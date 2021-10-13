Топ-10: легендарные беременности и роды, во время которых были установлены мировые рекорды

Сотворение ребенка – это странный и удивительный процесс, и беременность у всех женщин протекает по-разному, хотя в некоторых случаях происходят и вовсе невероятные вещи. Перед вами 10 историй о самых потрясающих родах и о самых необычных младенцах.



10. Самый недоношенный ребенок, выживший после родов







Самый удивительный случай, когда слишком рано рожденный ребенок выжил, был зарегистрирован в 1987 году в Канаде. Младенец появился на свет, когда ему были всего 21 неделя и 5 дней, и его назвали Джеймсом Элджином Джиллом (James Elgin Gill). Мальчик родился примерно на 128 дней раньше срока и весил всего 623 грамма! Врачи были уверены, что ребенок не выживет из-за столь преждевременных родов. Вдобавок они предупредили родителей, что если Джеймс все же не умрет в ближайшие часы или дни после своего появления на свет, он будет страдать от множества тяжелых заболеваний и станет калекой. Однако вопреки всем прогнозам и ожиданиям почти 5-месячный малец не только выжил, но и вырос нормальным здоровым мужчиной.



9. Самый легкий младенец в мире







Удивительно, но хотя Джеймс Элджин Джилл был самым юным младенцем, который при рождении весил всего 623 грамма, самым легким он при этом не стал. Этот рекорд принадлежит уже другому ребенку – Румаисе Рахман (Rumaisa Rahman), родившейся в сентябре 2004 года в штате Иллинойс, США.

Румаиса была одной из двух близняшек, появившихся с помощью кесарева сечения на сроке всего 26 недель. Преждевременные роды провели из-за того, что мать девочек страдала от преэклампсии, что угрожало и жизни детей, и самой женщине. Близнецы часто рождаются разных размеров и весят неодинаково. В случае девочек из семьи Рахман, сестра Румаисы весила 566 граммов, а наша рекордсменка – всего лишь 243 грамма! Вдобавок рост крохи был всего 24,13 сантиметра. Более здоровенькая сестра покинула больницу в январе, а Румаиса осталась там еще на целый месяц. Зато при выписке девочка весила уже почти 2,5 килограмма.







Помните, мы говорили, что Румаиса родилась не только очень легкой, но и совсем коротышкой? Однако рекорд мира она не побила, потому что самой низенькой новорожденной была признана Низа Хуарез (Nisa Juarez), родившаяся в Миннесоте в 2002 году. Девочка появилась на свет на 108 дней раньше срока после всего 24 недель и 5 дней пребывания в утробе матери. Весила она 320 граммов, а ее рост составлял всего лишь 23,9 сантиметра. Ребенка продержали в больнице целых 5 месяцев, прежде чем Низа поправилась и подросла достаточно хорошо, чтобы наконец-то поехать домой.



7. Самый крупный новорожденный







Кроме рекордов, посвященных самым крошечным детям, существуют и такие достижения, которые заставят содрогнуться почти любую женщину, которая либо уже прошла через беременность и роды, либо только готовится к этому ответственному событию. Настало время рассказать вам о самом тяжелом младенце в истории наблюдений. Знаменитым обладателем титула самого тяжелого и самого высокого новорожденного стал Бейб (Babe), родившийся в далеком 1879 году в Огайо. Мальчик появился в семье настоящих великанов. Рост его матери, Анны Бейтс (Anna Bates), составлял внушительный 241 сантиметр, а рост отца был почти таким же. Ребенок прожил всего 11 часов, поэтому ему даже не успели дать нормальное имя. Но и за столь короткую жизнь Бейб успел прославиться как настоящий рекордсмен, ведь при рождении он весил 9,98 килограмма, и его рост был равен 71,12 сантиметра!



Кармелина Федель (Carmelina Fedele) родила не такого крупного ребенка, как мисс Анна Бейтс, но ее сын был все же тяжелее легендарного мальчика из Огайо. Новый рекордсмен появился на свет в Италии в 1955 году, и весил он внушительные 10,2 килограмма. В отличие от Бейба, юный Федель прожил намного дольше 11 часов.



6. Самые продолжительные роды в истории







Если и есть что-то страшнее, чем преждевременные роды или очень крупный младенец, так это слишком долгие схватки. Некоторые счастливицы рожают за час, кто-то трудится полдня, а менее удачливым приходится мучиться дольше суток, но самыми продолжительными в истории родами стали 75-дневные схватки Джоанны Кшиштонек, 31-летней матери из Польши.



Обычно женщины мечтают увидеть своего малыша как можно скорее, но в случае с полькой дела обстояли несколько иначе. В 2012 году целая команда врачей сделала все возможное, чтобы уберечь ребенка от преждевременного появления на свет, вопреки многодневным схваткам их пациентки. Джоанна была беременна тройней, и схватки начались у нее на сроке всего 21 недели. Первый ребенок умер сразу же после родов, потому что он был еще слишком мал и слаб, чтобы выжить вне живота матери. Врачи решили, что остальных детей надо сохранить внутри утробы как можно дольше, иначе они тоже погибнут. Женщине перевязали пуповину и поместили ее обратно в матку, и ей давали специальные лекарства, чтобы остановить преждевременные схватки. Полька пролежала в кровати все 75 дней, причем ее койка была наклонена под углом 30 градусов, чтобы ноги роженицы были выше ее головы.



Наконец-то на сроке 32 недель матери провели кесарево сечение, и она родила двух здоровых девочек, каждая из которых весила примерно по 1,8 килограмма. Для многих женщин такая история прозвучит просто невероятно, а кто-то скажет, что очень сложно сказать, что это были именно роды длиной в 2 с половиной месяца. Хотя официально процесс начался как раз с появления первого младенца, а если бы врачи не сообразили, как спасти оставшихся детей, все бы они с большой долей вероятности погибли еще на 21 неделе беременности.



5. Самая длительная беременность







Среднестатистическая беременность длится около 280 дней (примерно 9 месяцев). Спросите почти любую из рожавших женщин, и все они хором ответят, что последняя 40-ая неделя была одной из самых тяжелых, и по ощущениям она длилась целую вечность. А теперь представьте себе, каково было жительнице Лос-Анжелеса, Беле Хантер (Beulah Hunter), которая проходила с огромным животом почти целый год. Уникальный случай произошел в далеком 1945 году, и сначала доктора не поверили женщине, заявившей, что своего ребенка она вынашивала целых 375 дней.



У Белы родилась абсолютно здоровая девочка, и ее назвали Пенни Диана (Penny Diana). Обычно дети, которые слишком пересидели в утробе матери, впоследствии страдают от целого ряда осложнений. Именно поэтому в наши дни на сроке 42 недель обычно вызывают искусственные схватки или проводят кесарево сечение – чтобы избежать проблем со здоровьем новорожденного. Однако проверив историю мисс Хантер, записи в ее карточке о тесте на беременность и о менструальном цикле женщины, врачи пришли к выводу, что мать все же не лжет. Вероятно, причина, по которой дочери удалось так долго провести в утробе без каких-либо негативных последствий, заключалась в ее чрезвычайно медленном развитии. К тому же сердцебиение плода должны были услышать еще в июле, но врачам не удавалось это вплоть до сентября. Кстати, если вы думаете, что ребенок, просидевший в животе на 3 месяца дольше, должен был родиться крупнее обычного, вы сильно ошибаетесь. Пенни весила нормально - 3,1 килограмма.



Не все поверили в эту историю. Некоторые современники обвиняли Белу во лжи и заявляли, что на сроке примерно 3 месяцев у нее был выкидыш, а потом она якобы практически сразу же забеременела. Хотя лечащий врач пациентки смеялся над такой версией и объявил, что такой сценарий «просто невозможен». В наши дни беременной женщине вряд ли бы позволили вынашивать ребенка почти целый год, или по крайней мере за развитием плода следили бы очень пристально, что вполне осуществимо благодаря современным технологиям. Однако в середине 20 века матерям не делали УЗИ, так что история эта так и остается открытой для дебатов и сомнений.



4. Младенец с самым большим количеством зубов при рождении







Дети, появляющиеся на свет уже с зубками, - не такая уж и сенсация, хотя это довольно редкое явление. В большинстве случаев зубы у младенцев начинают прорезываться в возрасте примерно 5-8 месяцев. Однако в 1990 году Шон Кини (Sean Keaney) из Великобритании родился уже с 12 зубками во рту.



Доктора сообщили, что такое количество зубов у столь юного мальчика может вызвать проблемы с кормлением грудью, и было решено удалить весь прикус. К возрасту 18 месяцев ребенок отрастил новый «комплект» зубов. История умалчивает, были ли это уже постоянные зубы, или все еще молочные, которые потом сменили коренные.



3. Самое большое количество выношенных за одну беременность и выживших детей





Надя Сулеман (Nadya Suleman) не раз появлялась на передовицах популярных изданий. С 2009 года про эту женщину начали писать во всем мире, а прозвали ее не иначе как «Октомама» (с греческого языка окто – 8). Удивительно, но этой американке удалось выносить и родить сразу 8 здоровых детей.



Если вы еще не слышали эту скандальную историю, устраивайтесь поудобнее. До рекордной беременности Надя уже успела родить 6 детей, которых она зачала путем искусственного оплодотворения. Дети из пробирки не были ей в новинку, но в этот раз женщина решила попытать счастья еще с 12 эмбрионами одновременно. Восемь из них прижились, и в итоге Надя стала настоящей звездой и одновременно центром этического скандала. Как в те годы, так и сейчас, если пациентка моложе 33 лет, врачи обычно имплантируют не больше 3 эмбрионов одновременно. Слишком большое количество эмбрионов угрожает и здоровью матери, и жизни самих будущих деток. Доктор многодетной Сулеман уверял, что имплантация 12 эмбрионов произошла совершенно случайно, но Медицинский совет Калифорнии все равно лишил его лицензии.





Кстати, Надя – не первая женщина, успешно выносившая и родившая 8 братьев и сестер, но в предыдущий раз (тогда малыши тоже были из пробирки) один из младенцев умер в течение недели после родов. А вот Надины дети живы все до одного и по сей день, включая первых 6 ребят, которых она родила еще до своей рекордной беременности.



2. Самое большое количество однояйцевых близнецов







Одно дело выносить 8 детей из 12 подсаженных эмбрионов, и совсем другое – выносить 5 эмбрионов, развившихся из одной яйцеклетки. Это настоящее чудо! Например, пятерняшки Дион (Dionne), родившиеся в Онтарио в 1934 году, были не только первыми в своем роде однояйцевыми близнецами, пережившими первые дни своей жизни, но и первыми, кто прожил еще долгие годы вплоть до самых седин (в случае 3 из 5 сестер). Это звучит невероятно, учитывая, что уникальные девочки родились на 2 месяца раньше срока, а в те годы у 7-месячного ребенка не было почти никаких шансов на выживание.



Во время беременности мать пятерняшек Элзира Дион (Elzire Dionne) подозревала, что у нее близнецы, но до появления аппаратов УЗИ знать это наверняка она просто не могла. Никто и подумать не мог, что женщина беременна не парой близнецов, а сразу 5 девочками. Современные врачи полагают, что на самом деле было 6 эмбрионов, но с одним из них произошел выкидыш. Кстати, в наше время в конце срока многоплодной беременности принято проводить кесарево сечение, но Элзира родила самостоятельно на собственной ферме.





Власти Онтарио объявили, что родители близняшек не в состоянии защитить сестер от эксплуатации, и правительство взяло на себя опеку над знаменитыми детьми. Вскоре девочек сделали настоящими музейными экспонатами, специально для них открыли шоу, и туристы могли наблюдать за сестричками по 3 раза в день (за отдельную плату). Почти 3 миллиона зевак успело посетить пятерняшек до закрытия странной выставки. Родная семья девочек жила совсем неподалеку – через улицу, но они все же жили порознь вплоть до 1943 года, когда близняшкам исполнилось по 9 лет. Судьба сестер была непростой, ведь они так и не прижились в семье Дион, затем попали в интернат, а с наступлением совершеннолетия разошлись каждая своей дорогой. В итоге 3 оставшиеся в живых сестры подали на местные власти в суд и получили огромную компенсацию за их эксплуатацию в детском возрасте.



1. Самая длинная пауза между родами двух близнецов







Близнецы постоянно шутят на тему того, кто из них старше, даже когда разница в возрасте – дело всего нескольких минут или секунд. Однако в случае Эми и Кэти Эллиот (Amy, Katie Elliot) становится уже не до шуток, ведь они родились с промежутком в целых 3 месяца!



Конечно же, причина такой разницы состоит в том, что одна из близняшек, Эми, родилась преждевременно. На сроке 23 недель и 5 дней, если быть точными. Кроха весила всего 538 граммов, и ее сразу же увезли в отделение интенсивной терапии. Удивительно, но на этом схватки полностью прекратились. Даже после попыток врачей спровоцировать роды на следующий же день, новые схватки так и не наступили, и родители решили, что надо позволить этому процессу произойти естественным путем. Мария, мать девочек, родила Кэти на 36 недели беременности, то есть через 87 дней после появления на свет Эми. Девочки воссоединились уже через 2 часа. Второй ребенок весил 2,5 килограмма и был выписан из больницы уже через 5 дней после родов. Преждевременно рожденная девочка провела под присмотром врачей еще целых 7 недель, пока ее не отпустили домой к семье.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2322759159076621266/

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