Сербии. Многие считают, что в этой стране царит что угодно, но не православие. На самом же деле, большинство жителей исповедуют православие. Кроме коренных сербов, эту же религию принимают румыны и черногорцы. Тем не менее в стране также есть католические храмы и мусульманские общины. Именно поэтому, вопрос о том, какая религия в Сербии, не должен возникать у образованного человека.

Книги

Известно, что патриарх сербский написал несколько книг ("Будем людьми!", "Пешком в вечность: избранные проповеди и интервью", "Будем слушать Бога!"). Также порядка 20 лет различные его исследования и мысли печатались в издании «Вестник СПЦ». Как мы говорили выше, он также входил в комиссию по переводу священного писания, поэтому у него были точки соприкосновения с литературой. Также есть книги, в которых вы можете прочитать проповеди патриарха, ознакомиться с его интервью, которые он давал за все время своей жизни.

Отметим, что на данный момент этого человека считают святым. К сожалению, так было не всегда, во время своей деятельности он сталкивался с многими перипетиями и конфликтами, а также непониманием. Тем не менее, в литературе часто говорится о том, что у патриарха Павла с самого начала считали святым человеком, но надо отдать должное литературной неточности. На сегодняшний день в книжных магазинах вы можете найти довольно большой перечень книг, которые были написаны об этом человеке. Он остается загадкой для многих умов по всему миру.

Каким был путь святого?

Тем не менее, во многих интервью уличных записях мужчина признавался, что путь его был довольно тернист. Это действительно так, ведь Сербская Церковь долгое время считала, что это самый непонятый духовный учитель. Всем казалось странным, что он отказывался от многих благ и вел аскетическую жизнь. Некоторые утверждали, что человеку его сана просто необходимо пользоваться теми или иными благами, но все это проходило мимо патриарха, ведь у него была своя точка зрения на это. Возможно, именно поэтому у него было довольно много недоброжелателей, ведь подкупить этого человека и договориться с ним о чем-то нечестном было просто невозможно, потому что никто не мог предложить ему ничего такого, чего бы он поистине захотел.

Так, известно, что, когда герой нашей статьи пытался уравновесить конфликты в Боснии и Герцеговине, это привело к тому, что он стал нежелательным лицом в политических кругах. Многие государственные лидеры рассорились между собой из-за выступлений и предложений патриарха Павла.

Тем не менее, когда обе стороны поняли, что уже пролито достаточно крови и необходимо мирится, то они никак не могли прийти к общему решению. Именно тогда они решили, что необходима какая-то третья сторона, при помощи которой можно вести переговоры и налаживать связь. Тогда они решили обратиться к патриарху. Он вел довольно интересную линию, пытаясь не просто помирить обе стороны, но сделать это так, чтобы они простили друг друга и больше не повторяли таких ошибок. Было подписано соглашение, которое подписал президент Сербии и даже сам патриарх. Однако надо сказать, что такое решение этой ситуации понравилось далеко не всем государственным и духовным лицам. Так, Рашко-Призренский епископ Артемий написал Павлу письмо, в котором просил объяснить некоторые его странные мысли и решения, говоря том, что мирные переговоры были лишь завесой. Он считал, что нельзя передавать власть той или иной стороне, поскольку они обе стремятся к получению определенных преимуществ, а духовных лидеров используют просто для отвлечения внимания.

Интересно, что такая реакция негодования была у большого количества людей, поэтому некоторое время даже рассматривалась идея о том, что патриарха необходимо понизить. В итоге все закончилось благополучно, но даже после этой ситуации некоторые влиятельные люди не пожелали оставить патриарха в покое. Спустя 2 года после этого на него было открыто дело, в котором некие третьи лица хотели показать, насколько плохо патриарх заботиться о своих прихожанах и церковном имуществе для того, чтобы его убрали с такого высокого сана. Все это было сделано очень грамотно с юридической точки зрения, но были профессионалы, которые выступали на стороне патриарха, поэтому они смогли документально и фактически подтвердить, насколько обвинения пустые и необоснованные.

Подводя итоги этой статьи хотелось бы отметить, что патриарх Павел был прав, когда говорил о том, что человек сам выбирает, по какой дорожке ему пойти. Так, его доброжелатели и приспешники выбрали истинный путь, который вел к честности перед самим собой. Другие же выбрали иное начало, но тем не менее, им не удалось пролить тень на деятельность этого великого человека. На сегодняшний день он является одним из самых почитаемых святых в духовном мире Сербии, и не зря. Многие верующие все еще тоскуют по уходу этого добрейшего человека, и постоянно перечитывают его проповеди и интервью, чтобы получать определенную духовную пищу и подробнее ознакомиться с биографией патриарха Павла.

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